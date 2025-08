Nintendo Indie World : de nouveaux jeux Switch annoncés cette semaine

Nintendo a révélé qu’un showcase Indie World aura lieu le jeudi 7 août à 15 heures. Selon l’entreprise, l’événement d’environ 15 minutes présentera de nouvelles annonces et mises à jour sur les jeux indépendants à venir sur Nintendo Switch et Switch 2. La diffusion sera disponible sur les chaînes YouTube et Twitch de Nintendo.

Que peut-on attendre ?

Aucun jeu n’a été officiellement confirmé pour ce showcase Indie World , mais des titres attendus comme Hades 2 ou Hollow Knight: Silksong pourraient faire une apparition. Ce showcase fait suite au récent Partner Showcase du 31 juillet, qui a mis en avant des jeux comme Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Hyrule Warriors : Les Chroniques du sceau, Once Upon a Katamari ou encore Plants vs. Zombies: Replanted.

Rendez-vous jeudi 7 août à 15:00 pour un nouvel #IndieWorld d'environ 15 minutes dédié aux jeux indé à venir sur #NintendoSwitch2 et #NintendoSwitch ! Suivez-le ici : https://t.co/ljrNAHFkxL pic.twitter.com/fTVQj2ipXY — Nintendo France (@NintendoFrance) August 5, 2025

Les fans espèrent maintenant un Nintendo Direct centré sur les jeux first-party, mais Nintendo semble actuellement privilégier les titres tiers et indépendants. Des jeux comme Metroid Prime 4: Beyond et Kirby Air Riders, prévus pour 2025, ainsi qu’un potentiel jeu Mario en 3D, sont très attendus. Cependant, il faudra probablement attendre encore un peu pour un Nintendo Direct dédié aux productions internes. Ce showcase Indie World pourrait toutefois réserver des surprises pour les amateurs de jeux indépendants sur Switch et Switch 2.