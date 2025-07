Un Nintendo Direct aura lieu le 31 juillet pour les jeux Switch

Nintendo annonce la tenue d’un nouveau Nintendo Direct qui se fera le 31 juillet. Ce sera le premier depuis le lancement de la Switch 2. Il s’agira en l’occurrence d’un Nintendo Direct: Partner Showcase (et cela a son importance).

Un Nintendo Direct pour demain

Qui dit Nintendo Direct: Partner Showcase dit mise en avant de jeux tiers pour la Switch et la Switch 2. Il ne faut donc pas s’attendre à du Mario, du Zelda ou d’autres propriétés de Nintendo. Le rendez-vous est le 31 juillet à 15 heures (heure française) et aura une durée de 25 minutes. Ce sera à regarder sur YouTube.

Rendez-vous le 31 juillet à 15:00 pour un #NintendoDirect: Partner Showcase d'environ 25 minutes centré sur les futures sorties #NintendoSwitch2 et #NintendoSwitch éditées et développées par nos partenaires. Rendez-vous ici demain : https://t.co/lEkZPPMNDY pic.twitter.com/7YDiIqP0Jk — Nintendo France (@NintendoFrance) July 30, 2025

À quels jeux s’attendre ? Nintendo ne dit rien pour le moment. Peut-être qu’il y aura du gameplay pour Elden Ring: Tarnished Edition et Star Wars Outlaws sur Switch 2, Hades 2 ou d’autres contenus.

Qu’en est-il de Metroid Prime 4: Beyond et Kirby Air Riders ? Il semble peu probable que Nintendo y fasse mention demain… sauf peut-être à la toute fin en tant que surprise. Les deux jeux doivent sortir d’ici la fin de 2025, sans plus de précision pour le moment.