Un nouveau Nintendo Direct annoncé pour présenter des jeux Switch

Nintendo annonce un nouveau Nintendo Direct qui aura lieu le 27 mars et qui se concentrera sur des jeux Switch. Mais ceux qui attendent des nouvelles la Switch 2 vont être déçus.

Dans un message sur les réseaux sociaux, Nintendo indique :

Rendez-vous le 27 mars à 15:00 pour un #NintendoDirect d’environ 30 minutes centré sur les jeux Nintendo Switch à venir. Aucune information relative à la Nintendo Switch 2 ne sera communiquée lors de cette présentation.

Rendez-vous le 27 mars à 15:00 pour un #NintendoDirect d'environ 30 minutes centré sur les jeux Nintendo Switch à venir. Aucune information relative à la Nintendo Switch 2 ne sera communiquée lors de cette présentation. 🎥: https://t.co/NJ9JIJNKMA pic.twitter.com/V155Ml2nmT — Nintendo France (@NintendoFrance) March 26, 2025

Dans un autre message, Nintendo dit que les détails autour de la Switch 2 seront communiqués le 2 avril à 15 heures lors d’un autre Nintendo Direct. Il n’y a pas de scoop ici, le groupe avait déjà annoncé cet évènement il y a quelques semaines.

Il n’y a pas de détails particuliers concernant le rendez-vous de demain qui aura lieu à 15 heures (heure française). On peut imaginer que Nintendo dévoilera de nouvelles images de Metroid Prime 4: Beyond. De plus, il est probable que des annonces d’éditeurs tiers soient au programme. Mais tout cela reste un mystère pour le moment.