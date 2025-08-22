🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 22 aout

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :
Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.
— 🔥 Nouveautés du jour —
- HOT! Écouteurs Beats Studio Buds – sans Fil avec réduction du Bruit – Rouge Beats à 99,00€ au lieu de 149,00€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Casque audio sans fil Sony WH-1000XM5 à 119€ au lieu de 299€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
- SSD externe Samsung T7 1 To + housse à 89,99€ au lieu de 102€ sur @Boulanger avec le code
STORAGE10
- Bracelet connectée Xiaomi smart band 8 – couleur gold à 17,99€ au lieu de 20,99€ sur @AliExpress avec le code
FRBS03
- [Précommande] The Outer Worlds 2 sur PS5 à 51,99€ au lieu de 69,99€ sur @Carrefour
- Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 sur Nintendo Switch 2 (Dématérialisé, Code dans la boîte) à 34,99€ au lieu de 49,29€ sur @Amazon
- Tablette 11″ Apple iPad Air M3 (2025) – Wi-Fi, 128 Go (+ 5€ en RP) à 449,99€ sur @Rakuten avec le code
ORDI50
- Écran PC incurvé 34″ LG 34GS95QE-B – OLED 21:9, Ultra-WQHD, 240 Hz, 0.03 ms, 800R, AMD FreeSync Premium Pro à 599,99€ au lieu de 809,90€ sur @Boulanger
- Smartphone OnePlus 13 – 5G 12 Go RAM 256 Go à 594,04€ au lieu de 895€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Ecran PC Incurvé 57″ TCL 57R94 – QD-Mini LED120 Hz (+165€ en bons d’achat) à 1799€ au lieu de 1999€ sur @Darty avec le code
DARTY15
- Airfryer Moulinex Easy fry Essential EZ901820 – inox, 8,3L, Jusqu’à 8 personnes à 119,99€ au lieu de 144,74€ sur @Amazon
- Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Lumix S 18-40mm F4.5-6.3 + Lumix S 50mm F1.8 à 1106,71€ au lieu de 1597€ sur @Amazon
— Encore en promo —
— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
➡️ Accessoires / objets connectés :
- HOT! Ecouteurs sans fil Apple AirPods 4 avec réduction active du bruit ANC (via 20€ sur la carte de fidélité – En drive) à 139€ au lieu de 199€ sur @Carrefour avec le code
34CRFDRIVE
- Casque sans fil Sony WH-1000XM4 – Bluetooth, Réduction de bruit active (Bleu ou Argent) à 187€ sur @Amazon.de – livrable en France
-
- HOT! Écouteurs Beats Studio Buds – sans Fil avec réduction du Bruit – Noir à 119,00€ au lieu de 148,99€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Batterie externe Ugreen Nexode – 45W, 20 000mAh à 29,99€ au lieu de 39,99€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
- Batterie Externe 20000mah 100w 3ports à 31,19€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
- Ruban lumineux Philips Hue Lighstrip Plus – 2 m à 39,99€ au lieu de 59,99€ sur @Darty
- Chargeur adaptateur secteur GaN – USB C rapide 200W 6 ports charge rapide à 18,29€ sur @AliExpress
- Câble USB-C – USB-C Inui – 100w, PD, 5A, 2m à 6,99€ au lieu de 9,99€ sur @Amazon (vendeur tiers)
- HOT! AirPods Pro 2 avec étui de chargement MagSafe USB-C à 187€ au lieu de 223,43€ sur @Amazon.it – livrable en France
- Montre connectée Garmin Forerunner 255 Bleu à 199,99€ sur @E.Leclerc
- Ecouteurs sans fil Nothing Ear (a) – Bluetooth, Noir à 72,46€ au lieu de 77,71€ sur @Amazon
-
- Sonnette connectée Google Nest Doorbell Battery à 177€ au lieu de 199€ sur @Amazon.de
➡️ Smartphones :
- [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 294€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 342€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
- Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France
➡️ Tablettes / Liseuses :
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
- Console Nintendo Switch 2 (via retrait Drive) à 414,99€ au lieu de 439,99€ sur @Carrefour avec le code
34CRFDRIVE
- HOT! Pack Console PS5 – Digital Édition avec 1 Manette Sans Fil DualSense + Call of Duty : Black Ops 6 (dématérialisé) à 399,99€ au lieu de 499€ sur @Amazon
➡️ Jeux :
- Resident Evil 3 Remake sur PS5 à 19,57€ au lieu de 22,81€ sur @Amazon
- Jeu Stray PS5 et PS4 à 22,99€ au lieu de 26,17€ sur @Amazon
- [Précommande] Ghost of Yotei sur PS5 à 61,99€ sur @Auchan
- Légendes Pokémon Z-A sur Nintendo Switch 2 (+10€ adhérent Fnac+, 49,99€ sur Nintendo Switch 1) à 59,99€ au lieu de 79,99€ sur @Fnac
- Star Wars Outlaws sur PS5 à 28,99€ au lieu de 42,30€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Tomb Raider I-II-III Remastered sur Nintendo Switch à 22,45€ au lieu de 23,74€ sur @Amazon
- Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion PS5 / Xbox series / PS4 à 19,99€ au lieu de 29,90€ sur @Fnac
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
➡️ SSD :
- HOT! SSD NVMe WD_Black SN7100 – 4 To à 229,89€ au lieu de 269,89€ sur @Amazon
- HOT! SSD interne 2.5″ VERBATIM Vi550 S3 – 1To à 40,70€ au lieu de 50,17€ sur @Amazon.de – livrable en France
- SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 100,99€ sur @Amazon
- SSD interne M.2 NVMe Fanxiang S660 – 4 To, jusqu’à 5000 Mo/s à 192,99€ sur @Amazon
- SSD interne M2 NVMe iDsonix I5000 – 2 To, jusqu’à 5 200 Mo/s à 90,76€ au lieu de 108,64€ sur @Amazon.de (Vendeur Tiers iDsonix, Via coupon)
- HOT! SSD portable magnétique USB 3.2 Gen2, 20Gbps MSI DATAMAG – 2 To, Compatible Mag-Safe, à 139,99€ au lieu de 175,93€
- SSD interne M2 SATA Intenso Top – 512 Go à 21,82€ au lieu de 28,33€ sur @Amazon
- SSD interne M2 NVMe MSI Spatium 460 – 1 To à 59,99€ sur @Grosbill
- HOT! SSD M2 NVMe MSI Spatium M470 (TLC DRAM GEN4) – 1 To à 69,99€ sur @Grosbill
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
- Pack TV LG OLED55B4ELA 55″ 4K OLED avec Barre de son LG S60TR 5.1 et enceintes arrière – 440 W Dolby Atmos, Compatible Gaming 4K 120 Hz à 898€ au lieu de 1149€ sur @LG
- HOT! TV 55 » Philips Ambilight 55PUS8109 à 359€ au lieu de 445€ sur @Amazon
- HOT! Enceinte colonne FOCAL Theva N3 Light Wood à 499,00€ au lieu de 603,29€ sur @Boulanger
- TV 65″ Hisense 65U7NQ Mini-LED QLED UltraHD 4K 144 Hz IMAX Dolby Vision à 649,99€ sur @Fnac
- Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac
- HOT! Amplificateur embarqué ultra-compact mono Focal FDS 1.350 à 129,00€ au lieu de 173,64€ sur @Son-Video
- HOT! Enceintes murales Focal On Wall 302 Noir satin à 999,00€ au lieu de 1337,98€ sur @Son-Video
- Enceinte bibliothèque Klipsch R-51M à 179€ au lieu de 329€ sur @Darty
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
➡️ PC portables / PC fixes :
- HOT! PC Portable 14″ Apple MacBook Pro M4 Pro – 24 Go, 512 Go SSD, Wi-Fi 6E (802.11ax) à 2129€ au lieu de 2399€ sur @E.Leclerc
- HOT! MacBook Air M4 à 1049€ au lieu de 1199€ sur @Amazon
- Pack PC Portable Gaming Acer Nitro V 15 ANV15-41-R6F1 – AMD Ryzen 5, 16 Go RAM, 512 Go SSD, Nvidia GeForce RTX 4050 + Manette sans fil à 749,99€ au lieu de 1099,99€ sur @Fnac
- HOT! 10 % de remise sur les MacBook Air M4 sur @Amazon
- Pc Portable 14,2″ Apple MacBook Pro M4, CPU et GPU 10 cœurs :écran Liquid Retina XDR , 16Go, 512 Go SSD, Noir sidéral à 1749€ au lieu de 1899€ sur @Amazon
➡️ Composants PC :
- Carte Graphique GeForce RTX 5060 8G Shadow 2X OC + SSD Spatium M470 Pro PCIe 4.0 NVMe M.2 – 1To à 319€ sur @Amazon
- Processeur AMD Ryzen 7 7700 à 151,99€ sur @AliExpress avec le code
FRBS28
- Carte graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC, 16 Go DDR6 à 680,65€ sur @Amazon.it – livrable en France
- Carte graphique ASUS PRIME GeForce RTX 5060 OC 8 Go GDDR7 à 279€ sur @Alternate
- Carte graphique PNY RTX 5070 12 Go OC à 539€ sur @Alternate
- Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 149,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
- Carte mère Minis Forum BD795i SE + AMD Ryzen 9 7945HX à 415€ au lieu de 518€ sur @Amazon (vendeur tiers, via coupon)
- HOT! Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 5GHz/104Mo/AM5/Tray à 329,99€ sur @Grosbill
- Ventirad Thermalright Assassin X 120R SE Plus – 4 caloducs 6mm, 120mm PWM Quiet Fans S-FDB à 20,90€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Carte graphique Inno3D GeForce RTX 5080 X3 16 Go à 1099,99€ sur @Grosbill
- Processeur AMD Ryzen 5 R5 5600 3,5 GHz 6 cœurs à 81,39€ sur @AliExpress
- Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek
- HOT! Kit de Ram 32 Go DDR5 6000CL36 AMD EXPO / Intel XMP 3.0 (2x16go) à 91,99€ au lieu de 110€ sur @Amazon.de – livrable en France
➡️ Écrans PC :
- Ecran PC 34″ Viewsonic VX Series VX3418-2KPC – UWQHD (3440×1440), 180Hz, Dalle VA, Incurvé, HDR10, 1ms, FreeSync Premium à 259€ au lieu de 325€ sur @E.Leclerc
- Ecran PC 27″ Gigabyte GS27QCA – QHD incurvé, 180 Hz, VA, 1 ms, HDR Adaptive Sync, VESA 100×100 à 159,90€ sur @Grosbill
—🔥 Films / Séries —
—🔥 Photos / Vidéos —
—🔥 Électroménager —
— 🔥 Divers —
- Jouet Lego F1 Mercedes-AMG W15 Speed Champions 77244 à 17,02€ au lieu de 21,66€ sur @Amazon
- Trottinette électrique Ninebot Segway E3 à 319€ au lieu de 349€ sur @E.Leclerc
- Jeu de Construction Lego Technic 42173 Hypercar Koenigsegg à 36,99€ sur @Cdiscount
- Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger