TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Malgré la pression de Trump, New York adopte une loi sur la sécurité de l’IA
Logiciels

Malgré la pression de Trump, New York adopte une loi sur la sécurité de l’IA

22 Déc. 2025 • 17:45
0

Les menaces de la Maison blanche seront restées sans effets : l’État de New York a légiféré pour mieux réguler l’intelligence artificielle. La gouverneure Kathy Hochul a officiellement signé le RAISE Act, faisant de New York le deuxième État américain, après la Californie, à instaurer une législation d’envergure dédiée à la sécurité et à la transparence des systèmes d’IA.

Des obligations renforcées pour les grands acteurs de l’IA

Adoptée par les parlementaires en juin, la loi impose aux développeurs d’IA de grande envergure de publier des informations détaillées sur leurs protocoles de sécurité. En cas d’incident impliquant un risque pour le public, les entreprises devront en informer les autorités de l’État dans un délai maximal de 72 heures.

Le texte prévoit également la création d’un nouveau bureau spécialisé au sein du Department of Financial Services, chargé de superviser le développement et l’usage des technologies d’IA sur le territoire new-yorkais.

Intelligence Artificielle

Sanctions financières et cadre dissuasif

Les entreprises qui omettraient de transmettre leurs rapports ou fourniraient des informations trompeuses s’exposent à des amendes pouvant atteindre un million de dollars, et jusqu’à trois millions de dollars en cas de récidive.

Un signal politique fort face au vide fédéral

Kathy Hochul a souligné que cette loi s’inscrit dans la continuité du cadre règlementaire adopté récemment par la Californie, et déclare qu’il s’agit de créer « un référentiel commun entre les principaux États technologiques, alors que le gouvernement fédéral tarde à mettre en place des règles de bon sens pour protéger le public ». Voilà qui pourrait fortement déplaire au locataire de la Maison Blanche, Donald Trump ayant affirmé il y a quelques jours à peine son opposition à tout cadre règlementaire sur l’IA établi à un niveau local.

Si OpenAI et Anthropic ont salué l’initiative tout en appelant à une législation nationale, le texte suscite aussi de très vives oppositions dans la Silicon Valley. Dans un contexte de tensions croissantes entre États et administration fédérale, le RAISE Act pourrait bien servir de modèle — ou de point de friction — pour l’avenir de la régulation de l’IA aux États-Unis.

SOURCETechcrunch

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Chatbot love Hors-Sujet

IA : la Californie adopte une loi pour encadrer les chatbots compagnons, et c’est une première

Intelligence artificielle Logiciels

RAISE Act : l’état de New York légifère pour réduire les risques de catastrophes liés à l’IA

Piratage Maison Blanche Logiciels

L’administration Trump préparerait son propre chatbot

DeepSeek Logo Logiciels

L’administration Trump envisagerait un ban total du chinois DeepSeek

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Chronopost Livreur

Chronopost piraté ? Les données de 860 000 Français ont fuité

22 Déc. 2025 • 20:44
0 Internet

C’est reparti pour un piratage en France, avec cette fois Chronopost dans le viseur. Un hacker revendique avoir collecté les données...

Nokia Logo

Nokia France va bien supprimer plus de 400 emplois

22 Déc. 2025 • 20:09
0 Hors-Sujet

La branche française de Nokia a officialisé un accord avec les organisations syndicales majoritaires pour réduire ses effectifs de...

La Poste Logo

Cyberattaque : la panne de La Banque Postale et La Poste continue

22 Déc. 2025 • 17:22
0 Internet

Le groupe La Poste est frappé ce lundi par une cyberattaque d’ampleur qui rend inaccessibles ses services numériques, ainsi que La...

The Odyssey

L’Odyssée : premier teaser pour le péplum de Nolan

22 Déc. 2025 • 16:33
0 Geekeries

Christopher Nolan a enfin levé le voile sur L’Odyssée, son prochain long-métrage dont la sortie en salles est fixée au...

Avatar 3 De Feu et de Cendres Affiche Recadree

Avatar 3: De Feu et de Cendres : un box office qui s’érode au lancement, mais dépasse tout de même les 300 millions de dollars

22 Déc. 2025 • 15:15
0 Geekeries

Cette fois, les 2 milliards de dollars aux box-office ne sont pas gagnés d’avance : le retour sur Pandora a en effet provoqué un...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Watch : le VPN de Free Mobile n’est pas disponible

Apple Watch : le VPN de Free Mobile n’est pas disponible

22 Dec. 2025 • 19:37

image de l'article ChatGPT va retirer le mode vocal sur son application Mac

ChatGPT va retirer le mode vocal sur son application Mac

22 Dec. 2025 • 19:12

image de l'article iPhone Fold : Apple teste un verre flexible ultra-fin pour son pliable

iPhone Fold : Apple teste un verre flexible ultra-fin pour son pliable

22 Dec. 2025 • 16:45

image de l'article iPhone et RAM à prix élevés : Apple se tourne massivement vers Samsung

iPhone et RAM à prix élevés : Apple se tourne massivement vers Samsung

22 Dec. 2025 • 16:03

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site