L’administration Trump préparerait son propre chatbot

Si l’on en croit une enquête de 404 Media, l’administration Trump semble préparer le lancement de son propre chatbot via le site AI.gov. Ce projet, piloté par les Services de Transformation Technologique de l’administration générale des services (GSA), serait supervisé par Thomas Shedd, un ancien ingénieur de Tesla et proche d’Elon Musk. L’objectif affiché est de “stimuler l’innovation gouvernementale avec l’IA”, avec des intégrations prévues dans le ChatGPT d’OpenAI, le Gemini de Google, Claude d’Anthropic, Alexa d’Amazon Web Services sans oublier évidemment Meta. Bien que peu d’informations précises aient été révélées sur les capacités réelles de ce chatbot, un lancement serait prévu pour la date très symbolique (aux Etats-Unis) du 4 juillet.

Ce projet s’inscrit dans un contexte de promotion active de l’IA au sein du gouvernement fédéral, et ce malgré les risques bien connus liés aux risques d’erreurs et de fake news. Etant donné la complexité et les enjeux d’un tel outil, une mise en service précipitée pourrait entraîner des dérives ou dysfonctionnements particulièrement préoccupants (et d’autant plus dans le contexte de tensions actuelles au plus haut niveau du gouvernement américain).