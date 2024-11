Le (futur) 45ème président américain Donald Trump envisage de créer un poste de « tsar de l’IA » à la Maison Blanche, si l’on en croit les bonnes sources d’Axios. Ce nouveau poste aurait en charge la bonne coordination entre la réglementation fédérale et les décisions gouvernementales autour de l’intelligence artificielle. Contrairement à de nombreux postes de haut niveau, le « tsar de l’IA » n’aurait pas besoin de la validation du Sénat, ce qui pourrait permettre à la personne choisie de mettre en œuvre plus rapidement les objectifs stratégiques de l’administration Trump en matière d’IA… au risque d’affaiblir encore un peu plus la représentation démocratique.

Ce nouveau poste pourrait également fusionner avec celui de « crypto-tsar » (patron de la cryptomonnaie en somme). Cependant, Trump pourrait restructurer ou éliminer ces postes en faveur d’un modèle de gouvernance totalement centralisé (en clair, Trump prendrait seul les décisions). Aucun candidat n’aurait encore été choisi à l’heure actuelle., mais Axios croit savoir que le CEO de Tesla Elon Musk et l’entrepreneur Vivek Ramaswamy, tous deux dirigeants du groupe extra-gouvernemental DOGE, devraient participer au processus de sélection des candidats et des différents profils, ce qui signifie qu’aucun des deux hommes ne serait nommé en tant que « Tsar de l’IA ». La dystopie, c’est maintenant.