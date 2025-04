L’administration Trump envisagerait un ban total du chinois DeepSeek

L’administration Trump envisagerait de nouvelles mesures pour restreindre drastiquement les activités du laboratoire chinois d’IA DeepSeek : Le New York Times croit savoir que les USA pourraient interdire à DeepSeek l’achat de puces d’intelligence artificielle de Nvidia et bloquer l’accès de de l’IA aux utilisateurs américains. Ces restrictions lourdes, équivalent à un ban total, s’inscriraient dans une stratégie plus large visant à freiner les progrès de la Chine dans le domaine de l’IA et à limiter son accès aux technologies et au marché américain. A noter que la Maison-Blanche a renforcé cette semaine les restrictions sur les exportations de puces Nvidia vers la Chine, prolongeant ainsi les mesures déjà initiées sous l’administration Biden.

Cette décision pourrait être bientôt officialisée alors même que DeepSeek connaît une montée en popularité rapide auprès des développeurs américains, notamment grâce à une politique tarifaire agressive qui pousse les entreprises de la Silicon Valley à proposer leurs modèles avancés à des prix plus compétitifs. Des inquiétudes ont toutefois émergé concernant les pratiques de l’entreprise : OpenAI accuse DeepSeek d’avoir utilisé des techniques de « distillation de modèles » enfreignant ses conditions d’utilisation, ce qui soulève des soupçons de violation de propriété intellectuelle. Parallèlement, la Maison-Blanche a renforcé cette semaine les restrictions sur les exportations de puces Nvidia vers la Chine, prolongeant les mesures initiées sous l’administration Biden.