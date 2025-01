Pat Gelsinger, ancien CEO d’Intel, utilise déjà l’IA chinoise DeepSeek pour sa startup Gloo

Le nouveau modèle d’IA open source R1 de la firme chinoise DeepSeek a provoqué d’énormes remous dans le secteur de la tech, au point d’entraîner une chute brutale de l’action de Nvidia et propulsant l’application grand public de DeepSeek en tête des classements des boutiques d’applications. Entraîné en seulement deux mois avec 2 000 GPU Nvidia H800 pour un coût de 5,5 millions de dollars (selon les déclarations de DeepSeek, à prendre avec de grosses pinces), R1 offre des performances comparables aux modèles d’IA de raisonnement les plus avancés au monde, généralement formés avec du matériel beaucoup plus coûteux et rapide (on parle ici de dizaines de milliards d’investissements).

Wisdom is learning the lessons we thought we already knew. DeepSeek reminds us of three important learnings from computing history:

1) Computing obeys the gas law. Making it dramatically cheaper will expand the market for it. The markets are getting it wrong, this will make AI… — Pat Gelsinger (@PGelsinger) January 27, 2025

Les réactions dans le monde technologique sont mitigées, mais certaines figures du secteur ne cachent pas leur enthousiasme : Pat Gelsinger, ancien CEO d’Intel et président de Gloo, a salué R1 comme un exemple quasi révolutionnaire d’ingéniosité technique, soulignant le faible coût de cette technologie, sa nature open source et son potentiel à rendre l’IA de haute niveau accessible au plus grand nombre. Gelsinger révèle même que sa startup Gloo utilise déjà R1 pour développer son service d’IA, Kallm, à partir de zéro, contournant ainsi les API payantes d’OpenAI.

« DeepSeek nous rappelle trois enseignements importants tirés de l’histoire de l’informatique » déclare Pat Gelsinger sur X, qui décrit les atouts de Deepseek en trois points principaux :

« 1- L’informatique obéit à la loi des gaz. La rendre radicalement moins chère élargira son marché. Les marchés se trompent : cela permettra une adoption beaucoup plus large de l’IA.

2- L’ingénierie consiste à travailler avec des contraintes. Les ingénieurs chinois disposaient de ressources limitées et ont dû trouver des solutions créatives.

3- L’ouverture gagne. DeepSeek contribuera à réinitialiser le monde de plus en plus fermé des modèles fondamentaux d’IA. Merci à l’équipe de DeepSeek. »

Au diable donc si DeepSeek, comme toute entreprise chinoise, est obligée de fournir à Pékin les données de ses utilisateurs sur simple demande des autorités, tant pis encore si les massacres de la place Tien an men ont été expurgés de la mémoire de l’IA, l’heure est donc au temps des qualificatifs laudateurs.