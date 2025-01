DeepSeek, le ChatGPT chinois, impressionne : Nvidia et d’autres géants de l’IA chutent à la Bourse

Ce 27 janvier 2025 a été un jour difficile pour l’industrie de l’intelligence artificielle générative. L’arrivée de l’IA chinoise DeepSeek sur le marché a plongé les entreprises américaines du secteur dans une nouvelle spirale négative. En cause : l’énorme succès de DeepSeek, qui a non seulement surpassé ChatGPT en nombre de téléchargements sur l’App Store, mais a également proposé un modèle d’IA beaucoup plus économique et efficace : DeepSeek-R1.

L’architecture de DeepSeek change réellement

DeepSeek a réussi à imposer son modèle DeepSeek-R1 grâce à une architecture innovante appelée Mixture-of-Experts. Ce système utilise seulement 37 milliards de paramètres sur les 671 milliards disponibles dans le modèle, ce qui permet de faire des économies considérables en matière de ressources. En optimisant les calculs en fonction des besoins de l’utilisateur, DeepSeek parvient à offrir des performances proches de celles de ChatGPT, mais à une fraction du coût. Ce gain d’efficacité signifie que DeepSeek peut fonctionner convenablement avec d’anciennes cartes graphiques.

Conséquences sur le marché boursier

La révélation de cette nouvelle approche a secoué Wall Street. À l’ouverture des marchés , plusieurs entreprises clés de l’IA ont vu leurs actions s’effondrer. Nvidia, AMD, Microsoft, Google et ARM ont particulièrement souffert, leurs valeurs ayant chuté respectivement de 14,20%, 5,2%, 3,4% et 2,3%. Des entreprises comme Broadcom ont également subi des pertes importantes, avec une chute de 14,50%. Ce déclin est lié à la crainte que l’optimisation des ressources permise par DeepSeek n’entraîne une réduction des achats de puces et un ralentissement de la demande pour les cartes graphiques haut de gamme, un marché où AMD et (surtout) Nvidia dominent.

Un tournant pour l’industrie de l’IA ?

Le modèle DeepSeek-R1 met en lumière une approche plus frugale mais tout aussi performante que celle des géants américains, qui investissent massivement dans des infrastructures toujours plus gourmandes en ressources. Si cette nouvelle dynamique peut freiner la vente de composants électroniques de haute technologie, elle pourrait aussi accélérer le développement de l’intelligence artificielle en réduisant les coûts et en élargissant l’accès aux technologies avancées. La réaction de Wall Street révèle néanmoins une inquiétude profonde face à l’émergence d’un concurrent redoutable capable de transformer l’industrie de l’IA.