Ziff Davis licencie chez CNET et IGN

La vague de licenciement qui touche les studios de jeux vidéo n’épargne pas les médias qui couvrent ce milieu. Après avoir supprimé il y.a quelques jours à peine une vingtaine de postes chez le très réputé CNET (soit 15% de l’effectif total), le géant Ziff Davis vient de procéder à une vague de licenciements chez IGN, dont huit employés syndiqués (soit environ 12 % de l’IGN Creators Guild). Cette décision, qui touche des profils importants (un rédacteur senior, un monteur vidéo et un ingénieur auraient été licenciés) intervient dans un contexte de croissance continue du chiffre d’affaires et d’événements réussis tels que l’IGN Live ou le SDCC.

Today, IGN laid off eight extremely valuable members of our union and workforce via directive from our parent company, Ziff Davis. This, after two incredibly successful live events IGN Live and SDCC, and yet another corporate acquisition.Please take a moment to read and share our full statement:

