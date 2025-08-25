Nvidia met en vente Jetson Thor, sa puce pour alimenter des robots

Nvidia accélère son incursion dans la robotique avec le lancement de sa nouvelle puce, la Jetson AGX Thor, disponible à la vente dès maintenant au prix de 3 499 dollars en tant que kit de développement.

Une puce puissante pour la robotique et l’IA

La Jetson Thor, qui se repose sur l’architecture Blackwell de Nvidia, marque une avancée par rapport à la génération précédente. Selon l’entreprise, cette puce est 7,5 fois plus rapide que son prédécesseur, la Jetson Orin, et offre une efficacité énergétique 3,5 fois supérieure.

Avec ses 128 Go de mémoire, elle est conçue pour exécuter des modèles d’intelligence artificielle générative, y compris des modèles de langage volumineux et des modèles visuels capables d’interpréter l’environnement. Ces capacités sont essentielles pour les robots humanoïdes, selon Nvidia, soulignant son potentiel pour des applications complexes comme la navigation ou la manipulation d’objets.

Le kit de développement, dont les premières livraisons sont prévues pour septembre, permettra aux entreprises de faire des tests avec des robots. Pour les productions à grande échelle, Nvidia proposera les modules Thor T5000, vendus à 2 999 dollars l’unité pour les commandes de plus de 1 000 unités. Des acteurs majeurs comme Agility Robotics, Amazon, Meta et Boston Dynamics utilisent déjà les puces Jetson, tandis que Nvidia investit également dans des entreprises de robotique comme Field AI.

Une opportunité de croissance majeure

Jensen Huang, PDG de Nvidia, voit dans la robotique la plus grande opportunité de croissance de l’entreprise en dehors de l’intelligence artificielle, qui a déjà fait tripler ses ventes au cours des deux dernières années. « Nous ne construisons pas de robots ni de voitures, mais nous permettons à toute l’industrie de s’appuyer sur nos ordinateurs d’infrastructure et nos logiciels associés », a expliqué Deepu Talla, vice-président de Nvidia pour la robotique et l’IA à la périphérie, lors d’un échange avec des journalistes.

Bien que la robotique ne représente qu’environ 1 % des revenus de Nvidia, ce secteur croît rapidement, avec une hausse de 72 % des ventes trimestrielles de la division robotique et automobile, atteignant 567 millions de dollars en mai.

Des applications au-delà de la robotique

La puce Jetson Thor ne se limite pas à la robotique. Nvidia indique que la puce peut également être utilisée dans les voitures autonomes, notamment pour les marques chinoises. Bien que similaires aux puces robotiques, ces versions, baptisées Drive AGX, fonctionnent avec un système d’exploitation spécifique, Drive OS, optimisé pour l’automobile. Cette polyvalence renforce la position de Nvidia dans les secteurs de l’IA et de la mobilité autonome.

Cette nouvelle puce, disponible dès maintenant via plusieurs distributeurs, s’inscrit dans une stratégie ambitieuse pour démocratiser l’IA physique. Avec le soutien d’un écosystème logiciel robuste, incluant les plateformes Isaac, Metropolis et Holoscan, la puce Jetson Thor pourrait redéfinir les standards de la robotique moderne.