TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires Nvidia met en vente Jetson Thor, sa puce pour alimenter des robots
Matériel et Accessoires

Nvidia met en vente Jetson Thor, sa puce pour alimenter des robots

25 Août. 2025 • 20:59
0

Nvidia accélère son incursion dans la robotique avec le lancement de sa nouvelle puce, la Jetson AGX Thor, disponible à la vente dès maintenant au prix de 3 499 dollars en tant que kit de développement.

Nvidia Jetson Thor

Une puce puissante pour la robotique et l’IA

La Jetson Thor, qui se repose sur l’architecture Blackwell de Nvidia, marque une avancée par rapport à la génération précédente. Selon l’entreprise, cette puce est 7,5 fois plus rapide que son prédécesseur, la Jetson Orin, et offre une efficacité énergétique 3,5 fois supérieure.

Avec ses 128 Go de mémoire, elle est conçue pour exécuter des modèles d’intelligence artificielle générative, y compris des modèles de langage volumineux et des modèles visuels capables d’interpréter l’environnement. Ces capacités sont essentielles pour les robots humanoïdes, selon Nvidia, soulignant son potentiel pour des applications complexes comme la navigation ou la manipulation d’objets.

Le kit de développement, dont les premières livraisons sont prévues pour septembre, permettra aux entreprises de faire des tests avec des robots. Pour les productions à grande échelle, Nvidia proposera les modules Thor T5000, vendus à 2 999 dollars l’unité pour les commandes de plus de 1 000 unités. Des acteurs majeurs comme Agility Robotics, Amazon, Meta et Boston Dynamics utilisent déjà les puces Jetson, tandis que Nvidia investit également dans des entreprises de robotique comme Field AI.

Une opportunité de croissance majeure

Jensen Huang, PDG de Nvidia, voit dans la robotique la plus grande opportunité de croissance de l’entreprise en dehors de l’intelligence artificielle, qui a déjà fait tripler ses ventes au cours des deux dernières années. « Nous ne construisons pas de robots ni de voitures, mais nous permettons à toute l’industrie de s’appuyer sur nos ordinateurs d’infrastructure et nos logiciels associés », a expliqué Deepu Talla, vice-président de Nvidia pour la robotique et l’IA à la périphérie, lors d’un échange avec des journalistes.

Bien que la robotique ne représente qu’environ 1 % des revenus de Nvidia, ce secteur croît rapidement, avec une hausse de 72 % des ventes trimestrielles de la division robotique et automobile, atteignant 567 millions de dollars en mai.

Des applications au-delà de la robotique

La puce Jetson Thor ne se limite pas à la robotique. Nvidia indique que la puce peut également être utilisée dans les voitures autonomes, notamment pour les marques chinoises. Bien que similaires aux puces robotiques, ces versions, baptisées Drive AGX, fonctionnent avec un système d’exploitation spécifique, Drive OS, optimisé pour l’automobile. Cette polyvalence renforce la position de Nvidia dans les secteurs de l’IA et de la mobilité autonome.

Cette nouvelle puce, disponible dès maintenant via plusieurs distributeurs, s’inscrit dans une stratégie ambitieuse pour démocratiser l’IA physique. Avec le soutien d’un écosystème logiciel robuste, incluant les plateformes Isaac, Metropolis et Holoscan, la puce Jetson Thor pourrait redéfinir les standards de la robotique moderne.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Nvidia Blackwell Ultra Matériel

Nvidia dévoile ses nouvelles puces IA : Blackwell Ultra, Vera Rubin et Rubin Ultra

Nvidia Project Digits Ecran Matériel

Nvidia annonce Project Digits : un supercalculateur avec de l’IA chez soi

Nvidia GR00T N1 Robot Matériel

Nvidia affirme que « l’ère de la robotique généraliste est arrivée » avec GR00T N1

Nvidia CEO huang Matériel

Nvidia et AMD s’apprêtent à lancer sur le marché chinois des puces d’IA moins puissantes

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Bouygues Telecom Orange Free SFR Logos

Les opérateurs européens perdent la bataille pour faire payer Netflix, Google et les autres

25 Août. 2025 • 20:44
0 Internet

La Commission européenne a clarifié sa position dans le cadre des accords commerciaux avec les États-Unis : les régulations...

Google Play Store

Android : Google veut améliorer le sideloading d’applications avec la vérification des développeurs

25 Août. 2025 • 19:56
0 Applications

Google intensifie sa lutte contre les malwares et les arnaques financières sur Android. À partir de 2026, seules les applications de...

YouTube Icone Logo

YouTube utilise l’IA pour « améliorer » des vidéos, sans l’accord des YouTubeurs

25 Août. 2025 • 18:41
0 Internet

YouTube fait face à une vague de critiques après des révélations selon lesquelles la plateforme utilise l’intelligence...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 25 aout

25 Août. 2025 • 17:53
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

High on Life 2

High on Life 2 : 40 minutes de gameplay et une date de sortie

25 Août. 2025 • 16:40
1 Jeux vidéo

Le premier trailer de High on Life 2 avait fait sensation lors du dernier Xbox Games Showcase : ultra nerveux, toujours aussi blindé d’humour...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Orange et iPhone : la 5G+ devient compatible avec l’option Multi-SIM

Orange et iPhone : la 5G+ devient compatible avec l’option Multi-SIM

25 Aug. 2025 • 20:22

image de l'article Bêta 8 pour iOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26

Bêta 8 pour iOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26

25 Aug. 2025 • 19:09

image de l'article Elon Musk poursuit Apple et OpenAI pour pratiques anticoncurrentielles

Elon Musk poursuit Apple et OpenAI pour pratiques anticoncurrentielles

25 Aug. 2025 • 17:41

image de l'article 20ème anniversaire de l’iPhone : un modèle monobloc tout en verre avec des bords arrondis ?

20ème anniversaire de l’iPhone : un modèle monobloc tout en verre avec des bords arrondis ?

25 Aug. 2025 • 16:54

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site