Deus Ex Remastered est repoussé indéfiniment après une levée de boucliers des fans

15 Déc. 2025 • 18:21
Annoncé durant le mois de septembre 2025, Deus Ex Remastered devait remettre au goût du jour l’un des monuments du jeu vidéo mêlant FPS, infiltration et jeu de rôle le tout dans un lore cyberpunk. Oui mais voilà, dès la diffusion du premier trailer, le projet développé par Aspyr a suscité une vague de réactions négatives. En cause : une direction artistique jugée déroutante, oscillant entre une modernisation jugée maladroite et une fidélité excessive à des modèles polygonaux datés.

Ce choix esthétique a rapidement enflammé les débats sur les réseaux sociaux, sachant que Jerry O’Flaherty, directeur artistique du Deus Ex original, s’est lui aussi empressé de critiquer la DA de cette version remastered. Une prise de position rare, qui a renforcé le malaise autour d’un remaster pourtant très attendu initialement par les fans de la franchise.

Aspyr reconnaît ses erreurs et stoppe le calendrier

Face à ce désaveu cinglant, Aspyr a finalement pris la décision de repousser le jeu sans annoncer de nouvelle date de sortie. Le studio explique avoir entendu les retours de la communauté et vouloir retravailler le projet en profondeur afin de proposer une expérience plus en phase avec les attentes. « Nous vous avons écoutés et souhaitons livrer la meilleure version possible », a indiqué l’éditeur, confirmant au passage le remboursement intégral des précommandes.

Ce report sine die laisse évidemment planer l’incertitude sur l’avenir de ce remaster. Entre les contraintes techniques, des attentes extrêmement élevées et un héritage très (trop ?) lourd à porter, Deus Ex Remastered s’attaque peut-être à trop gros pour lui. « `

