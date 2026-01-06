TENDANCES
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Google restreint la publication du code source d’Android à deux sorties annuelles
Actualité Mobiles et Tablettes

Google restreint la publication du code source d’Android à deux sorties annuelles

6 Jan. 2026 • 22:37
0

Google opère un virage stratégique dans sa gestion d’Android Open Source Project (AOSP) à compter de cette année. L’entreprise annonce qu’elle ne publiera désormais le code source de son système d’exploitation mobile que deux fois par an, rompant avec son rythme historique de disponibilité trimestrielle.

Logo Android

Une synchronisation avec les mises à jour majeures d’Android

Jusqu’à présent, Google avait pour habitude de rendre public le code source de chaque nouvelle version d’Android quasi simultanément avec leur déploiement sur les appareils Pixel, soit quatre fois par an. Cette cadence permettait aux développeurs tiers de modifier et de distribuer leurs propres versions du système d’exploitation.

Désormais, Google concentrera ses efforts de publication sur deux fenêtres spécifiques : le deuxième trimestre (correspondant généralement à la mise à jour majeure) et le quatrième trimestre (dédié à la mise à jour mineure).

Ces deux échéances sont celles qui mettent en place les changements techniques visibles pour les développeurs, justifiant ainsi cette modification. Un bandeau informatif sur le site source.android.com confirme cette nouvelle directive, invitant les contributeurs à utiliser la branche « android-latest-release » plutôt que « aosp-main » pour leurs travaux.

Google justifie ce changement par la nécessité de s’aligner sur son nouveau modèle de développement. L’objectif affiché est de garantir une meilleure stabilité pour l’ensemble de l’écosystème Android tout en simplifiant le processus de développement. En réduisant la fréquence des sorties, la firme espère éliminer la complexité liée à la gestion de multiples branches de code et fournir une base plus robuste et sécurisée aux partenaires.

Malgré ce ralentissement du calendrier, Google assure que son engagement envers l’open source reste intact. L’entreprise précise d’ailleurs que le protocole de sécurité ne subira aucune modification : les mises à jour de sécurité continueront d’être publiées chaque mois sur une branche dédiée, comme c’est le cas aujourd’hui.

