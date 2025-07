Android et ChromeOS vont fusionner, confirme Google

Après des mois de rumeurs, le responsable d’Android chez Google a officiellement confirmé que ChromeOS va fusionner avec le système d’exploitation mobile de l’entreprise. Cette annonce marque un tournant majeur dans la stratégie de Google.

Une fusion entre Android et ChromeOS

Sameer Samat, président de l’écosystème Android, a fait cette révélation lors d’une interview avec TechRadar. Fait notable, il a d’abord observé l’utilisation par l’intervieweur d’un écosystème Apple typique, incluant un MacBook Pro et une Apple Watch, avant de reconnaître l’évidence concernant ChromeOS.

« J’ai posé la question parce que nous allons fusionner ChromeOS et Android en une seule plateforme, et je suis très intéressé de savoir comment les gens utilisent leurs ordinateurs portables de nos jours et ce qu’ils accomplissent », a-t-il déclaré.

Malheureusement, l’entretien (qui couvrait de nombreux sujets, notamment Android 16, Gemini et les lunettes intelligentes) n’est pas revenu sur cette annonce surprise. Nous disposons donc de peu d’indices cette fusion, si ce n’est la curiosité du responsable de Google concernant l’utilisation actuelle des ordinateurs portables par les utilisateurs.

Des signes précurseurs déjà présents

Cette fusion était dans l’air depuis un certain temps, particulièrement avec le développement continu par Google d’une expérience d’interface utilisateur façon PC pour Android. Ce rapprochement soulève naturellement de nombreuses questions pour les utilisateurs actuels de ChromeOS.

Les interrogations portent notamment sur la façon dont leurs ordinateurs portables s’adapteront à cette nouvelle plateforme et si le passage à Android modifiera la fenêtre de support typique de 10 ans fournie par Google et divers fabricants de Chromebook. Cette transition pourrait également créer des complications pour les utilisateurs professionnels, en particulier dans les établissements scolaires, selon les modalités de déploiement.

Un timing stratégique

Cette décision ne semble pas imminente car aucun détail concret n’a été fourni sur le calendrier ou les modalités techniques. Cependant, le contexte actuel paraît propice à ce type d’évolution. ChromeOS traverse une période de stagnation relative, tandis que les ordinateurs portables avec les puces ARM (avec Windows ARM ou macOS) connaissent un regain d’intérêt.

La fusion représente une opportunité pour Google de rationaliser ses ressources de développement et d’offrir une expérience plus cohérente entre ses différents appareils. Elle pourrait également permettre aux ordinateurs portables Chromebook d’accéder à l’écosystème d’applications Android plus riche, tout en conservant les avantages de sécurité et de simplicité qui caractérisent ChromeOS.

Cette annonce confirme la tendance de l’industrie vers la convergence des systèmes d’exploitation, Google suivant ainsi une voie similaire à celle explorée par Microsoft avec Windows et par Apple avec ses propres écosystèmes intégrés.