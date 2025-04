Google fera des annonces pour Android juste avant I/O 2025

Google a révélé qu’il fera des annonces importantes concernant Android une semaine avant la conférence I/O 2025. L’événement prendra la forme d’une vidéo sur YouTube, il s’agira du « Android Show ». Ce rendez-vous, prévu pour le mardi 13 mai à 19 heures (heure française), sera animé par Sameer Samat, président de l’écosystème Android, qui a traditionnellement présenté les nouveautés du système d’exploitation lors des précédentes éditions de la conférence I/O.

Google indique :

Les nouveautés d’Android ont toujours été une partie importante de la conférence Google I/O et nous savons que les gens sont enthousiastes ! C’est pourquoi nous donnons le coup d’envoi de la saison I/O de cette année avec une plongée spéciale, The Android Show : édition I/O. Nous vous informons dès maintenant pour vous préparer à la conférence I/O, où nous vous réservons encore plus d’annonces spéciales et de surprises.