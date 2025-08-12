TENDANCES
Perplexity propose de racheter Google Chrome pour 34,5 milliards de dollars
Perplexity propose de racheter Google Chrome pour 34,5 milliards de dollars

12 Août. 2025
La start-up d’intelligence artificielle Perplexity a proposé d’acquérir le navigateur Chrome de Google pour 34,5 milliards de dollars. Cette offre audacieuse s’inscrit dans sa stratégie de défier la domination du géant de la tech sur la recherche Web.

Google Chrome Logo Icone

L’offre de Perplexity dépasse largement sa propre valorisation, estimée à 18 milliards de dollars. L’entreprise a confirmé au Wall Street Journal que plusieurs investisseurs, notamment de grands fonds de capital-risque, avaient accepté de financer intégralement cette transaction.

Les estimations de la valeur d’entreprise de Chrome varient considérablement, oscillant selon les analyses récentes entre 20 et 50 milliards de dollars.

Une stratégie liée au procès antitrust

Le juge fédéral américain Amit Mehta examine actuellement s’il doit contraindre Google à vendre son navigateur Chrome pour affaiblir son emprise sur la recherche Web. Il avait jugé l’année dernière que Google monopolisait illégalement le marché de la recherche et devrait rendre sa décision ce mois-ci concernant les mesures nécessaires pour restaurer la concurrence.

Cette proposition de Perplexity pourrait constituer une tentative de signaler au juge qu’un acheteur potentiel existe, dans l’éventualité d’une vente forcée. Dans une lettre adressée à Sundar Pichai, patron d’Alphabet (maison-mère de Google), Perplexity explique que son offre d’achat de Chrome est « conçue pour satisfaire un remède antitrust dans l’intérêt public le plus élevé en plaçant Chrome avec un opérateur capable et indépendant ».

Perplexity

Perplexity assure à Sundar Pichai qu’elle maintiendrait et soutiendrait Chromium, le projet open-source qui alimente Chrome et d’autres navigateurs comme Microsoft Edge ou Brave. La start-up s’engage également à conserver Google comme moteur de recherche par défaut dans Chrome, tout en permettant aux utilisateurs de modifier ces paramètres.

Google résiste à toute cession

Google n’a manifesté aucune volonté de céder Chrome. Lors de son témoignage cette année, Sundar Pichai avait déclaré au juge que forcer l’entreprise à vendre le navigateur ou à partager ses données avec des concurrents nuirait aux activités de Google, découragerait les investissements dans les nouvelles technologies et créerait potentiellement des risques de sécurité.

Chrome compte environ 3,5 milliards d’utilisateurs dans le monde et représente plus de 60 % du marché mondial des navigateurs. Fondée en 2022 et basée à San Francisco, Perplexity a récemment lancé son propre navigateur Web appelé Comet auprès d’une partie de ses utilisateurs.

