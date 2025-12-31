PlayStation Plus : les jeux offerts en janvier 2026

Sony dévoile la liste des jeux offerts en janvier 2026 avec le PlayStation Plus. On retrouve trois titres, là où décembre en comptait cinq.

Jeux du PlayStation Plus Essential pour janvier 2026

Le premier jeu offert est Need For Speed Unbound (PS5). Commencez en bas de l’échelle, puis hissez-vous au sommet du classement. Avec deux campagnes solo et multijoueur distinctes, cette édition de la franchise Need for Speed offre de nombreuses heures d’action et de courses survoltées. Courez contre la montre, montrez-vous plus malin que la police et participez aux qualifications hebdomadaires pour atteindre The Grand, le défi de course de rue ultime de Lakeshore.

En deuxième jeu, on retrouve Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS4, PS5). Incarnez Mickey Mouse et entreprenez une traversée mouvementée du monde de la désolation, un royaume peuplé de personnages oubliés de Disney. Mickey se retrouve dans un monde fantastique dans lequel il devra utiliser de la peinture et du diluant pour façonner son aventure et le destin de ce monde alternatif. Chaque coup de pinceau magique peut faire la différence.

Enfin, le troisième jeu offert est Core Keeper (PS4, PS5). Vous vous réveillez dans la peau d’un explorateur, au fond d’une caverne regorgeant de secrets inavoués et oubliée depuis la nuit des temps. Dans cette aventure, conçue pour 1 à 8 joueurs, vos choix façonneront un périple épique. Récoltez des reliques et des ressources, fabriquez des outils sophistiqués, construisez votre base et explorez un monde dynamique en constante évolution, qui n’attend que d’être mis au jour. Améliorez vos aptitudes, combattez des Titans légendaires et dévoilez le pouvoir du Noyau.