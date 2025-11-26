TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo PlayStation Plus : les jeux offerts en décembre 2025
Jeux vidéo

PlayStation Plus : les jeux offerts en décembre 2025

26 Nov. 2025 • 19:04
0

Sony vient de lever le voile sur les jeux qui vont être offerts au mois de décembre avec le PlayStation Plus. Il y a cinq titres pour boucler la fin d’année, contre trois pour novembre.

PlayStation Plus Logo

Jeux du PlayStation Plus Essential pour décembre 2025

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus est LEGO Horizon Adventures (PS5). Rejoignez la chasseuse Aloy dans son combat pour sauver la Terre d’une ancienne entité numérique démoniaque et d’un groupe d’adorateurs du Soleil qui veulent mettre fin à l’ombre et baigner dans la lumière d’un monde en proie aux flammes.

Le deuxième jeu est Killing Floor 3 (PS5). Nouvelle évolution de la franchise d’horreur à la première personne, Killing Floor 3 redonne vie aux combats qui ont fait la renommée de la série. Un maximum de six joueurs en co-op doivent affronter des vagues d’ennemis sur une variété de cartes.

En troisième titre, on retrouve The Outlast Trials (PS4, PS5). Dans ce jeu d’horreur et de survie psychologique à la première personne qui se joue en solo ou avec jusqu’à trois joueurs en ligne, plongez dans une expérience terrifiante. Enlevé par la Murkoff Corporation, vous vous retrouvez prisonnier dans ses locaux. Votre objectif : gagner le droit de regagner la société.

Synduality Echo of Ada (PS5) est le quatrième jeu offert. Il se déroule en 2222, bien des années après qu’une mystérieuse pluie toxique surnommée « Les Larmes de la Nouvelle Lune » a quasiment décimé l’humanité et donné naissance à des créatures difformes qui chassent désormais les survivants. Dans le sillage de cette catastrophe, les humains sont contraints de se bâtir un refuge souterrain pour survivre.

Enfin, le cinquième jeu est Neon White (PS4, PS5). Un jeu d’action dynamique à la première personne dans lequel vous devez éliminer des démons au Paradis. Vous incarnez White, un assassin tiré des Enfers pour affronter d’autres tueurs de démons. S’il mène à bien sa mission, il pourra rester indéfiniment au Paradis.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

PlayStation Plus Logo Jeux vidéo

PlayStation Plus mai 2025 : les jeux PS4 et PS5 offerts

PlayStation Plus Logo Jeux vidéo

PlayStation Plus février 2025 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Dragon Age The Veilguard Jeux vidéo

PlayStation Plus mars 2025 : les jeux PS4 et PS5 offerts

PlayStation Plus Logo Jeux vidéo

PlayStation Plus avril 2025 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

WorldGen

WorldGen : Meta dévoile un outil d’IA capable de créer des mondes VR à partir d’un simple prompt

26 Nov. 2025 • 18:46
0 Logiciels

Meta poursuit son virage vers l’IA générative : WorldGen, un outil encore en phase de recherche mais déjà très...

mars_dust-devils

Pour la première fois, des scientifiques identifient des traces de foudre sur Mars

26 Nov. 2025 • 18:25
0 Science

C’est une grande première : des chercheurs ont identifié des traces directes de foudre sur Mars grâce aux enregistrements du...

Meta Facebook Logos

Meta critique l’Europe et ses « demandes aberrantes » pour les données de Facebook

26 Nov. 2025 • 17:05
0 Internet

Le bras de fer juridique entre Meta et la Commission européenne pour les données de Facebook prend une tournure personnelle devant la plus...

Pico presenta su nuevo visor RV Pico 4, una propuesta todo en uno, ligera y ergonómica

PICO lancera un nouveau casque XR en 2026 avec des écrans Micro-OLED 4K et une puce maison

26 Nov. 2025 • 15:31
0 Matériel

PICO, la marque XR du groupe ByteDance (l’éditeur de TikTok), s’apprête à lancer en 2026 un casque de...

Femme Passant Un Appel Avec Un Téléphone Portable

Il n’y a aucun lien entre le téléphone portable et le cancer, dit l’Anses

26 Nov. 2025 • 14:10
0 Mobiles / Tablettes

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) vient de rendre un...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple est à nouveau poursuivi pour l’usage de minerais provenant du Congo

Apple est à nouveau poursuivi pour l’usage de minerais provenant du Congo

26 Nov. 2025 • 18:28

image de l'article Les clones de l’iPhone Pocket d’Apple sont vendus pour moins de 10 €

Les clones de l’iPhone Pocket d’Apple sont vendus pour moins de 10 €

26 Nov. 2025 • 16:31

image de l'article L’iPad mini avec écran OLED arriverait au 3e trimestre de 2026

L’iPad mini avec écran OLED arriverait au 3e trimestre de 2026

26 Nov. 2025 • 15:12

image de l'article Les documents fondateurs d’Apple remis aux enchères et estimés à 4 millions de dollars

Les documents fondateurs d’Apple remis aux enchères et estimés à 4 millions de dollars

26 Nov. 2025 • 15:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site