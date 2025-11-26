PlayStation Plus : les jeux offerts en décembre 2025

Sony vient de lever le voile sur les jeux qui vont être offerts au mois de décembre avec le PlayStation Plus. Il y a cinq titres pour boucler la fin d’année, contre trois pour novembre.
Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus est LEGO Horizon Adventures (PS5). Rejoignez la chasseuse Aloy dans son combat pour sauver la Terre d’une ancienne entité numérique démoniaque et d’un groupe d’adorateurs du Soleil qui veulent mettre fin à l’ombre et baigner dans la lumière d’un monde en proie aux flammes.
Le deuxième jeu est Killing Floor 3 (PS5). Nouvelle évolution de la franchise d’horreur à la première personne, Killing Floor 3 redonne vie aux combats qui ont fait la renommée de la série. Un maximum de six joueurs en co-op doivent affronter des vagues d’ennemis sur une variété de cartes.
En troisième titre, on retrouve The Outlast Trials (PS4, PS5). Dans ce jeu d’horreur et de survie psychologique à la première personne qui se joue en solo ou avec jusqu’à trois joueurs en ligne, plongez dans une expérience terrifiante. Enlevé par la Murkoff Corporation, vous vous retrouvez prisonnier dans ses locaux. Votre objectif : gagner le droit de regagner la société.
Synduality Echo of Ada (PS5) est le quatrième jeu offert. Il se déroule en 2222, bien des années après qu’une mystérieuse pluie toxique surnommée « Les Larmes de la Nouvelle Lune » a quasiment décimé l’humanité et donné naissance à des créatures difformes qui chassent désormais les survivants. Dans le sillage de cette catastrophe, les humains sont contraints de se bâtir un refuge souterrain pour survivre.
Enfin, le cinquième jeu est Neon White (PS4, PS5). Un jeu d’action dynamique à la première personne dans lequel vous devez éliminer des démons au Paradis. Vous incarnez White, un assassin tiré des Enfers pour affronter d’autres tueurs de démons. S’il mène à bien sa mission, il pourra rester indéfiniment au Paradis.
