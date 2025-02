PlayStation Plus mars 2025 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony présente la liste des jeux PS4 et PS5 qui vont être offerts en mars 2025 pour tous ceux qui ont l’abonnement PlayStation Plus Essential. On retrouve trois titres qui pourront être réclamés dès le 4 mars.

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus est Dragon Age: The Veilguard (PS5). Dans ce RPG solo immersif, incarnez un leader inspirant pour unir la Garde du Voile et défier les Dieux. Lorsque deux anciens Dieux corrompus sortent de siècles d’obscurité, les terres animées de Thédas ont besoin d’aide. Incarnez Rook et écrivez une nouvelle page héroïque de Dragon Age. Bénéficiez d’une grande liberté pour choisir votre identité et mener la bataille comme vous l’entendez. Recrutez sept compagnons, dont vous découvrirez l’histoire et façonnerez le destin. Ensemble, vous formerez la Garde du Voile.

En deuxième jeu, on retrouve Sonic Colors: Ultimate (PS4). L’infâme Dr Eggman a construit un parc d’attractions interstellaire, qu’il alimente en asservissant des aliens appelés Wisps. Parcourez six mondes semés d’embuches pour libérer les Wisps et obtenir leurs pouvoirs extraordinaires. Visuels améliorés, fonctionnalités supplémentaires, nouveau mode de jeu et jouabilité améliorée : voici l’expérience ultime de Sonic Colors.

Enfin, le troisième jeu est Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (PS4, PS5). Treize jeux TMNT classiques de Konami réunis dans un pack. (Re)découvrez 13 jeux Tortues Ninja dans une nouvelle collection sans compromis signée Konami. Ces titres comportent de nouvelles améliorations pratiques, notamment le jeu en ligne pour certains titres ou le jeu en co-op local, la possibilité de sauvegarder à tout moment, de revenir en arrière ou de réattribuer les touches, des esquisses de développement uniques, du contenu multimédia sur l’histoire des Tortues Ninja et bien plus.

Il reste encore quelques jours pour récupérer les jeux de février.