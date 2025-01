PlayStation Plus février 2025 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony présente la liste des jeux PS4 et PS5 qui seront offerts en février pour tous les joueurs avec l’abonnement PlayStation Plus Essential. Il y a trois titres qui seront disponibles dès le 4 février.

En premier jeu offert avec le PlayStation Plus, on retrouve Payday 3 (PS5). Savourez un braquage planifié et exécuté à la perfection dans cette expérience FPS en co-op explosive pour un maximum de quatre joueurs en ligne. Reprenez du service et replongez dans le crime en incarnant les membres du gang Payday, qui suscitent la jalousie de leurs pairs et donnent des sueurs froides aux forces de l’ordre partout où ils frappent.

Le deuxième jeu est High on Life (PS4, PS5). À peine sorti du lycée, sans emploi ni ambition, vous n’avez rien pour vous jusqu’à ce qu’un cartel extraterrestre entendant se shooter à l’humanité envahisse la Terre. Accompagné de vos armes parlantes charismatiques, vous devrez répondre à l’appel de l’aventure et devenir le chasseur de primes intergalactique le plus redoutable que le cosmos ait jamais connu.

Enfin, le troisième jeu est Pac-Man World Re-Pac (PS4, PS5). Dans ce remake de 2004 du jeu de plateforme de la PlayStation d’origine doté d’une interface améliorée, de mécanismes soignés et de graphismes mis au goût du jour, Pac-Man arrive chez lui le jour de son anniversaire pour découvrir que les fantômes ont kidnappé sa famille et ses amis. Partant à leur rescousse, Pac-Man fait route vers l’Île aux fantômes ! Esquivez les fantômes, utilisez votre environnement pour résoudre des énigmes, sauvez la Pac-Fam et plus.

Il vous reste encore quelques jours pour récupérer les jeux offerts en janvier.