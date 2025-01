PlayStation Plus janvier 2025 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony commence l’année 2025 en dévoilant les jeux PS4 et PS5 qui seront offerts avec l’abonnement PlayStation Plus Essential en janvier. On retrouve trois titres qui sont récupérables à partir du 7 janvier.

Les jeux offerts du PlayStation Plus en janvier 2025

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus est Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5). Éliminez la Ligue des justiciers en solo ou en co-op avec vos amis dans ce jeu de tir, d’action et d’aventure à la troisième personne signé Rocksteady Studios. Proposant une histoire originale située dans un Metropolis en constante évolution, le jeu oppose les quatre super-vilains de DC à des envahisseurs aliens, mais aussi à des super-héros de l’univers DC bien déterminés à détruire la ville qu’ils avaient pourtant juré de protéger.

En deuxième jeu, on retrouve Need for Speed Hot Pursuit Remastered (PS4). Choisissez votre camp, en tentant d’échapper à la police ou d’arrêter les hors-la-loi. Utilisez votre arsenal tactique dans une expérience de course palpitante, compétitive et sociale.

Enfin, le troisième titre est The Stanley Parable: Ultra Deluxe (PS4, PS5). Vous y retrouverez tout ce qui a fait le sel de la version originale de The Stanley Parable. Mais The Stanley Parable: Ultra Deluxe va plus loin, en étendant considérablement le monde de la version originale avec de nouveaux contenus, choix et secrets à découvrir. Le labyrinthe vient de devenir beaucoup plus grand. De plus, les graphismes ont été mis au goût du jour, en mettant à profit la technologie moderne tout en préservant fidèlement le ton du jeu d’origine. Des options d’accessibilité ont également été rajoutées.

Pour rappel, les jeux de décembre avec le PlayStation Plus peuvent encore être réclamés pendant quelques jours.