PlayStation Plus décembre 2024 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony dévoile la liste des jeux PS4 et PS5 qui seront offerts avec le PlayStation Plus en décembre 2024. On retrouve trois titres ce mois-ci.

Les jeux offerts du PlayStation Plus en décembre 2024

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus est It Takes Two (PS4, PS5). Créé spécialement pour le jeu en co-op, It Takes Two est un jeu d’aventure et de plateforme qui mélange les genres. Vous incarnez un couple en crise, Cody et May, deux humains changés en poupées par un sortilège. Piégés dans un monde fantastique où tout peut arriver, ils n’ont d’autre choix que de tenter de sauver leur relation en plein déclin. Chaque nouveau niveau est l’occasion de maîtriser des compétences uniques, propres aux personnages.

Le deuxième jeu est Aliens: Dark Descent (PS4, PS5). Combattez pour garder votre escouade en vie contre l’adversaire le plus redoutable que l’humanité ait jamais affronté. Aliens: Dark Descent est un jeu de stratégie proposant des combats en temps réel. Vous commandez une escouade de Marines Coloniaux aguerris tentant de stopper une terrifiante infestation de Xénomorphes sur la lune Lethe.

Enfin, le troisième jeu est Temtem (PS5). Capturez de nouveaux Temtem dans les îlots flottants d’Omninésie. Affrontez d’autres dresseurs sur les plages de Deniz ou faites des échanges avec vos amis au beau milieu des plaines de cendres de Tucma. Contrecarrez les plans de l’horripilant Clan Belsoto qui n’aspire qu’à prendre le contrôle de tout l’Archipel, battez les huit Maîtres de Dojo et devenez le dresseur de Temtem ultime.

Les jeux offerts avec le PlayStation Plus seront disponibles à compter du 3 décembre.

D’autres bonus

D’autre part, les membres avec l’abonnement PlayStation Plus Premium auront le droit à Sly 2: Association de Voleurs, Sly 3: Honor Among Thieves et Jak & Daxter: The Precursor Legacy, qui étaient sortis sur PS2.

Enfin, il y aura un week-end multijoueur en ligne gratuit lors du week-end du 6 au 8 décembre