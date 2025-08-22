Nvidia arrête la production de puces H20 suite à un avertissement de Pékin

Un contexte géopolitique instable et des perspectives incertaines

La tension est à son comble : Nvidia a ordonné à ses fournisseurs — dont Samsung, Amkor et Foxconn — de suspendre la production de sa puce IA H20 spécifiquement conçue pour le marché chinois. Cette décision fait suite à des consignes émises par les autorités chinoises, ces dernières ayant conseillé aux entreprises locales d’éviter cette puce pour des raisons de sécurité, évoquant même des craintes de « portes dérobées » permettant un accès à distance aux données sensibles. C’est peu dire que cette suspension marque une nouvelle tension dans l’accès aux technologies avancées entre les États-Unis et la Chine. Nvidia a évidemment défendu l’intégrité de son processeur, affirmant que ce dernier était strictement dédiée à un usage commercial, sans aucun dispositifs secrets intégrés, et que la cybersécurité restait une priorité du fabricant.

Malgré le feu vert temporaire du gouvernement américain pour reprendre les exportations de l’H20 vers la Chine, le fabricant de GPU n’avait pas encore reçu les licences requises. L’interruption du marché chinois risque de fragiliser sérieusement les plans commerciaux de Nvidia dans cette région du monde.