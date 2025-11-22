Les films et séries qui arrivent sur Netflix en décembre 2025

Le mois de décembre 2025 s’annonce particulièrement chargé sur Netflix, avec une avalanche de nouveautés pour terminer l’année en beauté. Au programme : de nouvelles séries originales, des saisons très attendues, des films événements, des documentaires exclusifs, des spectacles de stand-up, des programmes pour les enfants et une longue liste de classiques qui rejoignent le catalogue. Que vous soyez plutôt dramas, comédies romantiques de Noël, télé-réalité, animation, true crime ou gros blockbusters, cette sélection des sorties Netflix en France devrait vous aider à y voir clair.

Côté séries, les abonnés pourront découvrir Love Is Blind : Italie, nouvelle déclinaison européenne de l’expérience amoureuse en capsules, la fresque western The Abandons, la suite de l’animé d’action Valkyrie Apocalypse : Saison 3, mais aussi les retours très attendus de Home for Christmas : Saison 3, Emily in Paris : Saison 5, Gabriel et ses petits démons : Saison 3 ou encore Stranger Things Saison 5 : Volume 2, qui promet une conclusion apocalyptique à Hawkins. La plateforme mise aussi sur la télé-réalité et les docu-séries avec, entre autres, Members Only: Palm Beach et de nouvelles émissions de concours culinaires et de dating.

Du côté des films, Netflix alterne entre nouveautés et gros titres mis en avant pour les fêtes. On retrouve les productions originales comme Troll 2, le film d’enquête Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés avec le détective Benoit Blanc, ou encore le drame intime Goodbye June, réalisé par Kate Winslet. En parallèle, la plateforme renforce son catalogue avec des incontournables comme Parasite, Joker, À couteaux tirés, The Revenant, Madagascar, Spirit, l’étalon des plaines ou le classique de Noël Mission Noël : les aventures de la famille Noël.

Les amateurs de documentaires ne seront pas en reste avec des titres comme Toutes les chambres vides, Le Centenaire du New Yorker, Elway : Destiné au Super Bowl ou Cover-Up : Un journaliste face au pouvoir, qui explorent aussi bien l’actualité, l’histoire, le sport de haut niveau que les coulisses du journalisme d’investigation. Côté humour, Netflix propose plusieurs spectacles de stand-up dont Matt Rife: Unwrapped, Robby Hoffman: Wake Up, Tom Segura: Teacher et Ricky Gervais: Mortality, parfaits pour une soirée légère pendant les vacances.

Enfin, les familles et les plus jeunes trouveront aussi leur bonheur grâce aux nouveaux chapitres de Cocomelon Lane : Saison 6, Les Enquêtes sauvages : Chapitre 6, ainsi qu’une sélection renforcée de films d’animation et de classiques pour les fêtes. Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet des sorties Netflix de décembre 2025, classé par catégories (séries, films, documentaires, stand-up, événements, programmes pour enfants et nouveautés du catalogue), avec pour chaque titre la date de sortie et un résumé pour vous aider à choisir quoi regarder.

SÉRIES

Love Is Blind : Italie – Love is Blind: Italy

Date : 01/12/2025

Synopsis : Adaptation italienne de l’expérience sociale « Love Is Blind » : des célibataires se fiancent et envisagent le mariage sans s’être vus, pour tester si l’amour peut vraiment être aveugle.

Mon prochain invité avec David Letterman et Adam Sandler – My Next Guest with David Letterman and Adam Sandler

Date : 01/12/2025

Synopsis : Dave suit Adam Sandler en coulisses de sa tournée avant de l’interviewer à l’université de New York sur sa carrière, ses rôles cultes et sa guitare fétiche.

Un trésor de belle-mère : Saison 3 – Stranded with my Mother-in-Law: Season 3

Date : 03/12/2025

Synopsis : Six nouveaux couples débarquent sur une île… avec leurs belles-mères, pour une compétition explosive où l’amour est mis à l’épreuve du pactole.

With Love, Meghan : Un Noël tout en grâce – With Love, Meghan: Holiday Celebration

Date : 03/12/2025

Synopsis : Meghan partage ses traditions de Noël, ses créations DIY et ses recettes familiales dans un épisode chaleureux entouré d’amis de longue date.

The Abandons – The Abandons

Date : 04/12/2025

Synopsis : Territoire de Washington, années 1850 : deux familles menées par des matriarches que tout oppose se disputent le pouvoir dans un Far West sans foi ni loi.

The Believers : Saison 2 – The Believers: Season 2

Date : 04/12/2025

Synopsis : Win et Game se compromettent pour financer les rêves d’une figure politique inquiétante, tandis que Dear suit seule une nouvelle voie aux lourdes conséquences.

Owning Manhattan : Saison 2 – Owning Manhattan: Season 2

Date : 05/12/2025

Synopsis : Ryan Serhant poursuit sa conquête de l’immobilier de luxe, mais guerres d’ego, rumeurs et trahisons pourraient faire dérailler ses ambitions.

Le Prix des aveux – The Price of Confession

Date : 05/12/2025

Synopsis : Accusée du meurtre de son mari, une femme reçoit une offre troublante : une inconnue est prête à s’accuser à sa place, en échange d’un autre crime.

Pro Bono – Pro Bono

Date : Prochainement

Synopsis : Quand sa vie s’effondre, un juge respecté rejoint l’équipe pro bono d’un grand cabinet, où il découvre que la justice peut aussi se trouver dans les cas les plus désespérés.

Badly in Love – Badly in Love

Date : 09/12/2025

Synopsis : Dans une émission de rencontres japonaise pour jeunes rebelles, 11 célibataires vivent 14 jours sous le même toit, entre rivalités, coups de cœur et blessures à vif.

Pax Massilia : Saison 2 – Blood Coast: Season 2

Date : 09/12/2025

Synopsis : Lyès est en prison, un nouveau gang veut s’emparer du trafic marseillais : l’équipe fait face à des menaces plus mortelles que jamais, sur tous les fronts.

Valkyrie Apocalypse : Saison 3 – Record of Ragnarok: Season 3

Date : 10/12/2025

Synopsis : Après un sixième duel renversant, les dieux redoublent d’efforts pour humilier l’humanité dans un Ragnarok où s’affrontent rois, croyances et destins.

Accidente : Saison 2 – The Accident: Season 2

Date : 10/12/2025

Synopsis : Un an après la tragédie, la douleur demeure. De nouveaux secrets émergent, forçant chacun à choisir entre rédemption, vengeance… ou fuite.

Kasaba – The Town

Date : 11/12/2025

Synopsis : Quatre amis fauchés tombent sur des sacs remplis de billets volés ; leur moralité, leurs liens et leur avenir sont mis à rude épreuve.

Seul face au bébé – Man Vs Baby

Date : 11/12/2025

Synopsis : Trevor revient en baby-sitter maladroit pour une mission de Noël où Rowan Atkinson sème le chaos entre couches, cadeaux et catastrophes.

Tomb Raider : La légende de Lara Croft : Saison 2 – Tomb Raider: The Legend of Lara Croft: Season 2

Date : 11/12/2025

Synopsis : Lara parcourt le monde à la recherche de reliques africaines convoitées par une visionnaire technologique prête à les utiliser pour détruire le monde.

Si je n’avais vu le soleil : Partie 2 – Had I Not Seen the Sun: Part 2

Date : 11/12/2025

Synopsis : Après les actes violents de Jen-yao, des vérités longtemps enfouies menacent de détruire le moindre espoir – y compris celui d’un amour irrémédiablement perdu.

Cité des ombres – City of Shadows

Date : 12/12/2025

Synopsis : À Barcelone, un corps en flammes pendu à un bâtiment de Gaudí entraîne le retour d’un inspecteur déchu décidé à arrêter un tueur insaisissable.

Home for Christmas : Saison 3 – Home for Christmas: Season 3

Date : 12/12/2025

Synopsis : Johanne veut un Noël sans drame amoureux, mais les fêtes réveillent souvenirs, rencontres et complications qu’elle croyait avoir laissés derrière elle.

Le Choc des toques : Saison 2 – Culinary Class Wars: Season 2

Date : 16/12/2025

Synopsis : De nouveaux « cuillères noires » affrontent des « cuillères blanches » redoutables dans un concours culinaire où la pression est aussi brûlante que les fourneaux.

Boîtes à rêves – What’s In The Box?

Date : 17/12/2025

Synopsis : Animé par Neil Patrick Harris, ce jeu télévisé voit des candidats répondre à des questions pour gagner des prix spectaculaires… ou les faire voler par leurs adversaires.

Gabriel et ses petits démons : Saison 3 – The Manny: Season 3

Date : 17/12/2025

Synopsis : Tandis que Jimena lutte pour sauver son entreprise, sa relation avec Gabriel traverse une série d’épreuves qui menacent leurs projets de famille recomposée.

Emily in Paris : Saison 5 – Emily in Paris: Season 5

Date : 18/12/2025

Synopsis : Installée à Rome, Emily tente de se réinventer, jonglant entre amour, carrière et loyautés conflictuelles, alors que sa dolce vita se complique.

Sicilia Express – Sicily Express

Date : 22/12/2025

Synopsis : Deux amis gaffeurs de Milan découvrent une benne à ordures magique qui les téléporte en quelques secondes chez leurs familles en Sicile pour Noël.

Collector : Et Goldin touche le pactole : Saison 3 – King of Collectibles: The Goldin Touch: Season 3

Date : 23/12/2025

Synopsis : Ken Goldin vise les milliards avec un partenariat solide, en dénichant des objets de collection rares et des trouvailles aussi lucratives qu’insolites.

Stranger Things Saison 5 : Volume 2 – Stranger Things 5: Volume 2

Date : 26/12/2025

Synopsis : Hawkins est confinée, Elfe se cache, Vecna rôde : la bande se rassemble une dernière fois pour livrer la chasse décisive au maître du Monde à l’envers.

Cashero – Cashero

Date : Prochainement

Synopsis : Un homme ordinaire se découvre un pouvoir surhumain, mais chaque utilisation lui coûte de l’argent. Quand un ennemi veut lui voler ce don, chaque choix devient un sacrifice.

Members Only: Palm Beach – Members Only: Palm Beach

Date : 29/12/2025

Synopsis : À Palm Beach, riches membres et nouveaux venus se croisent dans une téléréalité où fêtes de luxe, secrets et potins sont le quotidien.

FILMS

Troll 2 – Troll 2

Date : 01/12/2025

Synopsis : Lorsqu’un nouveau troll ravage le pays, Nora, Andreas et le major Kris se lancent dans une mission extrême pour stopper la créature.

My Secret Santa – My Secret Santa

Date : 03/12/2025

Synopsis : Déguisée en père Noël dans une station de ski, une mère célibataire espère décrocher un emploi… et peut-être le cœur d’un héritier méfiant.

Si seulement tu me l’avais dit – I Wish You Had Told Me

Date : 04/12/2025

Synopsis : Un missionnaire découvre un secret enfoui de son père et part d’Asie vers l’Espagne, sur les traces d’un amour interdit.

Noël entre ses mains 2 – The Night My Dad Saved Christmas 2

Date : 05/12/2025

Synopsis : Quand une dirigeante sans scrupules enlève le père Noël, un père et son fils repartent pour une mission folle afin de sauver les fêtes.

Jay Kelly – Jay Kelly

Date : 05/12/2025

Synopsis : Dans ce film de Noah Baumbach, un acteur de cinéma célèbre entreprend un voyage introspectif à travers l’Europe, accompagné de son manager de longue date.

Love and Wine – Love and Wine

Date : 05/12/2025

Synopsis : L’héritier d’un prestigieux domaine viticole échange sa vie avec son ami d’enfance pour prouver qu’on peut l’aimer pour autre chose que sa fortune.

Lost in the Spotlight – Lost in the Spotlight

Date : 11/12/2025

Synopsis : Après avoir décroché un rôle prestigieux, un acteur perd soudain sa capacité à jouer et entame un voyage intérieur sous l’œil impitoyable du public.

Kidnapping maison – The Fakenapping

Date : 11/12/2025

Synopsis : Surendetté, Sattam monte un plan délirant : simuler l’enlèvement de son propre père pour récupérer une rançon.

Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés – Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Date : 12/12/2025

Synopsis : Le détective Benoit Blanc enquête avec un jeune prêtre sur un crime impossible commis dans l’église d’une petite ville hantée par son passé.

10 Dance – 10DANCE

Date : 18/12/2025

Synopsis : Deux danseurs aux caractères opposés s’associent pour remporter une grande compétition, apprenant à se faire confiance sur la piste comme dans la vie.

Submersion – The Great Flood

Date : 19/12/2025

Synopsis : Alors qu’une apocalypse aquatique menace la planète, la lutte pour survivre dans un appartement inondé devient le dernier espoir de l’humanité.

Thérapie de choc – A Time For Bravery

Date : 19/12/2025

Synopsis : Un psychanalyste en service communautaire aide un agent dévasté par l’infidélité ; ensemble, ils affrontent un danger grandissant et trouvent une seconde chance.

Goodbye June – Goodbye June

Date : 24/12/2025

Synopsis : Réalisée par Kate Winslet, cette histoire tendre suit des frères et sœurs qui font leurs adieux à leur mère, entourés de souvenirs, de regrets et d’amour.

DOCUMENTAIRES

Toutes les chambres vides – All The Empty Rooms

Date : 01/12/2025

Synopsis : Un journaliste et un photographe immortalisent les chambres d’enfants tués lors de fusillades scolaires dans un court-métrage à la fois sobre et déchirant.

Lali : Le temps du renouveau – Lali: Time to Step Up

Date : 04/12/2025

Synopsis : La star pop Lali se confie sur sa quête personnelle et sa première tournée des stades, entre doutes, réinvention et puissance scénique.

Jay Kelly : Le making-of – The Making of Jay Kelly

Date : 05/12/2025

Synopsis : Plongée dans les coulisses du film « Jay Kelly » avec Noah Baumbach, George Clooney, Adam Sandler et l’équipe, des premiers plans aux dernières répliques.

Le Centenaire du New Yorker – The New Yorker at 100

Date : 05/12/2025

Synopsis : Le New Yorker revient sur un siècle de journalisme, de fiction et de dessins marquants, et s’interroge sur son avenir dans un paysage médiatique en mutation.

Masaka Kids : Le rythme du cœur – Masaka Kids, A Rhythm Within

Date : 09/12/2025

Synopsis : Des orphelins ougandais se reconstruisent et inspirent le monde grâce à leurs vidéos de danse pleines de joie et d’énergie.

Simon Cowell : Nouvelle aventure musicale – Simon Cowell: The Next Act

Date : 10/12/2025

Synopsis : Simon Cowell part en quête d’un nouveau boys band, suivant le parcours d’aspirants chanteurs déterminés à conquérir la pop.

Meurtre à Monaco – Murder in Monaco

Date : 17/12/2025

Synopsis : Le documentaire explore la mort mystérieuse du banquier Edmond Safra, retrouvé sans vie dans son penthouse à Monaco en 1999.

Point de rupture : 1975 – Breakdown: 1975

Date : 19/12/2025

Synopsis : Morgan Neville examine l’Amérique de 1975 – marquée par des chocs politiques et sociaux – à travers des films qui ont redéfini l’époque.

Elway : Destiné au Super Bowl – Elway

Date : 22/12/2025

Synopsis : John Elway raconte sa carrière, de ses rêves de NFL à ses échecs, jusqu’à sa rédemption au Super Bowl avec les Broncos de Denver.

Cover-Up : Un journaliste face au pouvoir – Cover-Up

Date : 26/12/2025

Synopsis : Le parcours du journaliste Seymour Hersh, dont les enquêtes ont révélé des scandales étouffés, de My Lai à Abou Ghraib.

Mauvaise influenceuse : L’histoire de Jodi Hildebrandt – Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story

Date : 30/12/2025

Synopsis : Ce documentaire revient sur la chute de Jodi Hildebrandt, figure publique accusée d’avoir manipulé, contrôlé et brisé la vie de ceux qui la suivaient.

STAND UP

Matt Rife: Unwrapped – Impro de Noël avec le public – Matt Rife: Unwrapped – A Christmas Crowd Work Special

Date : 02/12/2025

Synopsis : Matt Rife improvise avec le public autour des cadeaux, des traditions de Noël et de ceux qui ont été sages… ou nettement moins.

Robby Hoffman: Wake Up – Robby Hoffman: Wake Up

Date : 14/12/2025

Synopsis : Robby Hoffman livre un stand up frontal et acide sur la famille, la religion, l’identité et tout ce qui, selon elle, devrait nous « réveiller ».

Tom Segura: Teacher – Tom Segura: Teacher

Date : 24/12/2025

Synopsis : Cinquième spectacle de Tom Segura pour Netflix, où l’humoriste déroule son humour sombre sur la vie quotidienne, la célébrité et les absurdités modernes.

Ricky Gervais: Mortality – Ricky Gervais: Mortality

Date : 30/12/2025

Synopsis : Ricky Gervais aborde sa propre mortalité dans un stand up au vitriol sur la vie, la mort et l’état du monde.

ÉVÉNEMENTS

Jake Paul vs. Anthony Joshua – Jake vs Joshua: Judgement Day

Date : 20/12/2025

Synopsis : Jake Paul défie le poids lourd Anthony Joshua dans un combat décisif organisé par Most Valuable Promotions, diffusé en direct.

POUR LES ENFANTS

Cocomelon Lane : Saison 6 – CoComelon Lane: Season 6

Date : 01/12/2025

Synopsis : Les habitants de Cocomelon Lane célèbrent Noël, Hanoukka et d’autres fêtes dans une saison musicale pleine de magie.

Elmo et Mark Rober fêtent Sesamoël – Elmo and Mark Rober’s Merry Giftmas

Date : 08/12/2025

Synopsis : Elmo et ses amis de la rue Sésame fabriquent, avec Mark Rober, des cadeaux spectaculaires pour une fête de Sesamoël inoubliable.

Les Enquêtes sauvages : Chapitre 6 – The Creature Cases: Chapter 6

Date : 15/12/2025

Synopsis : La directrice Scratch confie de nouvelles missions à Sam et Kit, qui repartent résoudre des mystères animaliers aux quatre coins du monde.

LES NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

Mission Noël : les aventures de la famille Noël – Arthur Christmas

Date : 01/12/2025

Synopsis : Le fils un peu gaffeur du père Noël tente de livrer un cadeau oublié pour sauver l’esprit de Noël.

Parasite – Parasite

Date : 01/12/2025

Synopsis : Une famille modeste s’infiltre dans la maison d’un couple riche, déclenchant une lutte sociale aussi noire que féroce.

Stuart Little – Stuart Little

Date : 01/12/2025

Synopsis : La famille Little adopte Stuart, une souris pleine de courage, et apprend à vivre avec lui comme un véritable fils.

Légion, l’armée des anges – Legion

Date : 01/12/2025

Synopsis : L’ange Michael se rebelle contre Dieu pour protéger l’humanité dans un diner perdu au milieu du désert.

L’An 1, des débuts difficiles – Year One

Date : 01/12/2025

Synopsis : Deux chasseurs maladroits traversent les grandes étapes bibliques dans une comédie préhistorique décalée.

Jerry Maguire – Jerry Maguire

Date : 01/12/2025

Synopsis : Un agent sportif en crise morale tente de reconstruire sa carrière et sa vie privée avec un seul client et une alliée inattendue.

The Hill – The Hill

Date : 01/12/2025

Synopsis : Un jeune joueur de baseball talentueux se bat contre les doutes, la foi et la pression familiale pour accomplir son destin.

Ma mère et moi – The Meddler

Date : 01/12/2025

Synopsis : Une veuve envahissante se mêle un peu trop de la vie de sa fille, avec des résultats à la fois drôles et touchants.

Un Noël de folie ! – Christmas with the Kranks

Date : 01/12/2025

Synopsis : Décidés à échapper aux fêtes, les Krank renoncent à Noël, au grand dam du voisinage… jusqu’au retour surprise de leur fille.

Le Pire voisin au monde – A Man Called Otto

Date : 01/12/2025

Synopsis : Un veuf grincheux voit son existence réglée comme du papier à musique bouleversée par l’arrivée de voisins hauts en couleur.

Retour au lagon bleu – Return to the Blue Lagoon

Date : 01/12/2025

Synopsis : Deux adolescents grandissent seuls sur une île isolée et découvrent l’amour loin de toute civilisation.

Les quatre filles du docteur March – Little Women

Date : 01/12/2025

Synopsis : Quatre sœurs traversent la guerre de Sécession, les premiers amours et les renoncements, liées par un lien familial indestructible.

The Revenant – The Revenant

Date : 01/12/2025

Synopsis : Un trappeur laissé pour mort dans le Grand Nord part en quête de survie et de vengeance.

The One – The One

Date : 01/12/2025

Synopsis : Un policier pourchasse un tueur venu d’univers parallèles… qui n’est autre qu’une autre version de lui-même.

Bee Movie : Drôle d’abeille – Bee Movie

Date : 01/12/2025

Synopsis : Une abeille décide de poursuivre les humains en justice pour avoir exploité le miel de sa communauté.

Sex Academy – Not Another Teen Movie

Date : 01/12/2025

Synopsis : Une parodie des comédies adolescentes, où tous les clichés du genre sont poussés à l’extrême.

My Wonder Women – Professor Marston and the Wonder Women

Date : 01/12/2025

Synopsis : Biopic du créateur de Wonder Woman et de la relation non conventionnelle qui a inspiré son héroïne.

Life : Origine inconnue – Life

Date : 01/12/2025

Synopsis : À bord de l’ISS, des astronautes découvrent une forme de vie extraterrestre qui se révèle rapidement hostile.

Les Rois de la Piste – Rachel’s Game

Date : 01/12/2025

Synopsis : Une pilote et son équipe défient les règles d’un milieu compétitif pour se faire une place en haut du podium.

Glory – Glory

Date : 01/12/2025

Synopsis : Pendant la guerre de Sécession, le premier régiment noir de l’armée de l’Union se bat pour la liberté et la reconnaissance.

Talamasca: The Secret Order – Talamasca: The Secret Order: Season 1

Date : 01/12/2025

Synopsis : Une société secrète enquête sur phénomènes occultes et créatures surnaturelles pour préserver l’humanité de forces obscures.

Le Dernier Jaguar – Le Dernier Jaguar

Date : 01/12/2025

Synopsis : Une jeune fille courageuse se lie à un jaguar menacé et tente de le sauver des braconniers.

The Holiday – The Holiday

Date : 02/12/2025

Synopsis : Deux femmes échangent leurs maisons pour les fêtes et trouvent l’amour là où elles ne l’attendaient plus.

Joyeux Noël – Merry Christmas

Date : 03/12/2025

Synopsis : Sur le front en 1914, soldats ennemis déposent les armes le temps d’une trêve de Noël fraternelle.

Arrête-moi si tu peux – Catch Me If You Can

Date : 04/12/2025

Synopsis : Frank Abagnale Jr. multiplie les escroqueries à travers le monde tandis qu’un agent du FBI le poursuit sans relâche.

Ghost – Ghost

Date : 05/12/2025

Synopsis : Devenu fantôme, Sam tente de protéger la femme qu’il aime et de résoudre son propre meurtre.

Clifford – Clifford the Big Red Dog

Date : 05/12/2025

Synopsis : Une fillette et son gigantesque chien rouge provoquent chaos et émerveillement en ville.

Pawn – Pawn

Date : 05/12/2025

Synopsis : Un braquage dans un petit restaurant se transforme en prise d’otages compliquée, révélant mensonges et manipulations.

Juniors – Juniors

Date : 06/12/2025

Synopsis : Deux ados cherchent un moyen d’échapper à l’ennui et de se faire une place dans un monde d’adultes indifférents.

Dr. Seuss’ Le Lorax – Dr. Seuss’ The Lorax

Date : 07/12/2025

Synopsis : Dans une ville artificielle, un garçon part à la recherche d’un arbre vivant et découvre le Lorax, gardien de la forêt.

Tarzan – The Legend of Tarzan

Date : 09/12/2025

Synopsis : Revenu à la civilisation, Tarzan doit retourner en Afrique pour déjouer un complot criminel.

Les Vétos – The Vets

Date : 10/12/2025

Synopsis : Un vétérinaire citadin reprend la clientèle de campagne de son mentor et découvre les joies et les difficultés du monde rural.

Posthouse – Posthouse

Date : 11/12/2025

Synopsis : Dans une société de postproduction, un incident fait éclater les rivalités et secrets d’une équipe sous pression.

Les Croods – The Croods

Date : 12/12/2025

Synopsis : Une famille préhistorique voit son monde s’effondrer et part en quête d’un nouveau foyer.

Joker – Joker

Date : 12/12/2025

Synopsis : Arthur Fleck, comédien raté, sombre dans la folie et devient le Joker dans une ville de Gotham en plein chaos social.

Jet Lag – Unfinished Business

Date : 12/12/2025

Synopsis : Un homme d’affaires organise un voyage professionnel en Europe qui tourne au cauchemar entre clients capricieux et quiproquos.

Les Croods 2 : une nouvelle ère – The Croods: A New Age

Date : 12/12/2025

Synopsis : Les Croods découvrent une famille plus évoluée et doivent apprendre à cohabiter avec elle.

À couteaux tirés – Knives Out

Date : 12/12/2025

Synopsis : Le détective Benoit Blanc enquête sur la mort d’un romancier riche au sein d’une famille pleine de secrets.

Bumblebee – Bumblebee

Date : 13/12/2025

Synopsis : En 1987, une adolescente rencontre Bumblebee, Autobot blessé, et doit le protéger des autorités et des Decepticons.

Où sont les hommes ? – Waiting to Exhale

Date : 13/12/2025

Synopsis : Quatre amies afro-américaines partagent leurs espoirs, leurs désillusions et leurs histoires d’amour à Phoenix.

The Amazing Digital Circus – The Amazing Digital Circus: Season 1 (épisodes 5-7)

Date : 13/12/2025

Synopsis : Des personnages coincés dans un univers numérique chaotique affrontent des épreuves absurdes et existentielles.

Holmes & Watson – Holmes & Watson

Date : 15/12/2025

Synopsis : Parodie déjantée des enquêtes de Sherlock Holmes et du docteur Watson, confrontés à une nouvelle menace sur la reine.

Nos voisins les hommes – Over the Hedge

Date : 15/12/2025

Synopsis : Des animaux de la forêt découvrent une banlieue humaine pleine de tentations… et de dangers.

Le dernier jaguar – Autumn and the Black Jaguar

Date : 15/12/2025

Synopsis : Une jeune fille liée à un jaguar noir retourne en Amazonie pour le protéger d’un trafic impitoyable.

Solar Opposites : Saison 2 – Solar Opposites: Season 2

Date : 15/12/2025

Synopsis : La famille d’aliens exilés continue de découvrir à quel point la Terre est étrange… et peut-être plus dangereuse que leur planète d’origine.

Solar Opposites : Saison 3 – Solar Opposites: Season 3

Date : 15/12/2025

Synopsis : Entre complots, gadgets et folie humaine, les aliens poussent leurs expériences sur la société terrestre encore plus loin.

Younger – Younger: Season 1

Date : 15/12/2025

Synopsis : Liza, 40 ans, se fait passer pour une trentenaire afin de relancer sa carrière dans l’édition new-yorkaise.

Younger : Saison 2 – Younger: Season 2

Date : 15/12/2025

Synopsis : Le mensonge de Liza complique ses histoires d’amour et menace sa nouvelle vie professionnelle.

Younger : Saison 3 – Younger: Season 3

Date : 15/12/2025

Synopsis : Liza doit gérer les conséquences émotionnelles et professionnelles de sa double vie.

Younger : Saison 4 – Younger: Season 4

Date : 15/12/2025

Synopsis : La vérité se rapproche, et les relations de Liza sont mises à rude épreuve.

Younger : Saison 5 – Younger: Season 5

Date : 15/12/2025

Synopsis : Liza affronte les retombées de ses confessions et tente de se réinventer, encore une fois.

Younger : Saison 6 – Younger: Season 6

Date : 15/12/2025

Synopsis : Entre nouveaux défis en édition et anciens amours, Liza doit choisir ce qu’elle veut vraiment.

Les Petites Victoires – Sweet Little Things

Date : 17/12/2025

Synopsis : Une institutrice et le maire d’un petit village apprennent à se reconstruire et à s’épauler face aux difficultés du quotidien.

Younger : Saison 7 – Younger: Season 7

Date : 15/12/2025

Synopsis : Dernier chapitre pour Liza, qui tente de concilier aspirations, honnêteté et histoires de cœur.

Speak No Evil – Speak No Evil

Date : 18/12/2025

Synopsis : Des vacances en apparence idylliques tournent au cauchemar quand une famille découvre le vrai visage de leurs hôtes.

Doute – Doubt

Date : 19/12/2025

Synopsis : Dans une école catholique en 1964, une religieuse soupçonne un prêtre populaire de s’en prendre à un élève.

Le Grinch – Dr. Seuss’ The Grinch

Date : 19/12/2025

Synopsis : Le Grinch cherche à voler Noël aux habitants de Chouville, mais une petite fille va faire vaciller sa méchanceté.

Spirit, l’étalon des plaines – Spirit: Stallion of the Cimarron

Date : 20/12/2025

Synopsis : Un mustang sauvage refuse de se laisser dompter par les hommes et lutte pour sa liberté.

Triggered – Triggered

Date : 23/12/2025

Synopsis : Un groupe de personnes se réveille piégé dans une situation mortelle et doit découvrir qui les manipule pour espérer survivre.

Madagascar – Madagascar

Date : 24/12/2025

Synopsis : Des animaux du zoo de New York se retrouvent perdus sur l’île de Madagascar et doivent apprendre à vivre à l’état sauvage.

Us – Us

Date : 25/12/2025

Synopsis : Une famille en vacances est terrorisée par leurs doubles, qui semblent vouloir prendre leur place.

Emmanuelle – Emmanuelle

Date : 25/12/2025

Synopsis : Emmanuelle explore ses désirs et sa liberté dans une série de rencontres sensuelles à travers le monde.

The Visit – The Visit

Date : 25/12/2025

Synopsis : Deux enfants rendent visite à leurs grands-parents et découvrent que quelque chose ne tourne pas rond dans cette maison isolée.

Panji Tengkorak – Panji Tengkorak

Date : 31/12/2025

Synopsis : Adaptation d’un classique indonésien, où un héros masqué affronte des ennemis redoutables pour restaurer la justice.