Les films et séries qui arrivent sur Netflix en juin 2025

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en juin 2025 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Sara, femme de l’ombre – Sara – Woman in the Shadows

Date : 03/06

Synopsis : Quand son fils meurt de manière suspecte, une ancienne espionne reprend du service pour enquêter sur une série de crimes de plus en plus sinistres.

La primera vez : Saison 3 – Eva Lasting: Season 3

Date : 04/06

Synopsis : La bande touche à la fin du lycée. Camilo jongle avec ses problèmes tandis que son attirance pour Eva grandit. Leurs rêves résisteront-ils à l’âge adulte ?

Le Code du crime : Saison 2 – Criminal Code: Season 2

Date : 04/06

Synopsis : Une unité d’élite de la police fédérale brésilienne affronte une bande de criminels impitoyables lors d’une dangereuse guerre psychologique.

Shaquille O’Neal impose son style – Power Moves with Shaquille O’Neal

Date : 04/06

Synopsis : Shaquille O’Neal et Allen Iverson tentent de relancer Reebok et de dénicher la prochaine star qui incarnera la marque.

Barracuda Queens : Saison 2 – Barracuda Queens: Season 2

Date : 05/06

Synopsis : En manque d’adrénaline, les filles ciblent désormais les galeries d’art de Stockholm pour leurs cambriolages.

Ginny & Georgia : Saison 3 – Ginny & Georgia: Season 3

Date : 05/06

Synopsis : Tandis que le procès de Georgia fait des vagues à Wellsbury, mensonges et trahisons menacent de briser la famille Miller.

Grosse pression : Saison 2 – Tires: Season 2

Date : 05/06

Synopsis : Forts d’un succès marketing, Will et Shane accélèrent la croissance du garage… et découvrent le prix du succès.

Les Survivants – The Survivors

Date : 06/06

Synopsis : Quinze ans après la disparition de trois jeunes, une nouvelle mort réveille les fantômes d’une paisible ville côtière.

Sans merci – Mercy for None

Date : 06/06

Synopsis : Des années après avoir quitté son gang, un ancien truand cherche à venger la mort de son frère.

The Great Indian Kapil Show : Saison 3

Date : Prochainement disponible

Synopsis : Kapil Sharma revient avec des invités de marque, des gags détonants et tout le charme de la comédie indienne.

Aniela

Date : 11/06

Synopsis : Délaissée par son mari fortuné, une snob de Varsovie n’a plus qu’une arme pour survivre : son esprit acéré.

FUBAR : Saison 2 – FUBAR: Season 2

Date : 12/06

Synopsis : Luke, Emma et leur équipe sont dépassés lorsqu’une attaque terroriste menace de plonger le monde dans le chaos.

Kings of Jo’Burg : Saison 3 – Kings of Jo’Burg: Season 3

Date : 13/06

Synopsis : Veronica Masire hérite de la malédiction familiale et utilise son pouvoir pour régner sur Johannesburg.

Séduction haute tension : Espagne – Too Hot to Handle: Spain

Date : Prochainement disponible

Synopsis : Des célibataires espagnols espèrent faire la fête, mais seuls les abstinents pourront décrocher les 100 000 €.

Rana Naidu : Saison 2 – Rana Naidu: Season 2

Date : Prochainement disponible

Synopsis : Obligé de collaborer avec son père, Rana doit réussir son contrat le plus risqué tout en protégeant sa famille.

Kaulitz & Kaulitz : Saison 2

Date : 17/06

Synopsis : Tom et Bill Kaulitz partagent leur vie trépidante, même si des nuages sombres menacent leur paradis.

YOLANTHE

Date : 18/06

Synopsis : Yolanthe Cabau affronte son passé et redéfinit son avenir, des Pays-Bas à Los Angeles, dans cette téléréalité intimiste.

America’s Sweethearts : Les cheerleaders des Dallas Cowboys : Saison 2

Date : 18/06

Synopsis : De nouvelles candidates se livrent à une compétition acharnée pour intégrer l’équipe légendaire des Dallas Cowboys Cheerleaders.

Les tribulations culinaires de Phil : Saison 8 – Somebody Feed Phil: Season 8

Date : 18/06

Synopsis : Phil Rosenthal découvre saveurs et amis d’Amsterdam à Boston, en passant par le Pays basque.

The Waterfront

Date : 19/06

Synopsis : Une puissante famille de pêcheurs de Caroline du Nord lutte pour sauver son empire commercial vacillant.

Olympo

Date : 20/06

Synopsis : Dans un centre d’entraînement d’élite, les jeunes athlètes espagnols sont prêts à tout pour atteindre — et garder — le podium.

The Ultimatum : Queer Love : Saison 2

Date : 26/05

Synopsis : De nouveaux couples queer testent leur relation : se marier ou se séparer ?

Squid Game : Saison 3

Date : 27/06

Synopsis : Le joueur 456, meurtri, défie une dernière fois le maître du jeu dans l’ultime saison du phénomène mondial.

FILMS

K.O.

Date : 06/06

Synopsis : Après avoir accidentellement tué son adversaire, un combattant de MMA cherche à se racheter auprès de la veuve en retrouvant leur fils.

À bout – TYLER PERRY’S STRAW

Date : 06/06

Synopsis : Une journée infernale pousse une mère célibataire jusqu’au point de rupture… vers une décision choc.

Les temps changent – Our Times

Date : 11/06

Synopsis : Deux physiciens des années 60 percent les secrets des trous de ver et se retrouvent projetés… en 2025.

Viva a Vida – Cheers to Life

Date : 11/06

Synopsis : Un médaillon entraîne Jéssica dans une quête de sens, entre intrigues familiales, amour et découverte d’Israël.

Un peu plus de douceur – Semi-Soeter

Date : 20/06

Synopsis : Jaci et JP, couple influent, doivent jouer les parents parfaits pour une nouvelle marque pour bébés… et sauver leur image.

DOCUMENTAIRES

Chaos d’anthologie : Le festival Astroworld – Trainwreck: The Astroworld Tragedy

Date : 10/06

Synopsis : Survivants, secouristes et organisateurs reviennent sur la tragédie d’Astroworld 2021 et ses conséquences.

Y a-t-il un dealer dans l’avion ? – Cocaine Air: Smugglers at 30 000 Ft.

Date : 11/06

Synopsis : Retour sur l’arrestation — et les zones d’ombre — de quatre Français saisis avec 700 kg de cocaïne à Punta Cana en 2013.

Titan : Le naufrage d’OceanGate – Titan: The OceanGate Disaster

Date : 11/06

Synopsis : Chronique de la descente fatale du submersible Titan vers l’épave du Titanic en 2023 et du dirigeant derrière l’expédition.

Chaos d’anthologie : Un maire en roue libre – Trainwreck: Mayor of Mayhem

Date : 17/06

Synopsis : Rob Ford, maire de Toronto, passe du succès populaire à la chute après la fuite d’une vidéo de consommation de crack.

Chaos d’anthologie : La croisière ne s’amuse plus – Trainwreck: Poop Cruise

Date : 24/06

Synopsis : En 2013, un incendie moteur laisse 4 000 passagers sans électricité ni plomberie ; récit de la tristement célèbre “croisière caca”.

STAND-UP

Justin Willman : Magic Lover

Date : 17/06

Synopsis : Tours impossibles, illusions époustouflantes et humour piquant fusionnent dans ce spectacle de magie moderne.

Steph Tolev : Filth Queen

Date : 24/06

Synopsis : La reine Steph Tolev régale avec confessions hilarantes, histoires de rencards et observations sans filtre.

POUR LES ENFANTS

Les Enquêtes sauvages : Chapitre 5 – The Creature Cases: Chapter 5

Date : 09/06

Synopsis : Kit et Sam résolvent des mystères animaliers et aident de nouvelles créatures en chemin.

Mes parrains sont magiques : Un nouveau souhait : Saison 2 – The Fairly OddParents: A New Wish: Season 2

Date : 12/06

Synopsis : Hazel et ses amis exaucent de nouveaux vœux désastreux : voyages temporels, monstres de pierre et surprises délirantes.

KPop Demon Hunters

Date : 20/06

Synopsis : Hors scène, Rumi, Mira et Zoey, idoles de la K-pop, protègent leurs fans contre des menaces surnaturelles.

LES NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

Bone Collector – The Bone Collector — 01/06

Mission : Impossible – Rogue Nation – Mission: Impossible – Rogue Nation — 01/06

Le témoin amoureux – Made of Honor — 01/06

Mission : Impossible – Protocole Fantôme – Mission: Impossible – Ghost Protocol — 01/06

Beyond the Mask – Beyond the Mask — 01/06

Mission : Impossible – Fallout – Mission: Impossible – Fallout — 01/06

Fire Country – Fire Country: Season 1 — 01/06

Love in Taipei – Love in Taipei — 01/06

Ace Ventura en Afrique – Ace Ventura: When Nature Calls — 01/06

Karaté Kid – The Karate Kid — 01/06

Un Français – Un Français — 02/06

#JeSuisLà – #Iamhere — 04/06

Taken – Taken — 05/06

Taken 2 – Taken 2 — 05/06

Taken 3 – Taken 3 — 05/06

Les Ruines – The Ruins — 05/06

Contact – Contact — 06/06

World War Z – World War Z — 06/06

Boléro – Boléro — 06/06

Tout le monde aime Jeanne – Everybody Loves Jeanne — 07/06

Avec ou sans hommes – Boys on the Side — 07/06

Barry Seal : American Traffic – American Made — 08/06

Termina Golf – Happy Gilmore — 10/06

Code a changé (Le) – Change of Plans — 11/06

Junior – Junior — 11/06

No Pain No Gain – Pain & Gain — 12/06

Tout pour la lumière – Tout pour la lumière — 13/06

Sans Sarah, rien ne va ! – Forgetting Sarah Marshall — 13/06

Le Fugitif – The Fugitive — 13/06

Il reste encore demain – There’s Still Tomorrow — 13/06

Fourmiz – Antz — 14/06

La Brea – La Brea: Season 2 — 15/06

Copycat – Copycat — 15/06

Tous en scène – Sing — 16/06

La somme de toutes les peurs – The Sum of All Fears — 16/06

Le mystère Henri Pick – The Mystery of Henri Pick — 18/06

Backstreet Dogs – Strays — 18/06

40 ans : Mode d’emploi – This Is 40 — 19/06

Le Grand Bain – Le Grand Bain — 20/06

Voyage au centre de la Terre 2 : l’île mystérieuse – Journey 2: The Mysterious Island — 21/06

Ciel d’octobre – October Sky — 21/06

En eaux troubles – The Meg — 22/06

Fast & Furious 8 – The Fate of the Furious — 22/06

Elvis – Elvis — 22/06

Good Boys – Good Boys — 22/06

Empire Records – Empire Records — 23/06

Les Kaïra – Porn in the Hood — 25/06

Les Nerfs à vif – Cape Fear — 30/06

Cette musique ne joue pour personne – Love Song for Tough Guys — 30/06