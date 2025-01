Les films et séries qui arrivent sur Netflix en février 2025

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en février 2025 dans l’ordre de diffusion.



SÉRIES

À leurs trousses : Bear Grylls contre les célébrités – Celebrity Bear Hunt

Date : 05/02

Synopsis : Holly Willoughby présente cette compétition dans laquelle 12 célébrités sont lâchées au cœur de la jungle du Costa Rica et deviennent les proies du redoutable prédateur Bear Grylls.

Envieuse : Saison 2 – Envious: Season 2

Date : 05/02

Synopsis : Vicky se retrouve déchirée entre deux voies possibles : se marier et construire un projet familial avec Dani, ou s’autoriser à explorer une relation avec Matías. Parfois, la vie au country club dont elle rêvait ne semble plus aussi attrayante, mais le désir suscité par la possibilité d’un nouvel amour la terrifie. Plus névrosée et déstabilisée que jamais, elle commence à faire des allers-retours entre les deux mondes, ne voulant lâcher ni l’un ni l’autre. Désespérée, elle devra prendre une décision et en assumer les conséquences.

Cellule 211 – Prison Cell 211

Date : 05/02

Synopsis : Pris dans une émeute en prison, un avocat se fait passer pour un détenu afin de sauver sa peau. Au fil du chaos et des épreuves personnelles, la noirceur qui l’habite se dévoile.

Sintonia : Saison 5 – Sintonia: Season 5

Date : 05/02

Synopsis : Alors que Doni, Nando et Rita affrontent les nouveaux dilemmes moraux de l’âge adulte, leurs convictions les brouilleront-elles ou l’amitié sera-t-elle la plus forte ?

Apple Cider Vinegar

Date : 06/02

Synopsis : Deux jeunes femmes défendent l’idée que des remèdes bien-être peuvent guérir des maladies mortelles, trompant le monde… l’une à son insu et l’autre en toute connaissance de cause.

Cassandra

Date : 06/02

Synopsis : Une famille emménage dans une vieille maison connectée et découvre qu’elle est contrôlée par une assistante virtuelle… prête à tout pour les empêcher de sortir.

Golden Kamui : La Chasse aux Évadés – Golden Kamuy -The Hunt of Prisoners in Hokkaido-

Date : 06/02

Synopsis : Après avoir récupéré deux fragments de carte, Sugimoto et Asirpa poursuivent la traque des 22 prisonniers tatoués qui détiennent la clé du trésor.

À L’Ombre des Magnolias : Saison 4 – Sweet Magnolias: Season 4

Date : 06/02

Synopsis : La période des fêtes s’annonce typique de Serenity : entre Halloween et Noël, les Magnolias vont affronter une tragédie, une crise municipale et une terrible tempête.

Meurtres à Åre – The Åre Murders

Date : 06/02

Synopsis : Une policière de Stockholm qui fait l’objet d’une enquête interne se rend dans une station de ski pour décompresser, mais la disparition d’une jeune fille la remet bientôt en piste.

Entrevías : Saison 4 – Wrong Side of the Tracks: Season 4

Date : 07/02

Synopsis : Dans la dernière saison de cette série à succès, Tirso est entraîné dans une affaire de meurtres en série et cherche à se venger de la tragédie qui a frappé sa famille.

Cobra Kai : Saison 6 – Partie 3

Date : 13/02

Synopsis : À la veille du tournoi mondial, Daniel et Johnny œuvrent à la reconstruction de leur équipe. Mais de vieux ennemis et de nouvelles menaces se dressent sur le chemin de la victoire.

The Exchange : Saison 2

Date : 13/02

Synopsis : Après avoir conquis l’environnement très masculin de la bourse koweïtienne, Farida et Munira continueront-elles leur ascension vers le succès, au risque de tout perdre ?

I Am Married…But!

Date : 14/02

Synopsis : Après une rencontre digne d’un conte de fées et une folle histoire d’amour, un couple découvre que la vie conjugale est loin d’être un long fleuve tranquille.

Love is Blind : Saison 8

Date : Prochainement

Synopsis : Un nouveau groupe de célibataires s’apprête à vivre le nec plus ultra en matière de rencontres. Trouveront-ils l’âme sœur ? L’amour sera-t-il plus fort que les apparences ?

Comme un Film – Melo Movie

Date : 14/02

Synopsis : Un cinéphile s’éprend d’un aspirant réalisateur, ce qui déclenche une histoire d’amour qui s’éteint trop tôt. Lorsque leurs chemins se croisent à nouveau, l’amour peut-il retrouver son chemin ?

Valeria : Saison 4

Date : 14/02

Synopsis : Alors que les quatre amies abordent de façon plus adulte l’amour, le travail et la vie, il est grand temps pour Valeria de démêler ses sentiments… surtout en ce qui concerne Victor.

Offline Love

Date : 18/02

Synopsis : De jeunes célibataires passent dix jours dans un pays étranger où ils s’en remettent au destin pour trouver l’amour. Sauront-ils trouver l’âme sœur sans appareil numérique ?

Séduction Haute Tension : Allemagne : Saison 2 – Too Hot to Handle: Germany: Season 2

Date : Prochainement

Synopsis : Un nouveau groupe de célibataires sexy va être mis à l’épreuve. Qui résistera à la tentation, formera des liens sincères et remportera les 200 000 euros ?

L’Histoire de ma Famille – My Family

Date : 19/02

Synopsis : Un père gravement malade prépare sa famille disparate à s’occuper de ses deux jeunes enfants et à assumer la vie sans lui, en commençant par faire taire de vieilles querelles.

Zero Day

Date : 20/02

Synopsis : Quand une cyberattaque neutralise les infrastructures de transport et d’alimentation électrique à travers les États-Unis, l’ex-président George Mullen doit trouver le coupable.

La Meneuse – Running Point

Date : 27/02

Synopsis : Une fêtarde repentie doit faire ses preuves dans le monde des affaires quand elle se retrouve à la tête de l’équipe professionnelle de basket dont sa famille est propriétaire.

Toxic Town

Date : 27/02

Synopsis : Ce drame inspiré de l’affaire des empoisonnements de Corby, avec Jodie Whittaker, Aimee Lou Wood et Claudia Jessie, suit de courageuses mères qui se battent pour que justice soit faite.

La Fosse : Saison 2 – Graveyard: Season 2

Date : Prochainement

Synopsis : L’inspectrice Önem et son équipe s’empressent de démêler les sombres secrets entourant une affaire de féminicide classée qui met à l’épreuve leur courage et leurs liens.

Les Coqs – Roosters

Date : Disponible prochainement

Synopsis : Dans cette série comique, des amis en pleine crise de masculinité essaient tant bien que mal de sauver ce qu’il reste de leurs couples et de leurs carrières.

FILMS

Bogotá: City of the Lost

Date : 03/02

Synopsis : Après avoir immigré à Bogota dans l’espoir d’une vie meilleure, un jeune Coréen gravit les échelons du marché noir colombien, bravant les pires dangers pour une chance de réussir.

Baby Bluff – Kinda Pregnant

Date : 05/02

Synopsis : Quand le plan de Lainy pour se caser et fonder une famille tombe à l’eau, elle enfile un faux ventre de grossesse, ment comme elle respire… et s’entiche de l’homme de ses rêves.

The Witcher : Les Sirènes des Abysses – The Witcher: Sirens of the Deep

Date : 11/02

Synopsis : Dans ce film d’animation issu de l’univers de « The Witcher », le chasseur de monstres Geralt de Riv est entraîné dans un conflit épique entre terre et mer.

La Mort Avant le Mariage – Death Before the Wedding

Date : 12/02

Synopsis : Quand Maja débarque avec son fiancé, ses parents plutôt traditionnels doivent surmonter leurs préjugés tout en gérant une crise à la laiterie du village. L’amour l’emportera-t-il ?

Lune de Miel avec ma Mère – Honeymoon Crasher

Date : 12/02

Synopsis : Lorsque sa fiancée l’abandonne devant l’autel pour retrouver son ex, un jeune homme se voit obligé de partir pour une lune de miel romantique… avec sa propre mère !

La Dolce Villa

Date : 13/02

Synopsis : Lorsque sa fille veut acheter une villa toscane délabrée, Eric, décidé à l’en dissuader, fonce en Italie. Il y découvre la beauté, une femme charmante et une nouvelle raison d’être.

Dhoom Dhaam : Vive les Mariés !

Date : 14/02

Synopsis : La nuit de leur mariage, le timide Veer et l’intrépide Koyal se retrouvent soudain mêlés à la folle traque du mystérieux « Charlie ».

Love Forever

Date : 14/02

Synopsis : Un couple de Stockholm prévoit de se marier sur la splendide île de Gotland, mais des traditions imposées par la famille transforment leur célébration en un véritable désastre.

The Most Beautiful Girl in the World

Date : 14/02

Synopsis : Un playboy organise une émission de rencontre pour toucher son héritage en exauçant le dernier souhait de son père : que son fils épouse la plus belle fille du monde.

Umjolo : L’Amour Incurable – Umjolo: There is No Cure

Date : 14/02

Synopsis : Quand elle perd son titre pour avoir révélé un scandale, une ancienne reine de beauté décide de raconter sa vérité dans un livre, alors que sa vie amoureuse reste à écrire.

Soif d’Amour – A Copenhagen Love Story

Date : Disponible prochainement

Synopsis : Mia, une écrivaine, trouve l’amour avec Emil, un père célibataire. Mais alors qu’ils veulent des enfants ensemble, leur bonheur est compromis par les traitements contre l’infertilité.

Demon City Oni Goroshi

Date : 27/02

Synopsis : Accusé à tort du meurtre de sa famille et laissé pour mort, un ancien tueur à gages est prêt à tout pour se venger des « démons » masqués qui se sont emparés de sa ville.

Pente Glissante – The Wrong Track

Date : 27/02

Synopsis : Quand les problèmes s’accumulent, Emilie, mère célibataire à la vie chaotique, se tourne vers son frère auquel vient une brillante idée : participer à un marathon de ski de fond.

Bastion 36 – Squad 36

Date : 28/02

Synopsis : Un policier ouvre sa propre enquête quand l’unité d’élite qu’il avait été contraint de quitter est victime d’une série de meurtres.

STAND UP

Felipe Esparka: Raging Fool

Date : 11/02

Synopsis : Dans une émission spéciale furieusement drôle, Felipe Esparza parle de sa mère mexicaine à l’amour dur, de son mariage épicé et de la raison pour laquelle les produits laitiers sont plus dangereux que les drogues.

Rosebud Baker: The Mother Lode

Date : 18/02

Synopsis : Rosebud Baker offre un aperçu brut de décoffrage et hilarant sur la maternité dans toute sa chaotique beauté. Un stand-up enregistré avant et après son accouchement.

DOCUMENTAIRES

Inde et Pakistan, Les Meilleurs Ennemis du Cricket – The Greatest Rivalry: India vs Pakistan

Date : 07/02

Synopsis : Ce documentaire retrace la rivalité entre l’Inde et le Pakistan en matière de cricket, et montre comment leur passé complexe et leur présent incertain se traduisent sur le terrain.

Mogadiscio 1993 : La Chute du Faucon Noir – Surviving Black Hawk Down

Date : 10/02

Synopsis : Soldats américains et combattants somaliens racontent les détails choquants de la bataille de Mogadiscio en 1993 et la désormais célèbre chute de trois hélicoptères Black Hawk.

L’Or À Bout de Bras – Court of Gold

Date : 18/02

Full Swing : Saison 3

Date : 25/02

Synopsis : Cette série documentaire immersive suit les plus grands golfeurs du monde – sur le terrain et en dehors – au cours d’une saison de compétition acharnée.

Miss Italie ne doit pas mourir – Miss Italia Musn’t Die

Date : 26/02

Synopsis : Derrière les paillettes de Miss Italie, la directrice Patrizia Mirigliani se bat pour sauver l’emblématique concours, entre scandales et critères de beauté changeants.

Aitana : Métamorphose – Aitana: Metamorphosis

Date : 28/02

Synopsis : Dans cette série documentaire, Aitana confie des anecdotes intimes et des réflexions inédites sur son parcours d’ado normale devenue une star internationale de la pop.

ÉVÉNEMENTS EN DIRECT

The 31st Annual Screen Actors Guild Awards

Date : 24/02

Synopsis : Les stars du petit et du grand écran illuminent la scène lors de la 31e cérémonie annuelle des Screen Actors Guild Awards présentée par Kristen Bell (en direct et en VO).

POUR LES ENFANTS

Toutous, joujoux, foufous ! – Dog Days Out

Date : 13/02

Synopsis : Quand les humains ne sont pas là, un chiot aussi craquant que curieux adore jouer avec ses copains chiens et leurs meilleurs amis : les jouets !

Gabby et la Maison Magique : Saison 11 – Gabby’s Dollhouse: Season 11

Date : 17/02

Synopsis : Gabby, Pandy et toute la bande des chatons sont de retour pour plus de jeux, de bricolage et d’aventures fantaisistes. Au fait, il y a une nouvelle pièce dans la maison magique !

LES NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

La liste ci-dessous est non-exhaustive et sujette à modifications.