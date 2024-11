Les films et séries qui arrivent sur Netflix en décembre 2024

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en décembre 2024 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Ultimatum : USA : Saison 3 – The Ultimatum: Marry or Move On: Season 3

Date : 04/12

Synopsis : L’herbe est-elle vraiment plus verte ailleurs ? Six autres couples testent cette théorie en emménageant avec de nouveaux partenaires potentiels. Une expérience sociale révélatrice.

Tomorrow and I

Date : 04/12

Synopsis : Cette série imagine la Thaïlande dans un futur dystopique où la technologie met à mal les anciennes coutumes et expose les failles de la culture locale.

Black Doves

Date : 05/12

Synopsis : Une espionne se faisant passer pour la femme d’un politicien apprend que son amant a été tué et retrouve un vieil ami assassin venu l’aider dans sa quête de vérité… et de vengeance.

Echoes of the Past

Date : 06/12

Synopsis : Accusé du meurtre de sa sœur, Yehia est farouchement déterminé à obtenir vengeance et à démasquer le vrai coupable.

Le Rugby aux tripes : Vaincre ou mourir – Rugged Rugby: Conquer or Die

Date : 10/12

Synopsis : Dans les coulisses du rugby coréen, sept clubs qui briguent le titre de champion se livrent une bataille féroce mêlant force, stratégie et travail d’équipe.

Queer Eye : Saison 9

Date : 11/12

Synopsis : La dream team accueille un nouveau membre et met le cap sur Vegas pour y métamorphoser d’autres héros du quotidien grâce à des relookings aussi éblouissants que les néons du Strip.

Cent ans de solitude : Partie 1 – One Hundred Years of Solitude

Date : 11/12

Synopsis : Dans la ville intemporelle de Macondo, sept générations de la famille Buendía naviguent entre l’amour, l’oubli et l’inéluctabilité de leur passé, et de leur destin.

Derrière la façade – No Good Deed

Date : 12/12

Synopsis : Pour vendre leur superbe maison, Paul et Lydia sont contraints d’affronter de douloureux secrets de famille, qu’ils dissimulent aux curieux et aux acheteurs sans pitié de Los Angeles.

La Palma

Date : 12/12

Synopsis : Une catastrophe s’annonce pour une famille norvégienne en vacances à La Palma quand une jeune scientifique découvre les signes inquiétants d’une éruption volcanique imminente.

1992

Date : 13/12

Synopsis : Un tueur enragé qui entretient des liens mystérieux avec l’Exposition universelle de Séville de 1992 brûle ses victimes à mort. Une série policière réalisée par Álex de la Iglesia.

Gabriel et ses petits démons : Saison 2 – The Manny Season 2

Date : 18/12

Synopsis : Les chemins de Gabriel et Jimena se croisent à nouveau, avec plus de passion et de retournements que jamais. S’apprêtent-ils à redonner une chance à l’amour… ou à tout perdre ?

Virgin River: Season 6

Date : 19/12

Synopsis : Entre nouveaux départs, secrets mis au jour et hésitations, Mel et Jack organisent leur mariage et en apprennent davantage l’un sur l’autre, ainsi que sur leurs proches.

Squid Game : Saison 2

Date : 26/12

Synopsis : Annonçant le grand retour du succès planétaire, un nouveau chapitre s’ouvre pour Gi-hun, qui a une idée en tête après avoir renoncé à partir pour les États-Unis.

Le Blues du Maestro : Saison 3 – Maestro in Blue

Date : 28/12

Synopsis : Alors qu’Orestis et Klelia tâchent de faire la part des choses, l’enquête s’intensifie sur l’île de Paxos et le meurtre devrait être bientôt élucidé.

FILMS

Le Train des enfants – The Children’s Train

Date : 04/12

Synopsis : En Italie, à la fin des années 40, une mère prend la difficile décision d’envoyer son fils au nord du pays où il entrevoit la possibilité d’une vie nouvelle, loin de la pauvreté.

Marie – Mary

Date : 06/12

Synopsis : Une conception miraculeuse. Un roi impitoyable. Une poursuite meurtrière. Cette épopée biblique suit le courageux périple de Marie pour donner naissance à l’Enfant Jésus.

En colo avec ma mère – Camp Crasher

Date : 06/12

Synopsis : Quand le voyage de fin d’année scolaire de son fils est compromis, une mère célibataire prend la place des chauffeurs de car et essaie de lui prouver à quel point elle peut être cool.

Carry-On

Date : 13/12

Synopsis : Un agent de sûreté aéroportuaire tente de déjouer le plan d’un mystérieux voyageur qui le fait chanter pour qu’il laisse passer un dangereux bagage à bord d’un avion la veille de Noël.

Disaster Holiday

Date : 13/12

Synopsis : Un père accro au boulot essayant de se rapprocher de ses enfants profite d’un important rendez-vous de travail à Durban pour leur proposer un road trip en famille.

Le Mauvais Camp 2 – Ferry 2

Date : 20/12

Synopsis : Après avoir perdu son empire de la drogue, Eddy Beaumont vit relativement tranquille, loin du monde de la pègre du Brabant… jusqu’à ce que son passé le rattrape.

Messagères de guerre – The Six Triple Eight

Date : 20/12

Synopsis : La seule unité composée d’Afro-Américaines envoyée outre-mer pendant la Seconde Guerre mondiale s’acquitte d’une mission impossible dans ce drame de Tyler Perry tiré de faits réels.

Umjolo : Tellement proches – Umjolo: Day Ones

Date : 20/11

Synopsis : Zanele et Andile sont amis depuis toujours. Mais maintenant qu’Andile est marié et qu’il a des enfants, Zanele est-elle condamnée à rester éternellement dans la friendzone ?

Avicii – My Last Show

Date : 31/12

Synopsis : Le 28 août 2016, Tim Bergling, mieux connu sous le nom d’Avicii, s’est produit à l’Ushuaïa, un nightclub d’Ibiza, pour ce qui allait être son tout dernier set.

STAND UP

Fortune Feimster: Crushing It

Date : 03/12

Synopsis : Qu’elle tente de ne plus être le mari de substitution de sa mère ou de partir en lune de miel « romantique » avec sa femme, Fortune Feimster déchire dans ce spectacle anti-déprime.

Jamie Foxx: What Had Happened Was…

Date : 10/12

Synopsis : Jamie Foxx, lauréat d’un Oscar et d’un Grammy et icône de la comédie, revient sur scène pour remettre les pendules à l’heure dans une comédie qui célèbre la résilience, l’humour et le pouvoir de la communauté ; s’il peut rester drôle, il peut rester en vie.

Ronny Chieng: Love To Hate It

Date : 17/12

Synopsis : Ronny Chieng dénonce sans ambages les fiascos du traitement de l’infertilité, le côté obscur du développement personnel chez les hommes et la vulnérabilité des aînés face aux arnaques.

Your Friend, Nate Bargatze

Date : 24/12

Synopsis : Dans ce troisième spectacle Netflix, Nate Bargatze évoque la commande de pizza lors des soirées entre mecs, l’envie d’avoir un autre chien et la confiance qu’il accorde à sa femme.

Michelle Buteau: A Buteau-ful Mind at Radio City Music Hall

Date : 31/12

DOCUMENTAIRES

La Seule Fille de l’orchestre – The Only Girl in the Orchestra

Date : 04/12

Synopsis : Ce bref documentaire rend hommage à la contrebassiste visionnaire Orin O’Brien, la première femme à devenir membre à plein temps de l’Orchestre philharmonique de New York.

La Guerre selon Churchill – Churchill at War

Date : 04/12

Synopsis : Cette série documentaire fascinante analyse le rôle clé de Winston Churchill lors de la Seconde Guerre mondiale et les événements qui ont fait de lui un leader idéal pour l’époque.

Le Cyber-casse du siècle – Biggest Heist Ever

Date : 06/12

Synopsis : Quand une pseudo-rappeuse et un investisseur introverti deviennent les Bonnie et Clyde du bitcoin, personne n’imagine la suite… Un documentaire de Chris Smith, lauréat d’un Emmy.

Polo

Date : 10/12

Synopsis : Cette série documentaire exaltante plonge dans les coulisses du polo professionnel et offre un regard inédit sur la vie des joueurs, sur le terrain comme en dehors.

Les Kings de Tupelo : Jusqu’au crime – The Kings of Tupelo: A Southern Crime Saga

Date : 11/12

Synopsis : Dans cette étrange histoire vraie, la théorie du complot d’un sosie d’Elvis provoque un conflit qui trouvera son apogée dans une tentative d’assassinat du président des États-Unis.

La Voix de Makayla : Lettres au monde – Makayla’s Voice: A Letter to the World

Date : 11/12

Synopsis : Dans ce court-métrage documentaire, une ado autiste partage sa voix pour la première fois à l’aide d’un tableau de lettres et découvre un monde joyeux d’expression de soi.

Aaron Rodgers, quarterback insaisissable – Aaron Rodgers: Enigma

Date : 17/12

Synopsis : Suivez Aaron Rodgers alors qu’il se remet d’une blessure dans cette série sportive qui revient sur les moments décisifs de la vie et de la carrière de la légende de la NFL.

Julia Reichert : La voie du documentaire – Julia’s Stepping Stones

Date : 18/12

Synopsis : La réalisatrice oscarisée Julia Reichert explore les influences sociales, économiques et personnelles qui ont marqué son parcours en tant que documentariste.

UniverXO Dabiz : Un business de chef

Date : 20/12

Synopsis : Dans cette série documentaire, le chef Dabiz Muñoz doit prendre une décision qui changera sa vie : maintenir son restaurant le plus connu au sommet, ou fermer sa cuisine pour de bon.

Avicii – I’m Tim

Date : 31/12

Synopsis : Avant Avicii, il y avait Tim. À travers ses propres mots, découvrez comment un talent musical prodigieux est devenu l’un des artistes emblématiques de sa génération.

ÉVÉNEMENTS EN DIRECT

Christmas Gameday: Ravens vs. Texans – NFL on Christmas: Baltimore Ravens vs. Houston Texans

Date : 25/12

Synopsis : Après la rencontre entre les Kansas City Chiefs et les Pittsburgh Steelers, les Baltimore Ravens affrontent les Houston Texans lors du second match de ce double programme de la NFL.

Christmas Gameday: Chiefs vs. Steelers – NFL on Christmas: Kansas City Chiefs vs. Pittsburgh Steelers

Date : 25/12

Synopsis : Lors du premier des deux matchs de la NFL, les Kansas City Chiefs seront chez les Pittsburgh Steelers. Ensuite, les Baltimore Ravens affronteront les Houston Texans.

POUR LES ENFANTS

Ce Noël-là – That Christmas

Date : 04/12

Synopsis : Les habitants de Wellington-on-Sea vont vivre un Noël inoubliable quand la pire tempête de neige de l’histoire bouleverse les plans de chacun, à commencer par ceux du père Noël.

Jentry Chau, une ado contre les démons – Jentry Chau vs the Underworld

Date : 05/12

Synopsis : À l’approche de ses 16 ans, une ado pas tout à fait comme les autres redécouvre les pouvoirs pleins de feu qu’elle cache depuis toujours et doit affronter ses démons… pour de vrai.

Le Prince des dragons : Saison 7 – The Dragon Prince: Season 7

Date : 19/12

Synopsis : Alors que le monde reste marqué par la destruction et le deuil, Callum, Ezran et leurs amis doivent relever leur plus grand défi à ce jour : arrêter Aaravos pour de bon.

ANIMÉS

Beastars : Dernière saison : Partie 1

Date : 05/12

Synopsis : Alors que Louis et Haru s’habituent à leur nouvelle vie à l’université, Legoshi attire l’attention d’un Beastar qui a besoin de lui pour capturer un dangereux criminel.

SPÉCIAL

Le Nonsense Christmas de Sabrina Carpenter – A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter

Date : 07/12

Synopsis : L’icône pop Sabrina Carpenter fête Noël dans son tout premier spectacle musical de fin d’année riche en reprises incontournables, duos inattendus et apparitions amusantes.

LES NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

*La liste ci-dessous est non exhaustive et peut être sujette à des modifications