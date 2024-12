Les films et séries qui arrivent sur Netflix en janvier 2025

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en janvier 2025 dans l’ordre de diffusion.



SÉRIES

Tu me manques – Missing You

Date : 01/01

Synopsis : La capitaine Kat Donovan renoue sur une application de rencontres avec son fiancé disparu des années auparavant, et découvre qu’il faut parfois laisser les secrets dans le passé.

Un trésor de belle-mère : Saison 2 – Stranded with my mother-in-law: Season 2

Date : 02/01

Synopsis : Isolées sur une île paradisiaque, de nouvelles familles et leurs belles-mères repoussent leurs limites et se redécouvrent pour remporter le pactole.

Love is Blind : Allemagne – Love is Blind: Germany

Dates : Ép 1-4 : 03/01 – Ép 5-8 : 10/01 – Ép 9 : 17/01 – Ép 10 : 19/01

Synopsis : L’expérience est transposée en Allemagne, où des célibataires recherchent le grand amour et un engagement sérieux avant même de se rencontrer en personne.

Bandidos : Saison 2

Date : 03/01

Synopsis : L’évasion paisible de Lilí et Miguel est brisée lorsqu’elle est forcée de se lancer dans une quête risquée du diamant de la Larme de feu, risquant tout pour sauver ses amis.

Selling the City

Date : 03/01

Synopsis : Dans cette émission de téléréalité captivante, des agents immobiliers new-yorkais aussi élégants que rusés jonglent entre gros contrats et drames explosifs.

Demande aux Étoiles – When the Stars Gossip

Date : 04/01 – 05/01

Le Crime à la Racine – The Breakthrough

Date : 07/01

Synopsis : Avant que l’affaire ne soit définitivement classée, un inspecteur et un généalogiste font équipe pour trouver le coupable d’un double homicide choquant commis 16 ans plus tôt.

Faux Profil : Saison 2 – Fake Profile: Season 2

Date : Disponible prochainement

Synopsis : Bien décidée à se défaire de l’emprise de Miguel, Camila recommence sa vie avec David… mais une série de meurtres mystérieux menace de détruire le bonheur de leur couple.

Subteran

Date : 08/01

Synopsis : La vie d’une jeune mère est complètement chamboulée quand elle doit cacher sa véritable identité pour échapper au gang de Bucarest qui a tué son fiancé.

Les Chiens de la Colline – Hound’s Hill

Date : 08/01

Synopsis : Hanté par un traumatisme et un mystérieux chantage, un célèbre romancier revient dans sa ville natale pour affronter son passé en suspens.

Dubai Bling : Saison 3

Date : 08/01

Synopsis : Avec ce genre d’amis, qui a besoin d’ennemis ? Le cercle d’amis le plus dysfonctionnel et extravagant de Dubaï est de retour dans une toute nouvelle saison riche en rebondissements.

À l’Aube de l’Amérique – American Primeval

Date : 09/01

Synopsis : Fuyant leur passé, une mère et son fils font de nouvelles rencontres et affrontent les étendues hostiles du Far West américain, où règnent liberté et cruauté.

La Famille Upshaw : Partie 6 – The Upshaws: Part 6

Date : 09/01

Synopsis : Malgré les changements, une chose reste intacte : les Upshaw se soutiennent inconditionnellement, même lorsqu’ils sont à deux doigts de se sauter à la gorge.

Asura

Date : 09/01

Synopsis : Dans le Tokyo des années 70, quatre sœurs en apparence heureuses découvrent la liaison de leur père vieillissant et laissent s’exprimer leurs émotions refoulées depuis longtemps.

Machos Alfa : Saison 3 – Alpha Males: Season 3

Date : 10/01

Sauve qui Pécho ! Saison 4 – Single’s Inferno: Season 4

Date : 14/01

Synopsis : De nouveaux célibataires arrivent en Enfer dans l’espoir de trouver l’amour. Entre romance, compétition et cœurs brisés, qui trouvera l’âme sœur ?

Désordre Public – Public Disorder

Date : 15/01

Synopsis : Un incident déclenche un conflit interne alors que les membres d’une brigade antiémeute jonglent avec leurs soucis personnels et le stress quotidien de leur métier sur le terrain.

Les Amoureux Anonymes – Lovers Anonymous

Date : Disponible prochainement

Synopsis : Meurtri par une enfance qui a détruit sa foi dans les sentiments, Cem dirige la Clinique de l’amour, jusqu’au jour où Hazal, qui croit à la force de l’amour, vient bouleverser sa vie.

XO, Kitty : Saison 2

Date : 16/01

Synopsis : Kitty retourne à Séoul, prête pour un nouveau départ, mais son plan pour un semestre sans histoires tombe vite à l’eau, entre nouveaux visages, crushs mal barrés et secrets de famille.

Young, Famous & African : Saison 3

Date : 17/01

Synopsis : Le cercle privé de l’élite africaine retrouve les paillettes, les ragots et les rivalités d’un quotidien électrique qui mêle luxe, opulence et tradition.

Les Wags s’imposent – W.A.G.s to riches

Date : 22/01

Synopsis : Elles ont beau être femmes et petites amies de sportifs célèbres ou de stars du rap, ce sont bien ces Wags stylées et futées qui mènent la danse dans cette téléréalité captivante.

The Night Agent : Saison 2

Date : 23/01

Synopsis : En traquant un agent de la CIA accusé d’avoir divulgué des secrets, Peter et Rose se retrouvent dans le viseur d’un trafiquant d’informations et d’un criminel de guerre impitoyables.

Super Mâles – Shafted

Date : 24/01

Synopsis : Quatre amis quarantenaires affrontent difficultés amoureuses, crises existentielles et galères de boulot à Paris. Depuis quand les hommes ont la vie dure ?

The Trauma Code : Appel à l’Héroïsme – The Trauma Call: Heroes on Call

Date : Disponible prochainement

The Recruit : Saison 2

Date : 30/01

Synopsis : Une nouvelle affaire de graymail envoie Owen à Séoul, où un espion menace de divulguer des secrets américains si la CIA ne l’assiste pas dans une dangereuse mission personnelle.

Mo : Saison 2

Date : 30/01

Synopsis : Désireux de retrouver sa famille, Mo jongle avec les problèmes d’asile et les activités annexes, tandis que sa relation avec Maria est menacée par un rival indiscipliné.

La Petite Fille sous la Neige : Saison 2 – The Snow Girl: Season 2

Date : 31/01

Synopsis : Un message mystérieux pousse la journaliste Miren Rojo à enquêter sur le lien entre le meurtre d’une fillette, une vieille disparition et une école d’élite à Málaga.

FILMS

Pas de ma faute ! – The Love Scam

Date : 01/01

Synopsis : Deux frères criblés de dettes concoctent un plan pour escroquer une riche héritière et sauver leur appartement à Naples, mais l’amour vient compliquer les choses.

Numéro 24 – Number 24

Date : 01/01

Synopsis : À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, la volonté d’un jeune Norvégien de résister aux nazis trace une nouvelle trajectoire pour son avenir et celui de son pays.

La vie selon Cunk – Cunk on Life

Date : 02/01

Synopsis : Dans ce long-métrage moqueur, l’impassible documentariste Philomena Cunk déroute philosophes et universitaires au fil d’une quête implacable du sens de la vie.

Umjolo : C’est moi qui décide – Umjolo: My Beginning, my End!

Date : 03/01

Synopsis : Tiraillée entre sa famille et ses envies de liberté, Mayi commence à remettre en question son mariage imminent quand elle fait la rencontre d’un saxophoniste charmant et passionné.

Ad Vitam

Date : 10/01

Synopsis : Un ancien membre du GIGN est attaqué chez lui avec sa femme et se retrouve pris dans une chasse à l’homme mortelle en lien avec son propre passé douloureux.

Back in Action

Date : 17/01

Synopsis : Des années après avoir abandonné leur vie d’espions de la CIA pour fonder une famille, Matt et Emily (Jamie Foxx et Cameron Diaz) se retrouvent entraînés à nouveau dans le monde de l’espionnage lorsque leur couverture est démasquée.

Au-delà des vagues – The Sand Castle

Date : 24/01

Synopsis : Alors que les quatre membres d’une famille coincée sur une île déserte cherchent à survivre, leur passé les rattrape et les propulse dans une spirale d’événements douloureux.

Les Deux Hémisphères de Lucca – Lucca’s World

Date : 31/01

Synopsis : Déterminée à aider son fils Lucca, atteint de paralysie cérébrale, Barbara se rend en Inde avec sa famille pour suivre un traitement expérimental. Basé sur une histoire réelle.

STAND UP

Gabriel Iglesias: Legend of Fluffy

Date : 07/01

Synopsis : Dans sa 27ème année de comédie, Gabriel “Fluffy” Iglesias se remémore les périls de la vie : des rendez-vous galants aux cambriolages, en passant par les voyages en avion turbulents, Gabriel est là pour sauver le monde de l’éternel sérieux.

Ari Shaffir: America’s Sweetheart

Date : 14/01

Synopsis : Qu’il s’agisse des joies des stéréotypes ou de la beauté de la toxicomanie, Ari Shaffir se concentre sur le positif dans cette émission spéciale sombrement édifiante.

Liza Treyger: Night Owl

Date : 28/01

Synopsis : Liza : De l’embarras d’avoir des parents immigrés aux algorithmes qui dirigent sa vie, Liza Treyger ne recule devant rien dans son premier spectacle.

DOCUMENTAIRES

Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever

Date : 01/01

Synopsis : Jusqu’où iriez-vous pour vivre éternellement – ou même simplement pour ralentir le processus de vieillissement ? Ce documentaire saisissant de Chris Smith (Fyre, 100 Foot Wave) est raconté par Bryan Johnson, un homme qui a consacré sa vie à défier le vieillissement. Don’t Die : The Man Who Wants to Live Forever plonge dans les pratiques de bien-être controversées auxquelles un homme a recours pour conserver sa jeunesse et sa vitalité, ainsi que dans les effets de ce voyage sur lui-même et sur ceux qui l’entourent.

Jerry Springer : Silence, moteur, altercations – Jerry Springer: Fights, Camera, Action

Date : 07/01

Synopsis : Ce documentaire choc entre dans les coulisses de l’un des talk-shows les plus controversés des États-Unis et révèle ses plus grands scandales, à l’écran comme hors-champ.

I AM A KILLER : Saison 6

Date : 08/01

Synopsis : Entre rivalités tribales présumées et trafic de drogue mortel, des meurtriers condamnés revisitent les crimes qui ont détruit leur vie et les ont conduits à la prison.

Moi, Ilary – I Am Ilary

Date : 09/01

Synopsis : Cette série documentaire suit la présentatrice télé Ilary Blasi après son divorce, entre cheminement personnel, opportunités professionnelles et une nouvelle histoire d’amour.

Six Nations : Au Contact : Saison 2 – Six Nations: Full Contact: Season 2

Date : 29/01

Synopsis : De nouveaux entraîneurs et joueurs sont venus rebattre les cartes du rugby européen. Alors que le tournoi des Six Nations 2024 commence, le trophée est à la portée de tous.

Les Roshan : Une famille de Bollywood – The Roshans

Date : Disponible prochainement

Synopsis : Cette série documentaire raconte les épreuves et les triomphes des Roshan, célèbre famille de Bollywood. Avec Roshan Lal Nagrath, ses fils Rajesh et Rakesh, et son petit-fils Hrithik.

POUR LES ENFANTS

Wallace et Gromit : La palme de la vengeance – Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Date : 03/01

Synopsis : Gromit le cador se jette dans l’action pour sauver son maître quand l’invention high-tech de Wallace fait des siennes et qu’il est accusé de tout un tas de crimes.

ANIMÉS

My Happy Marriage : Saison 2

Date : 06/01

Synopsis : Miyo rencontre les parents de Kiyoka et des conspirateurs menaçants font leur apparition, autant de difficultés qui perturbent la sérénité du jeune couple dont la relation s’épanouit.

SAKAMOTO DAYS

Date : 11/01

Synopsis : Tueur à gages hors pair, Taro Sakamoto a pris sa retraite par amour. Mais lorsque son passé le rattrape, il doit se battre pour protéger sa famille bien-aimée.

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse : Saison 2

Date : 30/01

Synopsis : Après l’éprouvante bataille contre Mela-Galland, les quatre chevaliers veulent trouver un moyen d’entrer à Camelot, mais le chemin est semé d’embûches et d’aventures !

LES NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

La liste ci-dessous est non-exhaustive et sujette à modifications.