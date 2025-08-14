Le trafic des sites pornos est en chute libre au Royaume-Uni après la vérification d’âge

Depuis l’entrée en vigueur au Royaume-Uni des règles renforcées de vérification d’âge le 25 juillet 2025, imposées par l’Online Safety Act, le trafic des principaux sites pornographiques au Royaume-Uni a fortement diminué. Selon les données de Similarweb, des plateformes comme Pornhub ont perdu des millions de visiteurs en seulement deux semaines.

Une baisse significative du trafic

Les nouvelles règles exigent des sites pornographiques qu’ils mettent en place des vérifications d’âge strictes pour empêcher les mineurs d’accéder à des contenus explicites. Selon Similarweb, Pornhub, le site pour adultes le plus visité au Royaume-Uni, a vu son trafic chuter de 47 % entre le 24 juillet et le 8 août 2025, passant de 3,2 millions de visites quotidiennes en juillet à 2 millions au début d’août.

D’autres plateformes majeures, comme XVideos, ont également enregistré une baisse de 47 %, tandis qu’OnlyFans a perdu plus de 10 % de son trafic. Un porte-parole de Pornhub a déclaré à la BBC : « Comme nous l’avons observé dans de nombreuses juridictions à travers le monde, les sites conformes enregistrent souvent une baisse de trafic, tandis que les sites non conformes voient leur audience augmenter ».

En France, la situation est similaire et Pornhub a coupé son accès depuis le 15 juillet.

L’essor des sites non régulés et des VPN

Alors que les grands sites se plient aux exigences de l’Online Safety Act, certains sites pornographiques moins régulés ont constaté une hausse de leur fréquentation. Parallèlement, les applications de VPN, qui masquent la vraie localisation des utilisateurs, ont dominé les téléchargements sur l’App Store d’Apple au Royaume-Uni juste après l’entrée en vigueur des règles. Proton VPN a notamment rapporté une augmentation de 1 400 % des inscriptions au Royaume-Uni le 25 juillet 2025.

Ces outils permettent aux utilisateurs de contourner les restrictions en se connectant comme s’ils étaient à l’étranger, compliquant le suivi des données de trafic.

Des inquiétudes sur les conséquences imprévues

L’Online Safety Act, appliqué par l’Ofcom, impose des méthodes de vérification comme les contrôles par carte bancaire, la reconnaissance faciale ou la validation par pièce d’identité. Environ 14 millions de Britanniques consomment du contenu pornographique en ligne, selon l’Ofcom, et ces mesures visent à protéger les mineurs.

Cependant, des critiques, relayées par des experts, mettent en garde contre un effet pervers : ces restrictions pourraient pousser les utilisateurs vers des contenus plus extrêmes sur des plateformes non régulées ou le dark web. Le secrétaire à la Technologie, Peter Kyle, a défendu la loi, affirmant : « C’est l’avancée la plus significative pour la sécurité des enfants depuis la création d’Internet ».