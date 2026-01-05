[CES 2026] TCL X11L : le téléviseur Mini LED ultra lumineux (10 000 nits), et avec Gemini intégré

Évidemment présent au CES de Las Vegas, TCL affiche clairement ses ambitions sur le segment haut de gamme avec une nouvelle génération de dalles SQD-Mini LED. En tête de gondole, le téléviseur X11L impressionne par des chiffres rarement atteints dans l’univers du LCD, avec une promesse assumée : repousser les limites du HDR tout en corrigeant les faiblesses historiques du Mini-LED.

Une luminosité extrême maîtrisée par le contrôle du rétroéclairage

Huitième itération de la technologie Mini-LED chez TCL, le X11L vise un pic lumineux annoncé à 10 000 nits. Une valeur pensée pour sublimer les contenus HDR, y compris dans des environnements très lumineux. Pour éviter les dérives visuelles, le constructeur déploie son système Halo Control, capable de piloter plus de 20 000 zones de gradation locale afin de limiter le blooming autour des éléments clairs.

Angles de vision et stabilité de l’image renforcés

La dalle WHVA 2.0 est mise à contribution pour améliorer l’uniformité et préserver des angles de vision confortables, un point souvent délicat sur les panneaux VA très lumineux. L’objectif est de maintenir un contraste élevé sans dégradation perceptible selon la position du spectateur.

Couleurs étendues, finesse et performances gaming

TCL met également en avant son traitement Deep Color, combinant une couche Super QLED optimisée et un filtrage revu. La couverture du gamut BT.2020 atteindrait 100 %, avec un gain notable en richesse colorimétrique pour les films et séries. Malgré cette débauche de technologies, le téléviseur conserve un châssis inférieur à 2 cm d’épaisseur.

Côté usages, l’IA intervient à plusieurs niveaux : Google Gemini pour l’interaction (il s’agit donc d’une des premières TV haut de gamme à embarquer l’IA de Google), un processeur maison pour l’upscaling et une dalle 144 Hz pensée pour le jeu. L’audio n’est pas oublié, avec une collaboration Bang & Olufsen destinée à offrir une restitution ample sans équipement additionnel. Avec ce X11L aux specs étincelantes, TCL entend clairement rivaliser avec les références OLED sur le terrain de la performance visuelle.