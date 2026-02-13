TENDANCES
Starlink dépasse les 9 millions d'abonnés : SpaceX règne toujours sur l'Internet spatial
Internet

Starlink dépasse les 9 millions d’abonnés : SpaceX règne toujours sur l’Internet spatial

2 min.
13 Fév. 2026 • 13:15
0

SpaceX revendique désormais plus de 9 millions de clients pour son service d’Internet par satellite Starlink. En 2025, 4,6 millions de nouveaux utilisateurs actifs ont rejoint la plateforme, confirmant l’essor rapide de cette solution conçue pour connecter les zones mal desservies par les infrastructures terrestres.

La constellation compte aujourd’hui plus de 9 000 satellites opérationnels — près de 9 700 selon certaines estimations — pour un total de plus de 11 000 engins déployés depuis les débuts du programme. Avec 120 lancements réalisés en 2025, SpaceX maintient un rythme industriel soutenu afin d’étendre sa couverture et d’augmenter ses capacités.

Aviation, maritime et gestion de crise en première ligne

Starlink met en avant son utilité dans les régions isolées et lors de catastrophes naturelles. Les terminaux peuvent ainsi être rapidement déployés après un ouragan ou un séisme pour rétablir les communications et faciliter l’organisation des secours.

Starlink satellite

Le secteur aérien adopte également massivement la solution de SpaceX, plusieurs compagnies équipant leurs avions pour proposer une connexion en vol performante. Dans le maritime, plus de 150 000 navires — cargos comme paquebots de croisière — seraient déjà connectés via le réseau satellitaire de Starlink

Direct to Cell : l’Internet satellite sur smartphone

Après un lancement initial aux États-Unis, l’offre Direct to Cell s’étend à l’international. Elle permet à certains smartphones 4G de se connecter directement aux satellites compatibles. SpaceX annonce des partenariats avec 27 opérateurs dans 22 pays, couvrant environ 400 millions de personnes, avec 650 satellites dédiés à cette technologie.

Si la croissance est spectaculaire, la multiplication des satellites soulève aussi des questions concernant la congestion orbitale, les perturbations d’observations astronomiques, sans oublier certains enjeux géopolitiques. Starlink s’impose néanmoins comme le leader incontesté de l’Internet spatial, même si la concurrence commence enfin à s’organiser…

SOURCEMacg

Signaler une erreur dans le texte

