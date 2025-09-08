SpaceX lâche 17 milliards de dollars pour l’achat de fréquences destinées à l’internet mobile par satellite (via Starlink)

SpaceX a conclu un accord majeur avec EchoStar pour acquérir la bande de fréquence 50 MHz de spectre sans fil ainsi que des licences de services mobiles par satellite, le tout étant évidemment destiné à son réseau Starlink. L’opération, évaluée à 17 milliards de dollars, combine 8,5 milliards en numéraire et 8,5 milliards en actions SpaceX. Ce rachat permettra à l’entreprise d’Elon Musk d’accélérer le déploiement de sa constellation « Direct to Cell », conçue pour fournir une connexion internet à haut débit directement sur les mobiles, et ce sans dépendre des opérateurs traditionnels. Dans le cadre de la transaction, 2 milliards de dollars seront versés directement pour couvrir une partie de la dette d’EchoStar.

Cette transaction stratégique intervient alors que la FCC avait ouvert une enquête sur l’utilisation du spectre par EchoStar, incitant cette dernière à céder une partie de ses fréquences. Après avoir déjà cédé 23 milliards de dollars de licences à AT&T fin août, EchoStar estime désormais que la vente à SpaceX devrait clore les investigations fédérales en cours. De son côté, SpaceX voit dans cet achat une opportunité pour intégrer des « protocoles 5G optimisés » dans son futur service direct-to-phone, une fois sa nouvelle génération de satellites mise en orbite. A noter que les clients de Boost Mobile, la filiale d’EchoStar, bénéficieront aussi de cet accès Starlink.