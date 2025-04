Starlink propose l’antenne gratuite contre un engagement sur un an (mais pas encore en France)

C’est une offre commerciale assez alléchante. Dans une poignée de pays (Italie, Espagne, Allemagne, Australie, Canada), Starlink propose désormais une offre qui permet de recevoir gratuitement l’antenne – facturée normalement entre 300 euros pour la version mini et 350 euros pour la version standard – à condition de s’engager sur un an. Évidemment, si l’abonné arrête son contrat avant les 12 mois écoulés, ce dernier devra alors payer l’antenne. Une seconde règle liée à cette offre stipule que l’abonné ne pourra pas changer d’adresse de connexion sous peine là encore de devoir payer l’antenne, une contrainte qui pourrait s’avérer particulièrement gênante pour ceux qui passent des séjours plus ou moins prolongés dans une maison secondaire.

Starlink propose une offre incluant l’antenne standard gratuite (pas la mini) à condition de s’engager sur 12 mois

Malgré ces quelques contraintes, la nouvelle offre de Starlink semble à priori vraiment intéressante pour la plupart des typologies d’abonnés. Il ne reste donc plus qu’à la proposer dans l’hexagone, ce qui n’est malheureusement pas assuré par avance sachant que SpaceX n’a pas communiqué sur les prochains pays qui bénéficieront de l’offre. Patience donc…