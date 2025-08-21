TENDANCES
KultureGeek Internet Google étend son Mode IA dans 180 pays… mais zappe l’Europe
Internet

Google étend son Mode IA dans 180 pays… mais zappe l’Europe

21 Août. 2025 • 20:58
0

Google a annoncé l’expansion de son Mode IA, une fonctionnalité de recherche alimentée par l’intelligence artificielle, à 180 pays et territoires, à l’exception de l’Union européenne. Initialement lancé aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, ce déploiement marque une étape majeure dans l’accessibilité mondiale de cette technologie.

Google Mode IA Moteur de Recherche

Une expansion mondiale et de nouvelles fonctionnalités

  • Déploiement global : le Mode IA, qui transforme la recherche Google en une expérience conversationnelle via un chatbot basé sur Gemini, est désormais disponible dans 180 pays en anglais, avec une promesse d’ajout de nouvelles langues et régions prochainement. L’absence des pays de l’Union européenne dans ce déploiement pourrait être liée aux régulations strictes du Digital Markets Act (DMA).
  • Partage de conversations : une nouvelle fonctionnalité permet de partager des sessions du Mode IA via des liens au format share.google/aimode/abcxyz. Disponible initialement aux États-Unis, ce lien permet à d’autres utilisateurs de reprendre la conversation, poser des questions complémentaires et explorer davantage. Les liens publics peuvent être supprimés à tout moment, offrant un contrôle total à l’utilisateur.
  • Recommandations personnalisées : le Mode IA propose désormais des suggestions adaptées, débutant avec les recherches liées à la restauration. Par exemple, une requête comme « J’ai une heure, besoin d’un endroit pour déjeuner rapidement, des suggestions ? » peut générer des recommandations basées sur vos préférences déduites (cuisine italienne, repas végétaliens, terrasses extérieures) à partir de vos conversations précédentes, de votre historique de recherche et de Google Maps. Les utilisateurs peuvent ajuster ces paramètres de personnalisation dans leur compte Google.

Une capacité agentique pour les réservations

La nouveauté la plus marquante est le lancement d’une capacité agentique dans le Mode IA, permettant d’effectuer des tâches complexes comme la réservation de restaurants. Cette fonctionnalité, alimentée par le Project Mariner, un agent d’IA capable de naviguer sur le Web, permet au Mode IA de :

  • Interpréter des requêtes détaillées incluant des critères comme le nombre de personnes, la date, l’heure, le lieu et le type de cuisine.
  • Rechercher en temps réel sur des plateformes comme OpenTable, Resy et Tock pour identifier les disponibilités.
  • Présenter une liste d’options avec des créneaux horaires et un lien direct vers la page de réservation pour finaliser la commande.

Pour l’instant, cette fonctionnalité est exclusive aux abonnés Google AI Ultra (274,99 €/mois) aux États-Unis ayant activé l’expérience dédiée dans Google Labs. Google prévoit d’étendre cette capacité à la réservation de rendez-vous locaux et de billets d’événements, en partenariat avec des plateformes comme Ticketmaster, StubHub et SeatGeek.

Cette mise à jour s’appuie sur les capacités de navigation en temps réel du Project Mariner, combinées aux données du Knowledge Graph, de Google Maps et aux intégrations directes avec des partenaires. Elle positionne le moteur de recherche de Google comme une plateforme non seulement d’information, mais aussi de réalisation de tâches, réduisant potentiellement le trafic direct vers les sites tiers

Les entreprises dépendant des réservations devront optimiser leurs données structurées et profils Google Business pour rester visibles. Google souligne que les utilisateurs gardent le contrôle sur les données partagées, avec des options de gestion dans les paramètres du compte.

