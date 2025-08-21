Google étend son Mode IA dans 180 pays… mais zappe l’Europe

Google a annoncé l’expansion de son Mode IA, une fonctionnalité de recherche alimentée par l’intelligence artificielle, à 180 pays et territoires, à l’exception de l’Union européenne. Initialement lancé aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, ce déploiement marque une étape majeure dans l’accessibilité mondiale de cette technologie.
La nouveauté la plus marquante est le lancement d’une capacité agentique dans le Mode IA, permettant d’effectuer des tâches complexes comme la réservation de restaurants. Cette fonctionnalité, alimentée par le Project Mariner, un agent d’IA capable de naviguer sur le Web, permet au Mode IA de :
Pour l’instant, cette fonctionnalité est exclusive aux abonnés Google AI Ultra (274,99 €/mois) aux États-Unis ayant activé l’expérience dédiée dans Google Labs. Google prévoit d’étendre cette capacité à la réservation de rendez-vous locaux et de billets d’événements, en partenariat avec des plateformes comme Ticketmaster, StubHub et SeatGeek.
Cette mise à jour s’appuie sur les capacités de navigation en temps réel du Project Mariner, combinées aux données du Knowledge Graph, de Google Maps et aux intégrations directes avec des partenaires. Elle positionne le moteur de recherche de Google comme une plateforme non seulement d’information, mais aussi de réalisation de tâches, réduisant potentiellement le trafic direct vers les sites tiers
Les entreprises dépendant des réservations devront optimiser leurs données structurées et profils Google Business pour rester visibles. Google souligne que les utilisateurs gardent le contrôle sur les données partagées, avec des options de gestion dans les paramètres du compte.
