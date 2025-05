Google déploie son agent IA pour faire des tâches à votre place sur Internet

Lors de la conférence I/O 2025, Google a annoncé l’élargissement de l’accès au Project Mariner, son agent IA expérimental capable de naviguer et d’interagir avec des sites Web. L’entreprise a également présenté des améliorations significatives de ses capacités.

Project Mariner : une IA multitâche plus performante

Annoncé pour la première fois à la fin 2024, le Project Mariner incarne l’ambition de Google de transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec Internet. Cet agent IA permet de déléguer des tâches comme l’achat de place de concerts ou des courses en ligne, sans avoir à visiter directement les sites concernés. L’utilisateur dialogue simplement avec l’agent, qui se charge de naviguer et d’exécuter les actions nécessaires.

Google a revu le fonctionnement du Project Mariner en s’appuyant sur les retours des premiers testeurs. Désormais, l’agent s’exécute sur des machines virtuelles dans le cloud, à l’image des solutions d’OpenAI et d’Amazon. Cette évolution permet à l’agent IA de gérer jusqu’à 10 tâches simultanément, tout en laissant l’utilisateur libre de travailler sur d’autres projets. Par rapport à la version initiale, qui fonctionnait directement dans le navigateur, cette mise à jour rend l’agent nettement plus efficace.

Une disponibilité élargie et des intégrations pour les développeurs

Le Project Mariner devient accessible aux Américains avec Google AI Ultra, la nouvelle formule à 249,99$/mois, avec un déploiement prévu dans d’autres pays prochainement. Google ouvre également les capacités du Project Mariner via l’API de Gemini et de Vertex AI, permettant aux développeurs de créer des applications exploitant cet agent IA.

Dans les mois à venir, l’agent IA s’intégrera au AI Mode, l’expérience de recherche alimentée par l’IA de Google. Cette fonctionnalité sera d’abord disponible via Search Labs, la plateforme de test de Google. Pour optimiser certaines tâches, comme les réservations, Google collabore avec des partenaires tels que Ticketmaster, StubHub, Resy et Vagaro.

Google entre en compétition avec d’autres agents IA de navigation Web, comme Operator d’OpenAI, Nova Act d’Amazon et Computer Use d’Anthropic, tous encore à un stade expérimental. Google se distingue en misant sur une approche multitâche et une intégration poussée avec son écosystème, tout en tenant compte des retours des utilisateurs pour affiner ses outils.