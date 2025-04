Amazon dévoile Nova Act, un agent IA qui peut contrôler votre navigateur Internet

Amazon a dévoilé un nouveau modèle d’intelligence artificielle, baptisé Nova Act, conçu pour exécuter diverses tâches sur Internet, telles que l’achat en ligne, directement dans le navigateur. Actuellement disponible uniquement en aperçu pour les développeurs aux États-Unis, ce modèle fait partie d’un ensemble d’outils d’IA que l’entreprise met à disposition via un portail Web, facilitant ainsi leur accès et utilisation.

Un agent IA d’Amazon pour diverses tâches Web

Nova Act se distingue par sa capacité à réaliser des recherches sur le Web, effectuer des achats ou répondre à des questions concernant ce qui est affiché sur le navigateur. L’une des fonctionnalités notables de ce modèle est sa capacité à accepter des instructions détaillées, comme par exemple ne pas accepter l’option d’assurance supplémentaire lors d’un achat en ligne. Selon Amazon, Nova Act est déjà intégré dans l’assistant Alexa+, où il est utilisé pour accomplir certaines tâches en ligne.

Ce modèle représente le premier produit lancé par les laboratoires d’intelligence artificielle générale (IAG) d’Amazon, un laboratoire dédié à la création d’agents intelligents capables de mener des tâches complexes et variées. L’objectif de ces agents est de réaliser des actions telles que l’organisation d’un mariage ou la gestion de tâches informatiques complexes, afin d’augmenter la productivité des entreprises. Dans cette course aux assistants intelligents, Amazon et OpenAI ne sont pas seuls : de nombreuses entreprises espèrent voir les consommateurs adopter des IA capables de réaliser des tâches concrètes plutôt que de se limiter à répondre à des questions ou générer des images.

Une suite d’outils IA plus abordables

Nova Act fait partie d’un ensemble plus large de modèles IA, qui inclut également des modèles de compréhension ainsi que des générateurs d’images et de vidéos, lancés par Amazon en décembre 2024. Plutôt que de se concentrer sur la puissance brute de ses modèles, Amazon met en avant leur coût avantageux, affirmant que la suite Nova est au moins 75 % moins chère que ses concurrents. Pour faciliter l’accès à ces outils, Amazon a lancé un site Web permettant aux développeurs et autres utilisateurs aux États-Unis d’utiliser ces modèles pour répondre à des requêtes ou générer du contenu, une alternative plus directe à la plateforme Amazon Bedrock.