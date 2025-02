Alexa+ : Amazon dévoile son assistant vocal boosté à l’IA générative

Comme prévu, Amazon a présenté aujourd’hui Alexa+, son assistant vocal de nouvelle génération qui se repose sur l’intelligence artificielle générative. Il s’agit en l’occurrence d’Amazon Bedrock, permettant l’accès à la fois aux modèles internes de Nova d’Amazon et à ceux d’Anthropic, selon les besoins de chaque tâche.

Avec Alexa+, Amazon propose un assistant vocal avec de l’IA

D’après Amazon, Alexa+ se distingue par sa capacité à mener des conversations naturelles et fluides, tout en comprenant le contexte et les significations. L’assistant devient progressivement plus personnalisé à mesure que l’utilisateur interagit avec lui, mémorisant des détails comme les préférences alimentaires, les allergies ou encore les traditions hebdomadaires.

Alexa+ offre une gamme de fonctionnalités étendue : gestion de calendrier, récupération d’informations depuis des documents, résumé d’e-mails et plus encore. Il est également capable de fournir des réponses précises sur des sujets d’actualité, grâce à des partenariats avec des médias.

Différentes actions au programme

Voici certains usages possibles :

Explorez n’importe quel sujet, tenez des conversations complètes et obtenez des informations en temps réel.

Demandez à Alexa de se souvenir de détails importants comme un numéro de voyageur, des noms de restaurants, des recettes et bien plus encore. Alexa peut également mémoriser des informations sur les utilisateurs, telles que les restrictions alimentaires et les allergies, afin d’en tenir compte dans ses recommandations.

Demandez à Alexa+ des détails dans des documents, des notes, des photos, etc.

Gérez les calendriers et transformez les e-mails en événements.

Obtenez des recommandations personnalisées pour des livres, des films, des émissions de télévision, des podcasts et bien plus encore.

Mettez en place des routines avec des commandes telles que « tous les matins à 7 heures, allume la cafetière, allume lentement les lumières de ma chambre et mets de la musique paisible ».

Créez des listes de courses et commandez vos achats par la voix.

Demandez à Alexa+ de rechercher des offres pour un achat à venir.

Commandez des plats à emporter, réservez des trajets et faites des réservations pour le dîner.

Obtenez des recommandations alimentaires et des plans de repas, et définissez des minuteries de cuisson intuitives, comme une minuterie pour un steak à point plutôt qu’une heure précise.

Envoyer des annonces à des appareils Amazon spécifiques.

Générer des images.

C’est gratuit pour les abonnés à Amazon Prime

L’assistant vocal avec IA générative est accessible via les appareils Amazon Echo, l’application mobile Alexa et une nouvelle expérience sur le Web. Et, étant lié au compte Amazon de l’utilisateur, il peut se souvenir du contexte des conversations, permettant ainsi une continuité d’interaction entre les différents appareils.

Disponible pour 19,99$/mois, Alexa+ sera toutefois gratuit pour les abonnés à Amazon Prime. Le déploiement débutera aux États-Unis dans les prochaines semaines sur les Echo Show 8, 10, 15 et 21. Il n’y a pas encore d’informations pour la disponibilité en France.