Amazon dévoile Nova, un nouveau modèle d’IA générative

C’est la foire d’empoigne dans le secteur des IA génératives. Après Sora, ChatGPT, Gemini, Llama, META AI ou bien encore Apple Intelligence (qui tarde vraiment à accoucher), voilà qu’Amazon se jette à son tour dans ce secteur déjà bien encombré avec Nova, un nom qui regroupe en fait toute une famille d’IA génératives. Dévoilée hier lors de la conférence re:Invent d’Amazon, Amazon Nova se décline donc en 6 versions principales dont deux sont dédiées à la génération de « contenus créatifs ».

On trouve ainsi Amazon Nova Micro, un modèle génératif de texte à faible latence et à très faible coût, Amazon Nova Lite, un modèle multimodal générateur de texte mais prenant en compte les prompts textuels ainsi que l’image et la vidéo, Amazon Nova Pro, « un modèle multimodal hautement performant, offrant la meilleure combinaison d’exactitude, de rapidité et de coût pour une large gamme de tâches », et Amazon Nova Premier, encore plus rapide que Nova Pro et dédié à des prompts plus complexes mais qui ne sera disponible qu’en 2025.

Deux autres modèles sont donc dédiés aux taches plus « créatives », soit Amazon Nova Canvas, un modèle de génération d’images dans la lignée de Midjourney ou de Stable Diffusion et Amazon Reel, un modèle générateur de vidéos. Comme toutes les IA de ce type, les vidéos générées sont extrêmement courtes (pas plus de 6 secondes au maximum). Un modèle générant des vidéos de deux minutes devrait être disponible… dans un futur plus ou moins proche.

A noter que deux autres modèles sont encore en préparation et viendront se rajouter à cette longue liste, dont une IA multimodale capable cette fois de produire du son et des images en plus du texte. Évidemment, Amazon n’a pas tari d’éloges sur ses nouveaux LLMs (Large Langage Model), qui seraient donc plus rapides que celles de la concurrence en plus d’être « 75% moins coûteuses ». Si concernant le coût on sera bien obligé de croire Amazon sur parole, les performances (comparées) de ces nouvelles IA seront quant à elles passées au grill dans un avenir proche.