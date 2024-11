Amazon Prime Video va utiliser de l’IA pour générer des résumés

La fonction X-Ray sur Amazon Prime Video va ajouter de l’intelligence artificielle afin de proposer des résumés pour les épisodes et saisons de séries aux spectateurs.

De l’IA pour avoir des résumés sur Amazon Prime Video

Voici comment Amazon présente sa fonction qui a pour nom X-Ray Recaps en anglais :

X-Ray Recaps est une fonction générative alimentée par l’IA qui crée des résumés brefs et faciles à digérer de saisons entières de séries télévisées, d’épisodes uniques et même de morceaux d’épisodes, tous personnalisés à la minute près là où vous les regardez. Que vous soyez à quelques minutes d’un nouvel épisode, à la moitié d’une saison, ou que vous ayez interrompu votre visionnage d’une série et que vous ayez besoin d’une remise à niveau, X-Ray Recaps fournit de courts extraits textuels de cliffhangers clés, de points de l’intrigue liés aux personnages et d’autres détails qui peuvent être consultés à tout moment de votre visionnage.

L’IA ne va pas couper des morceaux des épisodes pour ensuite proposer un résumé vidéo. Non, Amazon précise bien que le résumé sera uniquement sous forme de texte.

Comment ça fonctionne ? Prime Video va s’appuyer sur Amazon Bedrock, un service d’AWS entièrement géré pour la création et la mise à l’échelle d’applications d’IA générative avec des modèles fondamentaux. En utilisant une combinaison de modèles Amazon Bedrock et de modèles d’IA personnalisés formés sur Amazon SageMaker, X-Ray Recaps analyse divers segments vidéo, combinés avec des sous-titres ou des dialogues, pour générer des descriptions détaillées d’événements, de lieux, d’heures et de conversations clés. Des garde-fous sont également appliqués pour garantir la génération de résumés concis et sans spoiler.

Les résumés sur Amazon Prime Video avec de l’IA sont disponibles dès maintenant en bêta aux États-Unis sur les produits Fire TV. D’autres appareils seront supportés d’ici la fin de l’année. Amazon n’évoque cependant pas la prise en charge dans d’autres langues. Cela viendra probablement avec le temps.