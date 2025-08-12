TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Microsoft déploie des applications compagnons pour Office sur Windows 11
Logiciels

Microsoft déploie des applications compagnons pour Office sur Windows 11

12 Août. 2025 • 15:29
0

Microsoft lance des applications légères intégrées à la barre des tâches de Windows 11 pour les utilisateurs de Microsoft 365, offrant un accès rapide aux contacts, à la recherche de fichiers et au calendrier. Ces outils promettent de booster la productivité.

Microsoft 365 Office Applications Compagnons

Des applications pour un accès instantané

Les « applications compagnons » Microsoft 365, comme les appelle l’entreprise, commencent à être déployées ce mois-ci pour les utilisateurs professionnels. L’application Personne permet de consulter l’organigramme de l’entreprise, de rechercher un collègue et d’initier rapidement un message ou un appel via Teams, ou encore d’envoyer un e-mail. L’application Recherche de fichiers facilite la recherche de fichiers de Microsoft 365 (OneDrive, SharePoint, Teams, Outlook) par nom, auteur ou mots-clés, avec des options de prévisualisation, de filtrage et de partage. Enfin, Calendrier affiche les événements à venir, permet de rechercher des rendez-vous et de rejoindre des réunions directement depuis la barre des tâches.

Annoncées lors de la conférence Ignite 2024, ces applications étaient en bêta ces derniers mois. Elles sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs professionnels de Microsoft 365. Les applications s’installent automatiquement sur les systèmes Windows 11 équipés de Microsoft 365. Les administrateurs informatiques peuvent bloquer cette installation et les utilisateurs peuvent désactiver le lancement automatique au démarrage. Cette intégration vise à simplifier l’accès aux outils essentiels, renforçant l’écosystème Microsoft 365.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

241127-720p-gd24 Actu OS

[#BlackFriday] Windows 11 pro à 13,25€, Office 2021 Pro à 35,11€, Windows 11 Pro + Office 2021 Pro à 47,25€,…

godeal jour de la femme Promos

Offres Spéciales Godeal24 pour la Journée de la Femme, : jusqu’à 90% de réduction sur Office, Windows 11,…

halloween godea24 Promos

Godeal24 : des belles offres pour Windows 11 et Office sur votre PC/MAC pour Halloween

godeal fêtes de mères 2025 Promos

Célébrez la Fête des Mères avec Godeal24 ! Pour seulement 15,29 €, une suite Office à vie vous attend !

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Helldivers 2

Helldivers 2 tease une collaboration avec Halo avant sa sortie sur Xbox

12 Août. 2025 • 17:06
0 Jeux vidéo

Arrowhead Game Studios, le développeur de Helldivers 2, a dévoilé un teaser pour la sortie du jeu sur Xbox Series X/S le 26...

Microsoft 365 Office Applications Compagnons

Microsoft déploie des applications compagnons pour Office sur Windows 11

12 Août. 2025 • 15:29
0 Logiciels

Microsoft lance des applications légères intégrées à la barre des tâches de Windows 11 pour les utilisateurs de...

Lip-Bu Tan Intel

Donald Trump voulait que le patron d’Intel démissionne, mais cela a changé

12 Août. 2025 • 13:03
0 Hors-Sujet

Donald Trump semble avoir adouci sa position envers Lip-Bu Tan, le nouveau patron d’Intel, après avoir exigé sa démission pour...

xAI logo

Grok 4 devient gratuit et accessible pour tous

12 Août. 2025 • 11:21
0 Internet

La société d’Elon Musk, xAI, a annoncé que son modèle d’IA, Grok 4, est désormais accessible gratuitement...

Claude IA

L’IA Claude d’Anthropic se dote d’une fonction de mémoire

12 Août. 2025 • 9:18
0 Internet

Anthropic a lancé une fonction mémoire très attendue pour son chatbot Claude, permettant de reprendre les conversations là...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Arcade va ajouter ces 4 jeux en septembre

Apple Arcade va ajouter ces 4 jeux en septembre

12 Aug. 2025 • 16:44

image de l'article Fortnite va revenir sur iPhone en Australie après une victoire d’Epic Games contre Apple

Fortnite va revenir sur iPhone en Australie après une victoire d’Epic Games contre Apple

12 Aug. 2025 • 15:53

image de l'article L’iPhone 17 Air équipé d’une puce A19 Pro « bridée » se confirme

L’iPhone 17 Air équipé d’une puce A19 Pro « bridée » se confirme

12 Aug. 2025 • 14:10

image de l'article Apple Cinemas se défend après la plainte d’Apple sur son nom

Apple Cinemas se défend après la plainte d’Apple sur son nom

12 Aug. 2025 • 12:11

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site