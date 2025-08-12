Microsoft déploie des applications compagnons pour Office sur Windows 11

Microsoft lance des applications légères intégrées à la barre des tâches de Windows 11 pour les utilisateurs de Microsoft 365, offrant un accès rapide aux contacts, à la recherche de fichiers et au calendrier. Ces outils promettent de booster la productivité.

Des applications pour un accès instantané

Les « applications compagnons » Microsoft 365, comme les appelle l’entreprise, commencent à être déployées ce mois-ci pour les utilisateurs professionnels. L’application Personne permet de consulter l’organigramme de l’entreprise, de rechercher un collègue et d’initier rapidement un message ou un appel via Teams, ou encore d’envoyer un e-mail. L’application Recherche de fichiers facilite la recherche de fichiers de Microsoft 365 (OneDrive, SharePoint, Teams, Outlook) par nom, auteur ou mots-clés, avec des options de prévisualisation, de filtrage et de partage. Enfin, Calendrier affiche les événements à venir, permet de rechercher des rendez-vous et de rejoindre des réunions directement depuis la barre des tâches.

Annoncées lors de la conférence Ignite 2024, ces applications étaient en bêta ces derniers mois. Elles sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs professionnels de Microsoft 365. Les applications s’installent automatiquement sur les systèmes Windows 11 équipés de Microsoft 365. Les administrateurs informatiques peuvent bloquer cette installation et les utilisateurs peuvent désactiver le lancement automatique au démarrage. Cette intégration vise à simplifier l’accès aux outils essentiels, renforçant l’écosystème Microsoft 365.