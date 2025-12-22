TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite L’Odyssée : premier teaser pour le péplum de Nolan
Geekeries et Insolite

L’Odyssée : premier teaser pour le péplum de Nolan

22 Déc. 2025 • 16:33
0

Christopher Nolan a enfin levé le voile sur L’Odyssée, son prochain long-métrage dont la sortie en salles est fixée au 15 juillet 2026. Inspiré du poème fondateur d’Homère, le film s’annonce comme une relecture ambitieuse et spectaculaire de l’un des récits les plus anciens de la littérature occidentale. Rarement un réalisateur aura osé dévoiler un aperçu aussi en amont de la sortie en salles : ce teaser prolongé, initialement réservé aux salles, offre désormais au grand public un premier regard sur une fresque hors norme.

Matt Damon en Ulysse, entouré d’un casting d’exception

Matt Damon incarne Ulysse, roi d’Ithaque, engagé dans un périple semé d’épreuves après la guerre de Troie. Si ce premier teaser n’en montre pas trop, les séquences montrées suggèrent une odyssée assez « viscérale », portée par une esthétique sobre et rigoureuse propre à Nolan. Le cinéaste s’appuie sur une distribution impressionnante, réunissant notamment Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Tom Holland, Jon Bernthal ou bien encore Elliot Page.

L’Odyssée marque aussi une première technique : il s’agit en effet du tout premier film de fiction entièrement tourné avec le plus grand format IMAX. Un choix qui promet une immersion visuelle totale et confirme l’ambition monumentale du projet, pensé avant tout pour une expérience cinéma.

Après le triomphe critique et commercial d’Oppenheimer (Oscar du meilleur film), tous les espoirs sont donc permis pour cette Odyssée qui s’annonce déjà totalement épique.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

spaceballs-2-official-announcement-teaser_wqzd.1280 Geekeries

Spaceballs 2 : la parodie de S.F culte est de retour… avec les acteurs d’origine ! (teaser)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Chronopost Livreur

Chronopost piraté ? Les données de 860 000 Français ont fuité

22 Déc. 2025 • 20:44
0 Internet

C’est reparti pour un piratage en France, avec cette fois Chronopost dans le viseur. Un hacker revendique avoir collecté les données...

Nokia Logo

Nokia France va bien supprimer plus de 400 emplois

22 Déc. 2025 • 20:09
0 Hors-Sujet

La branche française de Nokia a officialisé un accord avec les organisations syndicales majoritaires pour réduire ses effectifs de...

Intelligence Artificielle

Malgré la pression de Trump, New York adopte une loi sur la sécurité de l’IA

22 Déc. 2025 • 17:45
0 Logiciels

Les menaces de la Maison blanche seront restées sans effets : l’État de New York a légiféré pour mieux...

La Poste Logo

Cyberattaque : la panne de La Banque Postale et La Poste continue

22 Déc. 2025 • 17:22
0 Internet

Le groupe La Poste est frappé ce lundi par une cyberattaque d’ampleur qui rend inaccessibles ses services numériques, ainsi que La...

Avatar 3 De Feu et de Cendres Affiche Recadree

Avatar 3: De Feu et de Cendres : un box office qui s’érode au lancement, mais dépasse tout de même les 300 millions de dollars

22 Déc. 2025 • 15:15
0 Geekeries

Cette fois, les 2 milliards de dollars aux box-office ne sont pas gagnés d’avance : le retour sur Pandora a en effet provoqué un...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Watch : le VPN de Free Mobile n’est pas disponible

Apple Watch : le VPN de Free Mobile n’est pas disponible

22 Dec. 2025 • 19:37

image de l'article ChatGPT va retirer le mode vocal sur son application Mac

ChatGPT va retirer le mode vocal sur son application Mac

22 Dec. 2025 • 19:12

image de l'article iPhone Fold : Apple teste un verre flexible ultra-fin pour son pliable

iPhone Fold : Apple teste un verre flexible ultra-fin pour son pliable

22 Dec. 2025 • 16:45

image de l'article iPhone et RAM à prix élevés : Apple se tourne massivement vers Samsung

iPhone et RAM à prix élevés : Apple se tourne massivement vers Samsung

22 Dec. 2025 • 16:03

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site