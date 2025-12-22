L’Odyssée : premier teaser pour le péplum de Nolan

Christopher Nolan a enfin levé le voile sur L’Odyssée, son prochain long-métrage dont la sortie en salles est fixée au 15 juillet 2026. Inspiré du poème fondateur d’Homère, le film s’annonce comme une relecture ambitieuse et spectaculaire de l’un des récits les plus anciens de la littérature occidentale. Rarement un réalisateur aura osé dévoiler un aperçu aussi en amont de la sortie en salles : ce teaser prolongé, initialement réservé aux salles, offre désormais au grand public un premier regard sur une fresque hors norme.

Matt Damon en Ulysse, entouré d’un casting d’exception

Matt Damon incarne Ulysse, roi d’Ithaque, engagé dans un périple semé d’épreuves après la guerre de Troie. Si ce premier teaser n’en montre pas trop, les séquences montrées suggèrent une odyssée assez « viscérale », portée par une esthétique sobre et rigoureuse propre à Nolan. Le cinéaste s’appuie sur une distribution impressionnante, réunissant notamment Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Tom Holland, Jon Bernthal ou bien encore Elliot Page.

L’Odyssée marque aussi une première technique : il s’agit en effet du tout premier film de fiction entièrement tourné avec le plus grand format IMAX. Un choix qui promet une immersion visuelle totale et confirme l’ambition monumentale du projet, pensé avant tout pour une expérience cinéma.

Après le triomphe critique et commercial d’Oppenheimer (Oscar du meilleur film), tous les espoirs sont donc permis pour cette Odyssée qui s’annonce déjà totalement épique.