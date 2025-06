Spaceballs 2 : la parodie de S.F culte est de retour… avec les acteurs d’origine ! (teaser)

Spaceballs ne dira sans doute rien aux plus jeunes de nos lecteurs. On rappellera donc que cette comédie-parodie de Star Wars (et d’autres œuvres de SF) , sortie en salles en 1987, est devenue littéralement culte avec les années. Oh surprise donc, Spaceballs 2 est annoncé via un teaser au ton forcément drolatique, teaser qui rappelle l’énorme liste de franchises et de leurs déclinaisons sorties depuis Spaceballs premier du nom. On ne voit encore rien du film lui-même, sachant que ce dernier est au stade de la préproduction et que sa sortie n’est prévue que pour 2027 (soit 40 ans après le premier film). Amazon MGM Studios, qui produit et distribue le film, précise que Spaceballs 2 sera « suite non-préquelle non-reboot partie deux, avec des éléments de reboot dans une expansion de franchise »



Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là : The Hollywood Reporter nous livre une avalanche d’informations sur le casting, informations presqu’aussi réjouissantes que l’annonce du film lui-même. On apprend ainsi le vénérable Mel Brooks va reprendre son rôle de Yogurt et qu’aussi bien Rick Moranis que Bill Pullman reprendront eux aussi leurs rôles dans le premier film ! Vous en voulez encore ? Lewis Pullman, le fils de Bill Pullman, incarnera Starburst, le fils de Lone Starr (Bill Pullman) et de la Reine Vespa (Daphne Zuniga, qui devrait elle aussi revenir au casting). Vous suivez ? Les trois personnages principaux du film seront Starbust, Destiny (Keke Palmer), et un autre personnage interprété par Josh Gad (on n’en sait pas plus).