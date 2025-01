Until Dawn : premier teaser pour l’adaptation du célèbre jeu horrifique

Until Dawn, l’adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo réalisée par David F. Sandberg (Dans le Noir, Shazam!)), se dévoile enfin via un premier teaser… qui ne lèvera pas tous les doutes loin s’en faut. Ce teaser ainsi que le synopsis enfin officiel confirment en effet l’un des « plots » qui avait fuité ces derniers mois, à savoir que le film rendrait à sa façon hommage aux multiples « die and retry » du jeu vidéo en introduisant la notion de boucle temporelle dans le scénario. Until Dawn à la façon d’Un Jour sans fin en quelque sorte…



Le synopsis confirme cette approche : « Un an après la disparition mystérieuse de sa sœur Melanie, Clover et ses amis se rendent dans la vallée isolée où elle s’est volatilisée, à la recherche de réponses. En explorant un centre d’accueil abandonné, elles se retrouvent traquées par un tueur masqué et assassinées de façon horrible, une par une… pour se réveiller et se retrouver au début de la même soirée. Piégés dans la vallée, ils sont contraints de revivre ce cauchemar encore et encore, mais à chaque fois, la menace du tueur est différente, plus terrifiante que la précédente. L’espoir s’amenuisant, le groupe réalise bientôt qu’il ne lui reste qu’un nombre limité de morts et que le seul moyen de s’échapper est de survivre jusqu’à l’aube ».

Outre cette trame pas tout à fait rassurante (même si le parallèle avec la gestion de la mort dans les jeux vidéo est plutôt bien trouvé), on connait aussi le casting principal, composé de Peter Stormare, Odessa A’zion, Maia Mitchell, Michael Cimino, Ella Rubin, Belmont Cameli, Ji-young Yoo et Willem van der Vegt. La date de sortie en salles est fixée au 23 avril prochain.