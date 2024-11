Horizon Zero Dawn : le jeu PlayStation copié par Tencent ?

De nouveaux détails ont émergés concernant Light of Motiram, un jeu d’aventure de science-fiction développé par la filiale de Tencent Polaris Quest, et c’est peu dire que les joueurs ont noté de nombreuses similitudes entre ce titre et la franchise Horizon de Guerrilla. Situé dans un monde post-apocalyptique, le jeu met en scène des humains vêtus de costumes primitifs qui combattent d’énormes créatures robotiques… qui rappellent énormément la faune robotisée d’Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West (jusqu’aux yeux lumineux de ces charmantes bestioles). L’intrigue du jeu rappelle aussi le titre de Guerrilla Games : l’humanité tente de se reconstruire « à partir de l’aube d’une nouvelle ère primitive. »

Malgré ces ressemblances évidentes, Light of Motiram présente certaines caractéristiques distinctes, comme la possibilité de construire des abris, d’enrôler des « mécanimaux » pour le combat ou bien encore de proposer un mode coop pour jusqu’à 10 joueurs. Les fans d’Horizon peuvent évidemment trouver les parallèles frappants, mais il semble ici exagéré de parler de copie pure et simple. On est loin de Palword, dont les assets étaient directement repris des modèles de Pokémon. apprécieront aussi l’hommage. Light of Motiram devrait être publié gratuitement sur Steam et sur la boutique Epic Games, mais aucune date n’a encore été annoncée.