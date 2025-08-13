TENDANCES
Internet

ChatGPT rétablit le choix des modèles après les critiques sur GPT-5

13 Août. 2025 • 15:22
Le lancement de GPT-5, annoncé comme une révolution pour simplifier l’expérience ChatGPT, n’a pas tenu toutes ses promesses. Prévu pour unifier les interactions grâce à un routeur automatique, ce nouveau modèle d’intelligence artificielle a suscité des critiques, poussant OpenAI à rétablir des options de personnalisation. Dans un message sur X (ex-Twitter), Sam Altman, patron d’OpenAI, a dévoilé de nouveaux modes pour GPT-5 et le retour des anciens modèles.

ChatGPT GPT-5

GPT-5 : des nouveaux modes pour plus de contrôle

Initialement, OpenAI voulait simplifier ChatGPT avec GPT-5, en éliminant le menu complexe de sélection des modèles, que Sam Altman a publiquement qualifié de « très confus ». Un routeur intégré devait automatiquement choisir la meilleure réponse pour chaque requête. Cependant, face aux retours négatifs, OpenAI a mis en place trois nouveaux modes pour GPT-5, accessibles via le sélecteur de modèles :

  • Auto : laisse le routeur décider de la meilleure approche, comme prévu initialement.
  • Fast : privilégie des réponses rapides pour des questions simples.
  • Thinking : prend plus de temps pour offrir des réponses détaillées, adaptées aux tâches complexes.

Ces options permettent aux utilisateurs de contourner le routeur, offrant ainsi plus de flexibilité. Cette décision montre que le système automatisé n’a pas répondu aux attentes de tous.

Le retour des anciens modèles après des critiques

La suppression soudaine de modèles comme GPT-4o, GPT-4.1 et o3 lors du lancement de GPT-5 a provoqué un tollé. De nombreux utilisateurs, attachés au style et à la tonalité de ces modèles, ont exprimé leur frustration. En réponse, OpenAI a rétabli GPT-4o comme option par défaut pour les abonnés payants, avec la possibilité d’accéder à GPT-4.1 et o3 via les paramètres de ChatGPT. Sam Altman a assuré que si GPT-4o devait être retiré à l’avenir, l’entreprise donnerait « beaucoup de préavis » pour éviter une nouvelle vague de mécontentement.

OpenAI reconnaît que les utilisateurs recherchent plus de contrôle sur l’expérience offerte par ChatGPT. « Nous travaillons sur une mise à jour de la personnalité de GPT-5, qui devrait être plus chaleureuse que l’actuelle, mais moins agaçante (pour la plupart des utilisateurs) que celle de GPT-4o », a indiqué Sam Altman. Il a ajouté qu’une leçon clé des derniers jours est la nécessité d’une personnalisation par utilisateur, permettant de mieux adapter le ton et le style des réponses.

Ces ajustements, bien que réactifs, soulignent les défis rencontrés par OpenAI pour équilibrer innovation et attentes des utilisateurs. Alors que GPT-5 était censé simplifier l’expérience, le retour du sélecteur de modèles et des options héritées montre que la flexibilité reste essentielle pour satisfaire une communauté diverse.

