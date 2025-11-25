GT-Air 3 Smart : premier casque de moto avec affichage tête haute issue d’une collaboration franco-japonaise

La réalité augmentée s’invite dans l’univers des deux-roues grâce au GT-Air 3 Smart, un casque de moto mis au point conjointement par le japonais Shoei et la start-up française EyeLights. Présenté comme le premier modèle au monde intégrant nativement un affichage tête haute, ce casque ambitionne de transformer la manière dont les motards consultent les informations essentielles tout en roulant.

Un affichage tête haute entièrement intégré

Au cœur du GT-Air 3 Smart, on retrouve la dernière génération de HUD développée par EyeLights. Les données apparaissent directement dans le champ de vision du pilote, sous forme de projection Full HD grâce à une technologie Nano OLED conçue pour rester lisible même en plein soleil. Navigation, vitesse, limitations, alertes radars, gestion des appels ou de la musique : tout est accessible sans détourner le regard de la route.

Une projection directement sur la visière solaire

Contrairement aux dispositifs additionnels proposés jusqu’ici, qui reposaient sur un prisme externe, ce nouveau système projette l’image sur la visière solaire du casque. EyeLights affirme que cette approche offre un confort visuel nettement supérieur et réduit les changements de focalisation. Selon la start-up, cette intégration permet même « un temps de réaction 32 % plus rapide » lors de la conduite.

Connectivité avancée

Le casque embarque également un intercom longue portée fonctionnant aussi bien en ligne qu’en mode Mesh hors connexion. Il permet de communiquer avec un nombre illimité de motards, s’appuie sur un microphone doté de réduction active de bruit, et prend en charge les assistants Siri et Google. L’autonomie annoncée atteint dix heures, suffisante pour la majorité des trajets quotidiens ou longue distance.

Le GT-Air 3 Smart est proposé en précommande à 1 199 €. Son tarif reste supérieur à celui du casque vendu seul et associé à un module EyeLights séparé, mais l’intégration complète et l’expérience d’affichage plus naturelle justifient – selon les fabricants – cette différence de prix.