TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Vraie vidéo ou générée par IA ? Google Gemini vérifie pour vous
Internet

Vraie vidéo ou générée par IA ? Google Gemini vérifie pour vous

19 Déc. 2025 • 18:56
0

Après avoir proposé la détection d’images générée par intelligence artificielle, Google franchit une nouvelle étape dans la lutte contre la désinformation. Gemini permet désormais d’analyser des fichiers vidéo pour déterminer s’ils ont été créés ou modifiés par l’IA de Google. Cette fonctionnalité, promise lors du lancement de Nano Banana Pro, est disponible dès maintenant dans tous les pays et langues supportés par l’application.

Google Gemini Verifier Si Video Generee Par Intelligence Artificielle

Une analyse précise via le filigrane SynthID

Le processus de vérification repose sur la technologie SynthID, un filigrane numérique imperceptible intégré aux outils de Google. Pour l’utiliser, il suffit d’envoyer une vidéo à Gemini et de poser une question directe, telle que : « Cela a-t-il été généré à l’aide de l’IA de Google ? ».

L’outil scanne alors les pistes visuelles et sonores à la recherche de cette signature numérique. La réponse fournie est détaillée et temporelle. Gemini peut par exemple indiquer : « SynthID détecté dans l’audio entre 10 et 20 secondes. Aucun SynthID détecté dans les visuels ».

Les utilisateurs doivent toutefois respecter certaines contraintes techniques. La taille maximale du fichier est de 100 Mo, ce qui n’est pas bien lourd. Aussi, la durée maximale est de 90 secondes.

Les limites d’un système fragmenté

Si cette nouveauté est sympathique, elle se heurte à un problème structurel majeur : l’absence de standardisation. La détection fonctionne uniquement si le contenu porte le filigrane SynthID. Or, bien que Google et des partenaires comme Nvidia ou Hugging Face l’utilisent, le reste de l’écosystème IA ne l’a pas adopté. Par conséquent, Gemini reste aveugle face aux photos et vidéos générés par des outils concurrents qui ne sont pas partenaires.

La robustesse de ces marquages pose également question. OpenAI en a fait l’expérience avec son application Sora, où les filigranes se sont avérés faciles à supprimer. Google assure que son propre marqueur est imperceptible, mais sa résistance aux manipulations reste à prouver. De plus, bien que le modèle de génération d’images Nano Banano intègre les métadonnées C2PA, le manque de coordination entre les réseaux sociaux pour étiqueter systématiquement les contenus générés par IA laisse encore le champ libre à la circulation de nombreux deepfakes non détectés.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Publicite Generee Par IA Intelligence Artificielle Internet

Google diffuse sa première publicité générée par IA

Google Gemini Application Internet

Google dit que son IA Gemini ne va pas inclure de publicités

Google Gemini Internet

Gemini : Google dévoile les limites d’usage de son IA

Google-Gemini-CLI Internet

Google dévoile Gemini CLI, une IA uniquement destinée aux développeurs

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Gemini Logo

Google reporte le remplacement de Google Assistant par Gemini à 2026

19 Déc. 2025 • 21:03
0 Applications

Le basculement total vers l’intelligence artificielle Gemini sur les smartphones devra finalement attendre 2026. Alors que Google avait...

ChatGPT Logo Icone

ChatGPT ajoute la possibilité d’épingler vos conversations avec l’IA

19 Déc. 2025 • 20:16
0 Internet

OpenAI multiplie les annonces autour de ChatGPT en cette fin d’année, enchaînant les mises à jour comme ChatGPT-5.2 ou le...

Intelligence Artificielle Robot

Meta prépare de nouveaux modèles d’IA image et vidéo pour 2026

19 Déc. 2025 • 19:05
0 Logiciels

Meta accélère discrètement le développement de nouveaux modèles d’intelligence artificielle destinés...

Ready Player Me

Gaming : Netflix rachète Ready Player Me, un spécialiste des avatars numériques

19 Déc. 2025 • 18:34
0 Hors-Sujet

Après avoir créé un véritable tremblement de terre médiatique suite au rachat de Warner Bros. (qui doit encore...

bons plans de Noel

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 19 décembre (livraison avant Noël)

19 Déc. 2025 • 17:49
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Sécurité : Apple cache iOS 18.7.3 pour forcer l’installation d’iOS 26

Sécurité : Apple cache iOS 18.7.3 pour forcer l’installation d’iOS 26

19 Dec. 2025 • 20:42

image de l'article Apple ne signe plus iOS 26.1 : restauration et mise à jour bloquées

Apple ne signe plus iOS 26.1 : restauration et mise à jour bloquées

19 Dec. 2025 • 19:04

image de l'article UniGen-1.5 : Apple dévoile une IA qui comprend, génère et modifie des images

UniGen-1.5 : Apple dévoile une IA qui comprend, génère et modifie des images

19 Dec. 2025 • 18:28

image de l'article Apple Watch : Apple est autorisé à activer les alertes d’hypertension en Australie

Apple Watch : Apple est autorisé à activer les alertes d’hypertension en Australie

19 Dec. 2025 • 18:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site