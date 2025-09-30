TENDANCES
KultureGeek Internet Sora 2 : l’IA d’OpenAI se met aux deepfakes et ajoute un réseau social
Internet

Sora 2 : l’IA d’OpenAI se met aux deepfakes et ajoute un réseau social

30 Sep. 2025 • 20:39
0

OpenAI dévoile Sora 2, nouvelle version de son générateur vidéo par intelligence artificielle initialement lancé fin 2024, avec une application sociale sur iPhone. Cette plateforme sur invitation, qui génère aussi l’audio, fonctionne comme TikTok avec un flux de vidéos défilant et un système de réseau social.

Sora 2 Chien

Généré avec Sora 2

Une approche sociale qui bouscule les codes

L’application inclut une mécanique inédite et potentiellement controversée : elle invite les utilisateurs à enregistrer de courtes séquences que n’importe qui pourra transformer en nouvelles créations par deepfake, sous réserve d’autorisation explicite. OpenAI estime tenir son « moment ChatGPT pour la génération vidéo ».

L’application reste pour l’instant accessible uniquement aux États-Unis et au Canada sur système d’invitations, avec une expansion internationale programmée sans calendrier précis. Chaque utilisateur admis reçoit quatre invitations supplémentaires à partager. Aucune version Android n’a été évoquée à ce stade.

Contrairement aux plateformes encourageant les duos ou collaborations classiques, Sora propose une fonction « caméos » permettant à vos proches de générer des contenus intégrant votre apparence physique via le nouveau modèle Sora 2. Cette mécanique transforme chaque utilisateur en acteur potentiel de créations qu’il n’a pas directement réalisées.

Co-propriété et révocabilité comme garde-fous

OpenAI propose une notion de co-propriété pour encadrer ces pratiques : la personne dont la ressemblance est utilisée conserve un contrôle permanent sur les contenus générés à partir de son image. Elle peut supprimer n’importe quelle création ou révoquer les autorisations accordées à tout instant, établissant un équilibre entre exploitation créative et protection individuelle.

Sora 2

Généré avec Sora 2

La fonction « Remix » s’inspire directement de TikTok en autorisant l’interaction avec d’autres vidéos et tendances virales. Toutefois, les créations demeurent limitées à 10 secondes actuellement, une contrainte technique (ou choix délibéré) pour maîtriser la diffusion initiale.

Des barrières strictes face aux dérives potentielles

OpenAI impose des restrictions sévères concernant les personnalités publiques. Leur génération dans Sora reste impossible sauf si elles ont personnellement mis en ligne un caméo et explicitement autorisé son utilisation. Cette règle s’applique uniformément : sans envoi préalable d’un caméo, aucune ressemblance ne peut être exploitée par des tiers.

La plateforme bloque également la production de contenus classés X ou jugés « extrêmes », OpenAI affirmant que leur génération demeure techniquement impossible via le système actuel. Ces limitations visent à prévenir les usages malveillants tout en laissant une marge créative suffisante.

Ces restrictions pourraient néanmoins évoluer. OpenAI reconnaît que les règles actuelles concernant les figures publiques ne resteront peut-être pas définitives, suggérant des ajustements futurs selon l’adoption et les retours.

