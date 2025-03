OpenAI compte intégrer Sora, qui génère des vidéos, dans ChatGPT

OpenAI a annoncé ses intentions d’intégrer son outil de génération vidéo Sora directement dans ChatGPT. Lors d’une session de questions-réponses sur Discord, les responsables de l’entreprise ont évoqué les plans pour cette intégration. Actuellement, Sora est accessible via un site Internet dédié, permettant aux utilisateurs de générer des clips cinématographiques de 20 secondes maximum. Cependant, OpenAI souhaite élargir l’accessibilité de cet outil en l’intégrant à ChatGPT.

Sora va s’installer dans ChatGPT

Rohan Sahai, responsable produit de Sora chez OpenAI, a expliqué que l’objectif est de rendre cet outil accessible à un plus large public. Initialement destiné aux créatifs et aux studios de production vidéo, Sora fait aujourd’hui un pas vers une utilisation plus générale. L’intégration dans ChatGPT pourrait permettre aux utilisateurs de générer des vidéos directement depuis l’interface du chatbot, un ajout qui pourrait aussi inciter certains à souscrire aux abonnements payants de ChatGPT pour bénéficier de limites de génération de vidéos plus élevées.

Bien que cette nouvelle version de Sora dans ChatGPT n’offre peut-être pas le même niveau de contrôle que la version Web, elle pourrait offrir une expérience simplifiée pour les utilisateurs. « Nous voulons marier ces deux produits, tout en conservant la simplicité de ChatGPT », a précisé Rohan Sahai.

D’autres fonctionnalités pour l’avenir

Depuis son lancement, OpenAI a déjà étendu les fonctionnalités de Sora sur le Web, notamment en facilitant la navigation parmi les vidéos générées par la communauté. L’entreprise explore également le développement d’une application mobile pour Sora et envisage de rendre l’outil capable de générer des images, avec un accent sur le réalisme photographique. Cette fonctionnalité pourrait renforcer encore l’attrait de Sora pour les utilisateurs créatifs, tout en alimentant la croissance de l’écosystème OpenAI.

C’est l’occasion de rappeler que Sora est disponible depuis peu en France et dans le reste de l’Europe.